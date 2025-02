Mladi sportaš se bori za život nakon zaraze gripom. Liječnik: Komplikacije su moguće za svaki organski sustav

Podijeli :

Prije desetak dana sportaš Ivan Bezić ostvario je sjajne rezultate u seniorskoj kategoriji Prvenstva Hrvatske, a sada se ovaj 16-godišnjak iz Splita na zagrebačkom Rebru bori za život.

I to zbog komplikacija izazvanih gripom koja ga je oborila čim se vratio s prvenstva. Trenutačno je u induciranoj komi, a liječnici poručuju: iako su ovakve situacije u slučajevima gripe rijetke, ipak se događaju. Dobre vijesti su da je Ivan od jutros stabilno, a poruke podrške, njemu i obitelji, šalju klupski kolege.

“U rijetkom obliku miokarditisa odnosno upale srčanog mišića može ishoditi sa srčanim popuštanjem pa čak i zahtjevati transplantaciju srca, ali to je kod nekakvih 5% nakon ovakvih virusnih upala, tako da vjerujemo da će ovaj mladi pacijent dobro završiti bez nekih kroničnih komplikacija s obzirom da je iz punoga zdravlja”, rekao je za RTL voditelj Odjela interne medicine KBC Zagreb, Saša Srića.

Hrvatski viceprvak u judu bori se za život: “Molim Vas, pomolite se…”

“Nadam se da će se držati i biti jak i hrabar kao što je uvijek i bio”, rekla je prijateljica Nina.

“Komplikacije su moguće”

Oko 19 tisuća slučajeva gripe obilježilo je početak 2025. godine.

“Komplikacije su moguće za svaki organski sustav. Gripa je bolest dišnog sustava i najčešće su komplikacije tog sustava bilo to bronhitis, upala pluća, upale uha…Uz to su moguće i komplikacije središnjeg živčanog sustava, epileptični napadi, moždani udari, meningitis, nekrotizirajuća upala koja na sreću nije tako česta. Može doći i do problema sa srcem”, rekao je Ivan Puljiz, predstojnik klinike Fran Mihaljević.

“Moguće je, moguće su teže opale srčanog mišića, srećom nisu toliko česte. Češće gripa utjeće na imunološki sustav”, rekao je Puljiz.

Od osobe do osobe ovisi težina gripe, a nekomplicirana gripa traje do tjedan dana. Temperatura bi trebala pasti nakon četiri ili pet dana, objasnio je Puljiz. Starijim ljudima bolest može trajati i duže.

“Gripu liječiti mirovanjem, obilnim unosom tekućine, skidanjem temperature. Kod osoba za koje postoji mogućnost komplikacija, njihovi liječnici im mogu prepisati antivirusne lijekove.

