Umro glumac Lance Reddick

Podijeli :

AFP

Preminuo je Lance Reddick, najpoznatiji po ulogama u seriji Žica i filmskoj franšizi John Wick, saznaje TMZ. Imao je 60 godina.

Izvor iz policije rekli su za TMZ da je Lance danas pronađen u svojoj kući. Uzrok smrti trenutno nije otkriven.

Jučer objavio fotografiju

Lance je nedavno bio na turneji za četvrti nastavak franšize John Wick, u kojoj glumi Charona. Imao je zakazano gostovanje za sljedeći tjedan u emisiji Kelly Clarkson.

Jučer je na Instagramu objavio selfie sa svojim psima. Odmarali su se na kauču. “Na ekranu i izvan njega, nije čudno što volim razmaziti svoje pse”, napisao je.

Glumio u mnogim poznatim serijama i filmovima

Prije angažmana u Johnu Wicku mnogi ga pamte po ulozi Cedricka Danielsa u hit seriji The Wire. Njegov lik pojavljuje se u svih pet sezona. Imao je uloge i u mnogo popularnih serija, kao što su Fringe, Bosch, Oz, Lost i Netflixova serija Resident Evil.

Osim uspjeha na televiziji, Lance je glumio i u filmovima. Uz franšize John Wick, glumio je u filmovima poput Angel Has Fallen i Godzilla vs. Kong. Ostali su i neobjavljeni projekti, poput uloge u nadolazećoj Disneyjevoj seriji Percy Jackson and the Olympians. Osim glume, bavio se i glazbom, a i studirao je na Yaleu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

CNN: U Istanbulu bi moglo doći do potresa nezamislivih proporcija Selak objasnio zašto su ruski lovci ispuštali gorivo na američki dron Jesu li proklijali krumpiri sigurni za jelo?