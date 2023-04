Zašto glazbene zvijezde biraju stadione umjesto koncertnih dvorana?

Podijeli :

AFP

Na najvećemu britanskom stadionu Wembleyu u 2022. godini održan je jednak broj koncerata i nogometnih utakmica. Bilo je 16 rasprodanih koncerata, poput onog Coldplaya ili Eda Sheerana i ukupno 1,3 milijuna kupljenih ulaznica.

Trend turneja po stadionima započeli su Beatlesi 1965. i od tada su tu praksu preuzele najveće pop zvijezde poput Michaela Jacksona, Madonne, Eminema.

No odnedavno su stadioni prestigli dvorane i postali prvi izbor za velike turneje u Ujedinjenom Kraljevstvu, piše BBC.

Troškovi turneja golemi

“Zašto umjetnici biraju nas? Stvar je u veličini”, kaže Steve Davidson, glavni operativni direktor nogometnog kluba Sunderland AFC.

“Troškovi održavanja ovako velikih svjetskih turneja su golemi, pa umjetnici moraju rasprodati veće prostore da bi im se to isplatilo”, dodaje.

Davidson tvrdi da ‘Stadium of Light’ (Stadion svjetlosti) može primiti 60 tisuća ljudi na uobičajenom koncertu. Ta je činjenica privukla umjetnike poput Beyoncé i Pink da na ljeto nastupe na sjeveroistoku Engleske.

”Imamo prostora i nalazimo se u centru grada. To je privlačno koncertnim promotorima”, poručio je Davidson.

P. Diddy mora Stingu plaćati 5.000 dolara na dan do kraja života Taylor Swift oborila rekord po broju prodanih ulaznica u jednom danu

Također je primijetio da umjetnici ulažu više truda u pozornicu i produkciju, što znači da putuju u pratnji brojnih kamiona.

”Neki umjetnici stižu i s 90 kamiona, a mi imamo dovoljno mjesta da ih sve ugostimo”, dodao je.

Obožavatelji Beyoncé na društvenim mrežama predviđaju da bi njezina pozornica na svjetskoj turneji ‘Renaissance World Tour’ mogla biti široka 53 metra i dugačka 29 metara, ali te mjere ne uključuju pistu i dodatnu manju pozornicu.

Za usporedbu, na njezinoj posljednjoj turneji po dvoranama 2013. glavna pozornica bila je manja od pola veličine kakva se sada očekuje na stadionima.

“Izvođači moraju ići s jednog mjesta na drugo i brzo ulaziti i izlaziti, a ovakvi im prostori šted novac”, pojasnio je Davidson.

S većim turnejama dolaze i veći rizici, kazao je direktor stadiona Wembley, Liam Boylan.

”Velik je pritisak. To je veliko kockanje za promotore jer je sve veće: više kamiona, više radnika, više opreme”, rekao je Boyaln za BBC.

Promotori su odgovorni za organizaciju događaja uživo i osiguravanje prodaje ulaznica. Moraju procijeniti je li interes za određenog umjetnika dovoljno velik da popuni tako velike prostore.

”Promotori će reći ‘da vam jamče puno novca’, ali ako se show ne prodaje, oni su odgovorni”, dodaje Boylan.

Velika potražnja

John Cornwell radi kao glazbeni promotor više od 25 godina. Dosad je organizirao turneje za izvođače kao što su Muse, Blink 182 i Kings of Leon. On je bio zadužen za to da odredi gdje će ovoga ljeta u Ujedinjenom Kraljevstvu nastupiti Arctic Monkeysi u sklopu turneje po stadionima.

”Potražnja za bendom je velika. Prodali smo 500 tisuća ulaznica samo u Engleskoj i Walesu,” rekao je za BBC

Arctic Monkeys će svirati na Ashton Gate stadionu Bristol Cityja, Carrow Road stadionu Norwich Cityja i Riverside stadionu FC Middlesborougha – tri mjesta i grada koji trenutno nemaju dvorane.

Film Barbie uskoro stiže u kina, javio se i “bosanski Ken” i poslao poruku Objavljeno od čega je umro reper Coolio

“Željeli smo da što više obožavatelja vidi bend u sklopu turneje po zemlji, a ne samo u Sheffieldu, Londonu i Manchesteru”, dodaje.

Istaknuo je da stadioni omogućuju više slobode produkcijskim timovima umjetnika, koji mogu “dizajnirati pozornicu i zvuk kako bi posvuda omogućili najbolji doživljaj za obožavatelje”.

“Pozicioniranje audio sustava, na primjer, može se prilagoditi posebnoj akustici svakog mjesta”, dodaje.

Ali glavni nedostatak turneja po stadionima je taj što umjetnik ima malo vremena za odabir. Koncerti ne smiju ometati glavnu djelatnost stadiona: sportske događaje.

”Teško je uklopiti koncerte u kalendar jer mogu uništiti nogometna igrališta”, tvrdi Boylan.

Otkrio je da je Beyoncéin tim želio Wembley, ali su se datumi turneje kosili s FA Kupom.

Problem s cijenom

Čini se da stadionske turneje neće uskoro prestati, no Steve Davidson kaže da je “istinski zabrinut zbog cijena nekih promotora”.

“Mi ne određujemo opće cijene ulaznica, koje su često veće od 100 funti. Naše ulaznice na dan utakmice iznose 29 funti i to je golema razlika”, kaže Davidson.

Dodaje da, iako koncerti daju veliki poticaj trgovini u Sunderlandu, promotore treba podsjetiti da je “ondje prihod manji nego u Londonu”.

Boylan kaže da je i stadion Wembley pogođen povećanim troškovima energenata, što znači da se cijena najma prostora povećava, a troškove snose potrošači.

“Kada vodite računa o prostoru, ali i o zaradi, ne želite previše naplatiti ljudima, no svoje troškove morate pokriti. Vrlo smo svjesni što se događa u svijetu i s čime se ljudi moraju nositi”, poručio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.