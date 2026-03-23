Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.
08:39
08:39
prije 0 min.
MAPA / Ovo su potvrđeni udari u Iranu i široj regiji
Američki think-tank iz Washington DC-ja, Institute for the Study of War, objavio je detaljno izvješće o dosad zabilježenim udarima s obje zaraćene strane na Bliskom istoku.
08:29
prije 10 min.
Šestero ubijenih u američko-izraelskim napadima na kuće i park u iranskom Tabrizu
Majid Farshi, glavni direktor za upravljanje krizama u iranskoj pokrajini Istočni Azerbajdžan, rekao je da su izvedena dva smrtonosna napada na grad Tabriz.
Za novinsku agenciju Fars izjavio je da su četiri osobe poginule, a šest ih je ozlijeđeno u napadu na stambeni objekt u području Marzdaran, dok su još dvije osobe poginule u parku u Rabe Rashidiju.
08:22
prije 16 min.
Skupine otpora u Iraku pristale na 24-satno primirje nakon zahtjeva Sjedinjenih Država i NATO-a
Skupine otpora u Iraku pristale na 24-satno primirje nakon zahtjeva Sjedinjenih Država i NATO-a kako bi se omogućilo njihovo povlačenje iz baze Victoria u Bagdadu, izvještava Al Mayadeen, a prenosi Drop Site News.
➤ Glasnogovornik frakcije otpora Saraya Awliya al-Dam, Abu Mahdi al-Jaafari, rekao je da su Washington i NATO zatražili od Bagdada da osigura stanku kako bi se snage mogle povući.
➤ Većina frakcija otpora pristala je, uz uvjet da se ne gađaju položaji Snaga narodne mobilizacije (PMF) između Samarre i Karbale.
➢ „Ali ako se vratite [grijehu], i Mi ćemo se vratiti [kazni]. A Džehennem smo učinili tamnicom za nevjernike“, rekao je glasnogovornik.
➤ Prema al-Jaafariju, američke su snage sada ograničene na područje Kurdistana, nakon što su ih frakcije otpora potisnule iz svih ostalih lokacija.
➤ NATO je sada povukao svo osoblje iz svoje misije u Iraku zaključno s petkom, 20. ožujka, pri čemu je nekoliko stotina vojnika iz NATO-ove misije u Iraku napustilo zemlju nakon nedavnih iranskih napada na zapadne vojne baze; glasnogovornica Allison Hart izjavila je da će Savez „prilagoditi svoju prisutnost“ iz sigurnosnih razloga, dok je izvor na koji se poziva Al Mayadeen rekao da je talijanski kontingent prebačen u Jordan.
08:14
prije 24 min.
IRGC poslao upozorenje SAD-u
„Vi ste gađali naše bolnice, mi nismo učinili isto. Vi ste gađali naše hitne centre, mi nismo učinili isto. Vi ste gađali naše škole, mi nismo učinili isto. Ali ako gađate električnu infrastrukturu, i mi ćemo gađati električnu infrastrukturu", stoji u priopćenju IRGC-ja.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju na istoj razini potrebnoj za uspostavu odvraćanja i to ćemo učiniti. Sjedinjene Američke Države ne poznaju naše sposobnosti i vidjet će ih na bojištu.”
08:09
prije 30 min.
Iran napao saudijsku zračnu luku i sjedište američke Pete flote u Bahreinu
Iran tvrdi da su njegove snage napale zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji i Petu flotu američke mornarice u Bahreinu, piše Al Jazeera.
Glasnogovornik stožera Khatam al-Anbiya Iranske revolucionarne garde (IRGC) rekao je da su njihove snage projektilima i dronovima napale zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji i Petu flotu američke mornarice u Bahreinu.
Skupina je također ustvrdila da su u zračnoj bazi Prince Sultan smješteni američki izviđački zrakoplovi te da je baza potom gađana balističkim projektilima, opisujući je kao ključno mjesto za američko vojno raspoređivanje i operacije.
Američki i izraelski dužnosnici zasad se nisu oglasili.
08:05
prije 33 min.
SAD strahuje od napada diljem svijeta
Američki State Department pozvao je građane SAD-a diljem svijeta na pojačan oprez zbog napetosti na Bliskom istoku. U objavi navodi da bi povremena zatvaranja zračnog prostora mogla uzrokovati poremećaje u putovanjima te upozorava da su američka diplomatska predstavništva već bila meta napada.
Dodaje se da bi skupine koje podržavaju Iran mogle ciljati američke interese i lokacije povezane sa SAD-om širom svijeta.
07:49
prije 49 min.
Izrael pokrenuo napad na Teheran, Iran uzvraća
Izraelska vojska pokrenula je rano jutros “opsežan” zračni napad na ciljeve u Teheranu. Iranski državni mediji, uključujući agenciju Fars povezanu s Revolucionarnom gardom, izvijestili su o eksplozijama diljem grada.
“Zabilježeni su strašni zvukovi eksplozija”, navodi Fars. Izraelske obrambene snage tvrde da gađaju “terorističku infrastrukturu” u Teheranu.
Iran je lansirao novi val projektila prema Izraelu, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF). Protuzračna obrana radi na presretanju napada, navodi se.
Tijekom noći još jedan val iranskih napada, uključujući kasetno streljivo, presretnut je iznad Tel Aviva.
07:44
prije 55 min.
Starmer saziva hitan sastanak o gospodarstvu zbog rastućeg rizika od rata u Iranu
Britanski premijer Keir Starmer predsjedavat će hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu u ponedjeljak, uz nazočnost ministrice financija Rachel Reeves i guvernera Banke Engleske Andrewa Baileyja, priopćila je vlada.
Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.
"Očekuje se da će se obrađivati teme poput ekonomskog utjecaja krize na kućanstva i poduzeća, energetske sigurnosti i otpornosti industrije i lanaca opskrbe, uz međunarodni odgovor“, priopćilo je britansko ministarstvo financija uoči takozvanog sastanka "COBRA“ u ponedjeljak.
Reeves je izjavila kako je prerano govoriti kakav će biti utjecaj rata na britansko gospodarstvo, za sada otklonivši pozive na sveobuhvatne mjere smanjenja troškova života za kućanstva, napominjući kako se razmatraju ciljanije potpore.
Šok izazvan rastom cijena energije prijeti ponovnim porastom britanske stope inflacije - moguće na pet posto kasnije ove godine, prema nekim ekonomistima.
Ako rast cijena nafte i plina potraje i budu potrebne velike mjere potpore, to bi također moglo poremetiti napore Reeves da stabilizira javne financije, a moglo bi dovesti i do daljnjeg povećanja poreza, piše Reuters.
Prošli tjedan britanska vlada je donijela paket pomoći od 53 milijuna funti za kućanstva koja za grijanje koriste lož ulje.
U petak su troškovi zaduživanja britanske vlade na 10 godina porasli iznad pet posto, prvi put od globalne financijske krize prije gotovo 20 godina, napominje agencija.
07:42
prije 57 min.
Iran će uzvratiti na napad na svoja energetska postrojenja
Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde u ponedjeljak.
U objavi se naizgled povlače ranije prijetnje o napadima na postrojenja za desalinizaciju vode u regiji, koja su ključna za opskrbu pitkom vodom u zemljama Zaljeva.
"Lažljivi... američki predsjednik tvrdio je da Revolucionarna garda namjerava napasti postrojenja za desalinizaciju vode i izazvati teškoće ljudima u zemljama regije", navodi se u izjavi podijeljenoj u državnim medijima.
Američki predsjednik Donald Trump u subotu je zaprijetio da će iranske elektrane biti meta napada ako Teheran u potpunosti ne otvori Hormuški tjesnac za sve brodove u roku od 48 sati.
"Odlučni smo odgovoriti na svaku prijetnju istom mjerom u smislu odvraćanja... Ako vi pogodite struju, mi ćemo pogoditi struju“, poručila je Revolucionarna garda.
