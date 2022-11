Podijeli:







Britanski kralj Charles u mladosti se okušao u breakdanceu. U jednoj od epizoda popularne serije Kruna otkriveno je kako je Charles 1985. godine, kada je prisustvovao okupljanju Youth Meets Industry, pokušao plesati breakdance na nagovor ostalih plesača koji su se tamo našli.

Plesači su pozvali tadašnjeg princa da im se pridruži, a on je bez previše razmišljanja to i prihvatio. Kralj Charles, kojeg u seriji glumi Dominic West, kako se vidi u jednoj od epizoda, zaplesao je na pjesmu Don’t Sweat The Technique i to u odijelu, a s njim su breakdanceala i još dvojica muškaraca.

Video tog plesa postoji i na YouTubeu, a upravo im je ta snimka poslužila kako bi što vjernije prikazali scenu u seriji.

“Znao je da će izgledati smiješno, ali mogli ste vidjeti da Charles ima određenu natjecateljski crtu, pogotovo kada je riječ o sportu. Bio je hrabar skijaš i jahao je. Vrlo je hrabar, to se može vidjeti u trenutku kada je u klubu i traže od njega da pleše s tim briljantnim plesačima. Sviđa mi se taj trenutak jer mislim da to puno govori o njemu”, rekao je West i zatim još naglasio.

“Proveli smo dosta vremena s učiteljicom plesa kako bismo uvježbali ples koji Charles izvodi na YouTubeu. Naučio sam cijelu plesnu točku”, kazao je glumac, prenosi Index.

Iako je serija Kruna, kako se navodi, inspirirana stvarnim događajima, što znači da je dosta stvari u njoj izmišljeno, ova scena Charlesa kako pleše očito nije.

