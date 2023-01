VIDEO Miss Rusije se pokušala slikati s Miss Ukrajine, nije slavno završilo

Tijekom vikenda u New Orleansu izabrana je 71. Miss Universe, a danas se manje piše o pobjednici, a više o misicama Ukrajine i Rusije.

Nakon završetka natjecateljskog dijela Ukrajinka Viktoria Apanasenko progovorila je o svom odnosu s misicom Rusije Annom Linnikovom koja nije diskvalificirana usprkos brojnim naporima ukrajinske delegacije.

“Puno smo radili na tome, ali je dobila američku vizu i to je odlučilo o njenom natjecanju. Ako su joj Amerikanci dali vizu, organizatorski odbor je ne može isključiti s natjecanja”, objasnila je Ukrajinka koja je oduševila čarobnom haljinom s krilima koja je simbolizirala arhanđela Mihaila, ratnika svjetla koji simbolično pobjeđuje zlo.

