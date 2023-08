Sveučilišna košarka i američki nogomet opet na Sport Klubu

Podijeli :

Sport Klub

Paket premium američkih sportskih programa od ove sezone bit će dostupan svim gledateljima Sport Kluba.

United Media, vodeća medijska kuća u jugoistočnoj Europi, potpisala je višegodišnji ugovor s najvećim američkim sportskim kanalom ESPN-om, zahvaljujući kojem će kanali Sport Kluba u cijeloj regiji ekskluzivno prenositi utakmice NCAA košarkaške i lige američkog nogometa, najbolje dokumentarne sportske emisije, kao i arhivske snimke najvećih boksačkih mečeva.

Gledatelji Sport Kluba u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji svakog tjedna moći će pratiti barem pet najatraktivnijih utakmica košarke i američkog nogometa, ali i kompletno tzv.”March Madness”, doigravanje košarkaškog prvenstva i sve Bowlove u završnici sezone američkog nogometa.

Sezona američkog nogometa počinje već 26. kolovoza i traje do početka prosinca, kada ćemo pratiti 43 Bowl utakmice u mjesec dana. Košarkaška sezona traje od studenog do ožujka, kada je na programu popularni “March Madness”, playoff sa 68 najuspješnijih sveučilišta u sezoni, a završava Final Four turnirom u Glendaleu od 6. do 8. travnja 2024.

Direktor Sport Kluba Nemanja Simeunović ističe: “Američki sveučilišni sport bio je naša perjanica u prvim sezonama Sport Kluba i jako smo sretni što ćemo i ove godine našim gledateljima omogućiti da gledaju najtalentiranije sportaše, ali ujedno i rivalstva između sveučilišta koja su puno bliža europskom načinu poimanja sporta. Uz sve to, naše ćemo gledatelje kroz iznimno bogatu arhivu ESPN-a podsjetiti na neka vremena kada smo se svi budili u ranim jutarnjim satima kako bismo gledali najbolje boksače. Bit će tu i iznimnih sportskih dokumentarnih emisija koje će dodatno obogatiti ponudu na našim kanalima.”

United Media

United Media je dio United Grupe i vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, koja posluje u osam zemalja.

S 4200 zaposlenika, United Media proizvodi više od 40.000 sati originalnog sadržaja svake godine koji distribuiraju vodeći međunarodni operateri na tržište od više od 40 milijuna ljudi. Osim toga, tvrtka u svom portfelju ima 55 televizijskih postaja, od kojih sedam s nacionalnom pokrivenošću te uspješan digitalni portfelj od 30 portala te šest novina i pet radijskih postaja. Tvrtka nudi i jedinstvenu uslugu oglašavanja s prodajom reklamnih mjesta i preciznim targetiranjem prema ciljnoj skupini za odabrane kanale.

