Je li Let3 spreman za polufinale? “Par okolnosti im ne ide u prilog”

Podijeli :

Let 3 sutra će nastupiti u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga te će izvedbom pjesme 'Mama ŠČ' pokušati izboriti subotnje veliko finale.

Komentar uoči njihovog sutrašnjeg nastupa u Liverpoolu te svoja predviđanja iznio je novinar tportala Bojan Stilin koji je gostovao u emisiji Newsnight N1 televizije.

“Blago njima. Šetali su u hrvatskim i ukrajinskim zastavama pa se skinuli i dobro zabavili. U skladu je s njihovom pričom, iako sam očekivao da imaju prikladniju pjesmu za Let 3. Očekivao sam da će pomesti sve pred sobom, a ovo je nekako ispalo suzdržano i ne baš kao totalno ludilo. Malo su pristojniji, valjda su već u ozbiljnijim godinama”, započeo je novinar i komentirao kako su prošle probe:

“Nemaju problema s BBC-jem oko nastupa i spornih ruža iz stražnjica, dapače to se ni ne vidi na probama. Međutim, čulo se neko falšanje, a komentatori su primijetili ‘ako ne mogu ni otpjevati kako treba, onda postoji ozbiljan problem’. Ako smo u nešto sigurni kada je riječ o Letu 3, onda smo sigurni da će dobro otpjevati. No, na videu s probe čuo se falš kao starija gospođa koja se dere u pozadini, da oprostite. Nije jasno što se točno događa, a nije jasno ni novinarima koji ih drže za 14. od 15. predstavnika u polufinalu i oni nimalo nisu oduševljeni ni pjesmom ni njihovom provokacijom”, rekao je na tu temu novinar tportala za N1.

Ovako Let 3 stoji na kladionicama za Eurosong dan prije polufinala Predstavnik Srbije na Eurosongu: “Ne želim lažirati veliku sreću u ovom trenu”

Za apsolutnog favorita slovi predstavnica Švedske Loreen koja je ranijih godina već pobijedila s pjesmom ‘Euphoria’ i postala jedna od ikona Eurosonga. Upravo ona bit će među konkurencijom u prvoj polufinalnoj večeri.

“Letu 3 ove godine je i lakše, i teže nego prethodnih godina. Lakše je jer je u polufinalu 15 zemalja, umjesto 16 ili 17, a deset ih ide dalje. Tu se Let 3 i srpski predstavnik Luke Black, zapravo, bore s Nizozemskom i Latvijom, a tu su i veliki favoriti su Švicarska i Moldavija. Teže će im biti jer se u polufinalnu natječu dva najveća favorita Eurosonga, Finske i Švedske”,

Let 3 ranije danas nastupio je i na generalnoj probi u dvorani u Liverpoolu te u scenski bogatom nastupu pokazao da je sutra pred nama – pravi spektakl! Ipak, Stilin tvrdi da proba nije prošla baš glatko te kako su novinari iz ostalih zemalja vrlo suzdržani i skeptični pred njihovim nastupom.

“Imali bi veće šanse prije 20 godina, sada su malo passe, to je već viđeno. Za razliku od Finaca, koji su originalni na popularniji način. No, sjetimo se famozne žene s bradom Conchite Wurst koja je pobijedila iako nije bila niti u top 15. Od tada vrijede malo drugačija pravila: traži se uključivost, promoviranje suvremenih vrijednosti i prilagođenosti mladoj publici”, kazao je.

Novinar tportala potom je prokomentirao šanse srpskog predstavnika i prognozirao kako će glasati Hrvatska i Srbija.

“Srpski predstavnik Luke je mlad, moderan, kombinira srpski i engleski. Letu 3 bi mogao biti problem jer je teško očekivati da će glasači shvatiti sve slojeve njihove ironije. Hrvati će sigurno glasati za Srbiju, no ne očekujem da će i oni za Hrvatsku, ponajviše jer Let 3 nema sljedbu među publikom koja gleda Eurosong”, rekao je pa dodao: “Ove godine se malo mijenjaju pravila i samo će publika odlučivati o prolasku u finale, žiri neće imati riječi. To će ići u prilog i Hrvatskoj i Srbiji, no za nas je šteta što Ukrajina glasa u drugoj polufinalnoj večeri, a najvjerojatnije bi dali maksimum glasova Letu 3”, zaključio je Bojan Stilin.