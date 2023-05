Veliki vodič za Eurosong uoči polufinala: Pravila, kurioziteti, kontroverze…

Podijeli :

Tjedan Eurosonga je počeo, prve su probe odrađene, a promocija izvođača i pjesama traje već mjesecima. Večeras se održava prvo polufinale na kojem nastupa i naš Let 3 koji će zajedno s još 14 zemalja pokušati izboriti veliko subotnje finale.

Osnovna pravila

Naravno, najveće europsko glazbeno natjecanje ne može proći bez pravila. Ovo su najvažnija:

Pjesma mora biti nova – kako melodija, tako i tekst. Nastup ne smije biti duži od tri minute. Pjesma se mora izvesti uživo, play-back je strogo zabranjen. Na pozornici ne smije biti više od šestero ljudi. Bez politike. (Premda je ovo pravilo vrlo diskutabilno.)

Ove se godine na Eurosongu natječe 37 zemalja. Dvadeset zemalja ulazi u finale prolasko polufinalnog natjecanja, a šest zemalja se automatski kvalificiralo, kao i svake godine, i oni ne moraju prolaziti polufinalna natjecanja, a to su Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Velika Britanija i prošlogodišnja pobjednica Ukrajina.

Od statičnog šlagera do kaosa i megafona

Premda se radi o pjevačkom natjecanju, već dugi niz godina pažnju puno više okupiraju događaji oko same pjesme i sama izvedba.

Sve do 1971. godine smjeli su nastupati samo pjevači, eventualno dueti, a u pratnji su smjeli imati samo kućni orkestar. Većina pjesama izvodila se statično – pjevači bi otpjevali svoju pjesmu, naklonili se i otišli s pozornice.

Danas je situacija puno drugačija. Otkako je uvedeno glasanje publike, izvedba je postala podjednako važna kao i pjesma. Kreativni timovi koriste sve moguće trikove kako bi trominutni nastup pretvorili u spektakl.

To je, naravno, dovelo i do nekih bizarnih, ali zapamćenih trenutaka. Jedan takav dogodio se 2006. kad je litavski bend LT United otpjevao pjesmu “We Are The Winners” preko megafona dok je ćelavi muškarac divljao po pozornici kao da se bori s čoporom divljih pasa. Ili kad je britanski bend Scooch 2007. izveo pjesmu odjeven u stjuarde i stjuardese dok su pritom izvikivali najave o izlazima u slučaju nužde i grickalicama koje se mogu dobiti.

Prokletstvo “druge” pjesme

Pjesma koja je izvedena pod rednim brojem dva u finalu nikad nije osvojila natjecanje. Osim toga, izvođači koji su nastupali kao drugi u polufinalima također su se vrlo rijetko kvalificirali u finale otkako je uvedena takva podjela natjecanja 2004.

Besmisleni tekstovi

Otkako je Let 3 osvojio odlazak u Liverpool, ne prestaje rasprava oko toga što uopće znači “šč” iz naslova, a pitalo se i kakve veze ima “trajna-nina” s armagedonom i nonom.

No, Eurosong ima zavidnu povijest besmislenih tesktova. Pretpostavlja se da su se tako, među ostalim, prelazile jezične barijere.

Ovo su samo neke bizarne riječi eurovizijskih pobjednika:

“Srce mi lupa boom bang-a-bang, boom bang-a-bang kad god si blizu.” Lulu, Velika Britanija, 1969.

“Poslušajte pjesmu ding ding-a-dong i svijet je odmah sunčan. Svi su smiješni kad pjevaju pjesmu koja ide ding-dang-dong.” Teach-In, Nizozemska, 1975.

“Diggi-loo diggi-ley, život mi ide od ruke.” Herreys, Švedska, 1984.

Zašto se Eurosong održava u Liverpoolu?

Eurosong bi se, prema svim pravilima, ove godine trebao održati u Ukrajini nakon što je njihov Kalush Orchestra odnio pobjedu prošle godine. No, zbog rata je to nemoguće pa je BBC preuzeo domaćinstvo uime Ukrajine.

