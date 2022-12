Svaka čast! Ivan Perišić se opet upisao u povijest, u društvu mu je samo Messi

Hrvatska se protiv Maroka bori za broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

Joško Gvardiol je zabio za rano vodstvo Vatrenih i to na asistenciju Ivana Perišića, a Maroko je ekspresno izjednačio preko Achrafa Darija.

Na samom kraju prvog poluvremena, Mislav Oršić je zabio za novo vodstvo Hrvatske.

11 - Only Lionel Messi (16) has been directly involved in more #FIFAWorldCup goals than Ivan Perisic across the last three tournaments (11 - six goals, five assists). Regularity. pic.twitter.com/dyyWIlsZNg