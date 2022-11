Zašto njemački navijači bojkotiraju Katar? “Taj turnir je perverzan”

Podijeli:







Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea razgovarao je s Michaelom Weigandom, glasnogovornikom Supporters Club Borussia Mönchengladbach. U večernjašnjem Newsnightu Matić je prenio atmosferu iz Njemačke u javljanju iz jednog kafića koji će bojkotirati nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

“Glavni razlog akcije su naravno aspekti vezani uz ljudska prava. Prilikom izgradnje stadiona na njih se uopće nije pazilo, ljudska prava nisu igrala nikakvu ulogu. Registrirane su tisuće mrtvih na gradilištima jer su uvjeti na terenu bili nevjerojatno loši. I to se pročulo i u Njemačkoj. I zato su se navijači, koji su u Njemačkoj vrlo politički nastrojeni, i angažirali, i zato su protiv ovog SP-a”, kazao je Michael Weigand pa dodao:

“Trenutno imamo jednu od najvećih energetskih kriza od 70-ih godina, a stadioni su tamo klimatizirani, katarski stadioni imaju jako lošu CO2 bilancu. I to je velika tema u Njemačkoj. Mi smo bili jako ovisni o Rusiji po pitanju energije, i energetika je trenutno vrlo aktualna tema. I baš u kontekstu energije mnogi su se navijači zapitali: pa moramo li igrati na klimatiziranim stadionima, ako već postoje brojne druge zemlje svijeta u kojima vladaju sasvim normalni nogometni uvjeti? A osim toga, kako se posljednjih dana moglo čuti, Katarci pokušavaju kupiti navijače kako bi oni navijali za neku momčad.”

Ističe da je to u suprotnosti sa svim onim s čime se identificiraju navijači u Njemačkoj.

“I zato je i došlo do tog širokog protesta na kompletnoj navijačkoj sceni u Njemačkoj”, pojašnjava.

“Nećemo sudjelovati u perverznom turniru”

Na pitanje je li “Bojkot Katar” onda politička akcija njemačkih navijača, Weigand odgovara potvrdno.

“Da. Ali ne stranačko-politička, već politička. Radi se o tome da privučemo pozornost javnosti na nešto što ne valja, i da kažemo: ne, mi nećemo sudjelovati u ovom perverznom turniru”, kazao je.

Perverznim ga smatra, kaže, zbog već opisanih aspekata.

“Tamo se uopće ne poštuje vrijednosti koje mi poštujemo. Pogledajte samo kako izgleda slika žena u Kataru. U Kataru su žene ljudi druge klase. One trebaju ostati kod kuće, držati jezik za zubima, i slušati njihove muževe. Kod nas u Europi je sasvim drugačija slika, žene ovdje naravno dolaze i na stadion, ovdje je sasvim normalno da se žene zanimaju za nogomet, da su dio svega toga i smiju biti dio nogometa. A u Kataru, ja bih rekao da žene tamo imaju status komada odjeće, ili komada namještaja, nešto što je u kući. To nisu vrijednosti s kojima se mi identificiramo”, poručuje Weigand.

Upitan kako bi taj bojkot trebao konkretno izgledati prema njihovom mišljenju, odgovorio je da postoje razne mogućnosti kako se turnir može bojkotirati.

“Tu imamo za početak sponzore SP-a, te se sponzore može bojkotirati. Može se prestati kupovati njihove proizvode, kako bi i sponzori shvatili: OK, način na koji mi želimo zaraditi novac sa SP-om, to tako ne ide. Uzgred, već i prije turnira se može uočiti da se sponzori Svjetskog prvenstva ovaj put puno manje reklamiraju nego što je to ranije bio slučaj. Prije se uvijek moglo vidjeti da oni kažu: mi smo sponzori! A sad je sve to vrlo decentno. Lufthansa na primjer, prije bi Lufthansa govorila: mi letimo naše dečke na SP! A sad Lufthansa kaže: ali mi smo stavili poruku na naš avion, tako izražavamo našu kritiku, tako kažu da to sve nije baš bajno u Kataru”, rekao je pa dodao:

“Druga mogućnost bojkota je da se jednostavno ne gledaju utakmice. U trenutku kada brojke o gledanosti budu niske, i medijsko zanimanje će biti slabo, i onda će se shvatiti da to nije kao ranije, kada je utakmice SP-a u Njemačkoj gledalo i po 25, 30, 35 milijuna ljudi. Ako sad bude samo 10 ili 8 ili 5 milijuna, onda će se shvatiti da je to posebno SP, da to nije kao inače. Radi se o tome da svatko za sebe donese odluku. Radi se o tome da sami sebi kažemo: SP se igra, ali ja to ne pratim!”

Nezadovoljstvo svijetom nogometa

Novinar DW upitao je: “Ako dobro shvaćam, protesti koje ste organizirali u Bundesligi nisu samo znak nezadovoljstva nogometom u Njemačkoj, već i generalnom situacijom u svijetu nogometa. Što je po mišljenju Supportersa Borussije iz Mönchengladbacha ono što se mora mijenjati kod DFB-a ili FIFA-e?”

Weigand na to odgovara: “Mi ovdje u Mönchengladbachu nudimo dobar primjer za to. Predsjednik naše navijačke skupine Supporters Club je član jednog tijela koje upravlja klubom. To znači da se na samom čelu kluba nalazi predstavnik navijača. I to bih volio vidjeti u svakom savezu, u svakom klubu. Navijači moraju sjediti za stolom kad se odlučuje. Mi u Mönchengladbachu njegujemo izvanrednu kulturu diskusije. Svaka tri mjeseca se sastajemo s upravom kluba, pričamo s ljudima, govorimo o stvarima koje bi se po našem mišljenju trebale promijeniti. I na koncu doista uspijemo postići kompromis. Konkretno kao primjer mogu reći da mi sjedimo u komisiji koja odlučuje o dresovima, mi odlučujemo o tome kakve će dresova nositi Borussija. Mi odlučujemo o tome kako se navijači smiju organizirati. I to bi trebalo biti normalno u svakom savezu i svakom klubu. Po našem mišljenju, zanimanje navijača za nogometom bi se moralo zrcaliti i po pitanju trajne zastupljenosti navijača. Budimo iskreni, u FIFA-I sjede silni ljudi koji su jako daleko od fanova, tamo bi se morao naći i neki pravi predstavnik navijača, to bi puno toga promijenilo.”

Osvrćući se na očekivanja kazao je da očekuju skroz komičan turnir.

“Skroz komičan. Stvarno teško pitanje. Obično se prije nekog SP-a pitamo kako da dođem tamo? Hoću li ići? I ja sam već bio na nekim prvenstvima svijeta, to su bili divni doživljaji. Sjećam se kako je to bilo na prvenstvu Europe, to je otprilike isto. Iznajmili smo jednu kuću u Portugalu 2004., i onda smo se družili sa Šveđanima, Česima, Nizozemcima. To je na neki način jedna vrsta razumijevanja među narodima, to su mjesta susreta, okupljanja. A toga u Kataru neće biti. Narodi se neće sastajati, a to je stvarni smisao SP-a, da se ljudi druže. A to se neće dogoditi. To je baš čudno prvenstvo. Za mene je to sterilno prvenstvo svijeta, umjetno prvenstvo, prvenstvo svijeta za najimućnije Katarce i za par sponzora koji su dio toga. Odvratno i besmisleno. Takvo nešto ne smije biti uzor za budućnost. Nadam se da ćemo mi 2024 u Njemačkoj pokazati kako to treba izgledati”, kazao je Weigand.

Teško pitanje za igrače

Novinar DW-a dotaknuo se i igrača Elfa. Weiganda je pitao jesu li navijači Borussije očekivali da se i sami igrači jasnije pozicioniraju po pitanju SP2022 te podsjetio kako se u njemačkim medijima često može pročitati prigovor kako im je DFB stavio „nevidljivu brnjicu“ po pitanju Katara.

“Za igrače je to teško pitanje. Svaki igrač razmišlja sigurno o tome na koliko prvenstava svijeta uopće može nastupiti? Dva, tri, ako sve dobro ide, možda na četiri. Ili možda samo na jednom jedinom. I možda je baš ovo to jedino SP na kojem će zaigrati. I naravno da u toj situaciji igrači možda kažu da su sretni što su dio SP-a. To mogu jako dobro razumjeti. Ali s druge strane jasno je da trenutno imamo igrače bez snažnog karaktera, jednu vrlo oportunističku generaciju. Imamo igrače koji samo guraju svoju stvar i koji rijetko kažu svoje mišljenje. Postoje doduše i igrači koji kažu što misle, njih se naravno uvijek ističe. Ja bih volio da je to češće slučaj jer naravno i ti igrači žive u svijetu u kojem su prava žena važna, u svijetu u kojem su važna ljudska prava, u svijetu u kojem se radi o klimatskim promjenama, u kojem određenu ulogu igraju i političke teme. I naravno da je onda razočaravajuće kada igrači to ne čine. Ali opet mogu razumjeti da neki igrači kažu da im je najvažniji njihov sportski rezultat jer je to možda jedini veliki turnir u njihovom životu. Evo na primjer naš Jonas Hofmann, iz Borussije, i za njega je to prvo SP, lijepo je da je on dio toga. Radujemo se zbog njega, ali to je svejedno sranje od SP-a. I žao mi je da to tako jasno moram reći”, odgovorio je Weigand.