Ukrajina je debitirala na Eurosongu 2003. i postala je važan natjecatelj. Natjecanje su osvojili triput.

Ukrajina se također već našla na meti kritika budući da se Eurosong pokušava strogo držati pravila i ne petljanja u politiku.

Pobjednička pjesma 2016. pjevačice Jamale “1944” govori o sovjetskoj deportaciji s Krima što se prepoznalo kao referenca na rusku aneksiju Krima 2014.

Godine 2007. ukrajinski drag perfomer Verka Serdučka koji je izvodio pjesmu “Lasha Tumbai”, toliko je naglašavao te dvije riječi da su pjevane zvučale kao “Russia, goodbye” (Zbogom, Rusija).

Kontroverze i politika

Premda je pravilo da pjesme ne smiju biti političke, to često nije bilo tako i često su se stvarale kontroverze oko nekih tekstova. Nije jedino Ukrajina posljednjih godina birala pjesme koje se mogu promatrati kao proturuske, piše BBC.

Na Eurosongu održanom u Moskvi 2009. Gruzija se povukla s natjecanja jer su ih organizatori tražili promjene u tekstu. Pjesma se zvala “We Don’t Wanna Put In”, no otpjevani refren je zvučao kao da ne žele Putina.

Finska pjevačica Krista Siegfrids iznenadila je na kraju izvedbe 2013. kad je otkrila da je pjesma “Marry Me” zapravo otvorena prosidba njezinoj partnerici i pjevačici.

Italija je vjerojatno jedina zemlja koja je zabranila vlastitoj pjesmi natjecanje. Radilo se o pjesmi “Si” pjevačice Gigliole Cinquetti 1974. Nakon izbora nacionalna televizija RAI zabrinula se da bi se pjesma mogla percipirati kao poziv na zaokruživanje “da” na nadolazećem referendumu o zabrani razvoda pa je nisu emitirali na nacionalnoj televiziji, no na Eurosongu je osvojila drugo mjesto, odmah iza Abbe.

Kurioziteti i heroji Eurosonga

ABBA

Najpopularniji pobjednici Eurosonga nastupali su tijekom četiri godine u sedamdesetim godinama prošlog stoljeća kad su izvođači smjeli pjevati na bilo kojem jeziku. Iskoristili su priliku i zapjevali na engleskom te postali pop superzvijezde, unatoč činjenici da od Velike Britanije nisu dobili nijedan bod.

Johnny Logan

Johhny Logan je zaslužio nadimak kralja Eurosonga jer je jedini izvođač koji je osvojio ovo natjecanje dvaput – 1980. i 1987. Također, napisao je pobjedničku pjesmu Linde Martin 1992.

Verka Serduchka

Drag umjetnik Verka skoro je postao drugi pobjednik kao predstavnik Ukrajine nakon što je predstavio zemlju nastupajući u kostimu koji je djelovao kao da je od aluminijske folije.

Jahn Teigen

Nesretni norveški pjevač Jahn Teigen postao je prva osoba koja je osvojila nula bodova za pjesmu “Mil Etter Mil” nakon što je uveden novi sustav bodovanja 1978. U Norveškoj je postao poznat, a pjesma je bila velik hit.

Dana International

Prva otvoreno transrodna pjevačica koje je nastupila na Eurosongu 1998. postala je ikona tog natjecanja. Pobjedu je odnijela dance pjesmom “Diva”. Neke vjerske radikalne grupe nisu bile sretne s izborom pa je izvođačica nakon nastupa dobivala prijetnje smrću.

“Mama ŠČ!”

Hrvatski predstavnici Let 3 s pjesmom “Mama ŠČ” nastupaju večeras sedmi po redu.

Podsjetimo, Hrvatska je posljednji put bila u finalu Eurosonga prije šest godina, kada nas je predstavljao Jacques s pjesmom “My Friend”.

U videu pogledajte sve izvođače koji se ove godine natječu za pjesmu Eurovizije:

