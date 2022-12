Podijeli :

Izvor: Antonin THUILLIER / AFP

Nekadašnji Vatreni Eduardo da Silva pažljivo prati nastupe hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Više je puta na društvenim mrežama komentirao utakmice naših nogometaša, a objavio je i fotografije na kojima s obitelji pozira u hrvatskim dresovima. No, u petak Hrvatska igra susret četvrtine finala protiv njegovog rodnog Brazila. Za koga će navijati i koja je njegova prognoza, Eduardo da Silva otkrio je našem Antoniu Bakoviću.

“Bit ću kratak – navijat ću, naravno, za Hrvatsku. Nadam se da će me svi shvatiti, znaju što sam prolazio, na pozitivan način. Igrao sam za hrvatsku reprezentaciju 12 godina, od mlade do A selekcije. Znam kakav je osjećaj, znam navijače i znam taj ambijent. Ja sam rođen u Brazilu, svi to znaju i kako sam već jednom rekao, krv mi je brazilska, ali srce hrvatsko”, rekao je da Silva.

Želje su jedno, realnost drugo. Brazil nije favorit samo protiv Hrvatske, već i cijelog turnira. Što Vatreni trebaju napraviti kako bi se domogli polufinala?

“To će biti jako teška utakmica, uostalom kao i svaka do sada. Svakako da je Brazil favorit, ne samo protiv nas, oni su favoriti za osvajnje prvenstva, ali ja mislim da će svakako juriti na početku utakmice i ako to Hrvatska izdrži, počet ćemo kontrolirati utakmicu. Brazil ne voli kad protivnik ima posjed. Govorim to jer znam koliko je kvalitetan naš vezni red i možda je malo čudno, ali ja ću reći da mislim da će Hrvatska povesti. Kad bude vodila 1-0, ja mislim da Brazilci nemaju više mentalitet da mogu to preokrenuti. Kod njih je veliki pritisak u javnosti, već je velika napetost”, smatra Eduardo.

Komentirajući dosadašnje igre Hrvatske u Kataru, da Silva ističe da prvenstvo zapravo počinje sada.

“Igrao sam, znam koliko je teško prolaziti skupinu. Za utakmicu s Marokom su brazilski mediji pisali da je jedna od najgorih na prvenstvu, a vidite gdje su sada i Hrvatska i Maroko. Više nema ljepote na SP-u, igra se na prolaz”, kazao je.

“Najviše mi se dopao Gvardiol, može biti najbolji stoper na svijetu”

Što se tiče naših reprezentativaca, posebno obožava trojicu u veznom redu. “Luka, Broz i Kova. Luka dirigira kao i uvijek, on zna kad je tajming za napadat, kad za posjed, on je to srce. Ta sredina terena, kad njih trojica budu pravi, onda će svi ostali igrači odigrati bolje. Najviše mi se dopao Gvardiol. To je mlad dečko koji ima predispozicije za veliku karijeru, može postati najbolji stoper na svijetu – moćan je, jak, brz, inteligentan… Već sad je jedan od najboljih.”

Puno se analizira pozicija centralnog napadača, tu su Andrej Kramarić, Bruno Petković, Marko Livaja i Ante Budimir, no dosta su se rotirali tijekom prvenstva.

“Sva četvorica su drugačiji stil napadača. Budimir i Petković bi se po meni trebali boriti za mjesto u momčati jer Brazil ima dosta snažne, moćne, visoke stopere, čak i bekovi, a oni mogu protiv takvih”, smatra da Silva.

Brazilska reprezentacija puna je zvijezda, no prvi među njima svakako je Neymar. Može li se on uspoređivati s legendama Brazila poput Ronaldinha, Ronalda?

“Po meni osobno – ne. Ima više talenta od svih, kao što su Ronaldinho, Ronaldo, ali po meni nije bolji. On imaj taj vječiti talent, samo što ga nije znao koristiti. Njegova bahatost, simulacije na terenu, njegovo ponašanje…. Sve to ga je koštalo. Ali da se znao ponašati kao Messi ili Ronaldo, najvjerojatnije bi ga ljudi u Brazilu daleko više cijenili. Ali svakako je top nogometaš i svi to znaju i u Brazilu se sve vrti oko njega”, odgovorio je treći najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije.

Eduardo kaže da hrvatsku reprezentaciju u Brazilu respektiraju već od prije, ali nakon što je Hrvatska prošla Japan na jedanaesterce, a Brazil deklasirao Južnu Koreju s 4-1, počeli su nas malo podcjenjivati. “Svakako će njima biti teže, veći pritisak je na njima, zadnje prvenstvo osvojili su 2002. godine, na svakom idućem ispali su od europskih momčadi. Tu je dosta emocija, zato sam rekao da bih htio vidjeti kako bi se Brazil ponašao kada bi Hrvatska povela 1-0.”

Za kraj je dao svoju prognozu susreta: “Uh… Teško. Ja bih htio da Hrvatska prođe. Dat ću dvije prognoze – 1-0 ili prolazimo na penale”.

Tijek događaja uoči utakmice s Brazilom pratimo OVDJE.