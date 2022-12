Vatreni protiv Argentine za finale SP-a, poznati mogući sastavi obje momčadi

Bivši branič zagrebačkog Dinama, Argentinac Leandro Cufre rekao je u ponedjeljak kako Argentina ne smije podcijeniti Hrvatsku u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva jer je riječ o kvalitetnoj i borbenoj reprezentaciji.

"Argentina na ovom prvenstvu ima dobrih trenutaka i onih manje dobrih, kao uostalom i ostale ekipe, ali generalno gledano igra jako dobro. Uvijek nastoji biti protagonist bez obzira na protivnika. Ima jasnu ideju", izjavio je 44-godišnji Cufre u razgovoru za ESPN Deportes.

Hrvatska i Argentina svoj će polufinalni susret igrati u utorak u 20 sati igrati.

Argentina, finalist iz 2014., u četvrtfinalu je odigrala 2-2 s Nizozemskom pa prošla dalje boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Cufreu se nije svidjelo što je mijenjala zadnju liniju s tri igrača u liniju s pet, čime je potaknula protivnika da ubacuje lopte u njen kazneni prostor.

"Argentina nije jaka u tom segmentu igre pa bi to trebalo izbjegavati", izjavio je bek koji je 2006. bio s Argentinom na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj.

Cufre, koji ima tri nastupa za tu južnoameričku reprezentaciju, kaže kako je gledao Hrvatsku koja putem jedanaesteraca pobijedila Brazil u četvrtfinalu.

"Da, naravno, gledao sam Hrvatsku. Igrao sam tri godine ondje pa su u reprezentaciji Hrvatske neki moji bivši suigrači iz zagrebačkog Dinama poput Lovrena, Modrića, Kovačića i Kramarića", objasnio je.

"Oni su još tada izgledali kao da mogu napraviti velike stvari. Kovačić je primjerice sa 16 godina debitirao u Ligi prvaka, pa se tada vidio njegov nevjerojatan talent. Lovren je sjajan branič, Kramariću ide jako dobro u Njemačkoj, tu je i Brozović...", dodao je.

Cufre je od 2009. do 2012. igrao za Dinamo upisavši 71 nastup u modrom dresu.

"Jako sam dobro upoznao hrvatsku kulturu. Stoga me nimalo ne iznenađuje do kuda su sada dogurali jer su mentalno iznimno čvrsti. Teško je nadigrati hrvatskog igrača. Imaju kulturu rada, požrtvovnosti. Nadišli su mnoge nedaće u svojoj zemlji, rat, pa su na toj socijalnoj razini izuzetno snažni. To se odražava u njihovim utakmicama. Gubili su tako protiv Brazila pa to nadoknadili četiri minute prije kraja. To je duša Hrvatske. Osim toga imaju i veliku pojedinačnu kvalitetu, pogledamo li ih jednog po jednog vidimo da igraju u velikim klubovima", napomenuo je.

Luka Modrić igra za europskog prvaka Real Madrid, Mateo Kovačić za Chelsea, Marcelo Brozović za milanski Inter, a Dejan Lovren za vodeću momčad ruskog prvenstva Zenit.

"Zbog toga ih se ne smije nimalo podcijeniti. To što su na posljednjem prvenstvu bili u finalu govori da se u tamošnjem nogometu rade dobre stvari", zaključio je Cufre.

Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva 2018. godine izgubila s 2-4 od Francuske.