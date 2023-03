VIDEO Hit serija “The Last of Us” dobila i svoju urnebesnu balkansku parodiju

Podijeli :

Screenshot

Američka serija "The Last of Us“ je veliki televizijski hit u svijetu ove godine, i te je dobila cijeli niz parodija. No sad je ova serija dobila i svoju balkansku verziju.

Poznati srpski youtuber Miloš Milaković koji je poznat po duhovitim videima u “Dnevnjaku“ snimio je srpsku verziju epizode “The Last of Us”.

U videu su prikazani Joel, kojeg u originalu glumi Pedro Pascal, i Ellie, koju glumi Bella Ramsey, kako idu ka Domu zdravlja u Futogu te nalijeću na zaražene.

Uz Milakovića, u videu se pojavljuju i Milica Lukić, Nikola Škorić i Marko Dorić.

Finale prve sezone HBO hit serije “The Last of Us” upravo je završeno, a mnogi se već pitaju kada će stići i druga sezona.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Poljakinja zatekla iznenađenje u kupljenoj glavici kupusa Krenuo novi model isplata mirovina, Mirovinski pod opsadom