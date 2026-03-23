Majid Farshi, glavni direktor za upravljanje krizama u iranskoj pokrajini Istočni Azerbajdžan, rekao je da su izvedena dva smrtonosna napada na grad Tabriz.

Za novinsku agenciju Fars izjavio je da su četiri osobe poginule, a šest ih je ozlijeđeno u napadu na stambeni objekt u području Marzdaran, dok su još dvije osobe poginule u parku u Rabe Rashidiju.