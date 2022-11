Umro Keith Levene, gitarist grupe The Clash

Jedan od osnivača grupe The Clash i kasnije gitarist Public Image Ltd Keith Levene umro je u 65. godini, otkrio je njegov blizak prijatelj Adam Hammond.

Levene je 70-ih godina prošlog stoljeća bio jedan od osnivača The Clasha, ali je bend napustio prije nego što su postali uspješni. Pridružio se Public Imate Limitedu, post-punk bendu koji je osnova Johnny Laydon nakon što je napustio Sex Pistolse.

Keith Levene, a founding member of The Clash and guitarist for Public Image Ltd, has died aged 65, his friend says https://t.co/HlvGMHCKSM