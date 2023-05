Veliki zaokret na kladionicama: Hrvatska naglo skočila, evo kako stoji Let 3!

Podijeli :

Poznati su svi finalisti ovogodišnjeg Eurosonga. Iz prvog polufinala dalje su se plasirali Hrvatska, Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija i Norveška. Jučer, u drugoj polufinalnoj večeri, dalje su prošle Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija, Armenija i Slovenija. Još šest zemalja direktno se plasiralo u finale, a to su Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Italija i Ukrajina.

Kako se bliži finale, stanje na eurovizijskim kladionicama stalno se mijenja. Nakon što su jučer proglašeni posljednji finalisti i s ljestvice maknute države koje nisu prošle dalje, tablica izgleda drugačije.

Hrvatska je od ulaska u finale držala 13. mjesto na kladionici. Što se tiče naših susjeda, Srbija je pala na 22. mjesto iako je ranije bila ispred Hrvatske na ljestvici. No, došlo je do opasnog zaokreta te se Hrvatska sad nalazi na 11. mjestu, najboljem do sada, dok se prema glasovima žirija nalazimo na 19. mjestu, a prema glasovima publike na nevjerojatnom 6. mjestu.

