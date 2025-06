FOTO, VIDEO / Amerikanci objavili detalje napada: "Nismo u ratu s Iranom nego s njegovim nuklearnim programom"

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost donijet će konačnu odluku o tome hoće li zatvoriti Hormuški tjesnac, izjavila je u nedjelju iranska telvizija Press TV, nakon što je parlament navodno odobrio tu mjeru.

Odluka o zatvaranju tjesnaca, kroz koji prolazi oko 20 posto globalne potražnje za naftom i plinom, još nije konačna. No, zastupnik i zapovjednik Revolucionarne garde Esmaeil Kousari rekao je u nedjelju Klubu mladih novinara da je to na dnevnom redu i da će se "to učiniti kad god bude potrebno".

Iranski ministar vanjskih poslova najavio je u nedjelju da će se Iran nakon američkih napada na ključna mjesta iranskoga nuklearnog programa braniti "svim sredstvima".

"Islamska Republika Iran nastavit će braniti svoj teritorij, svoj suverenitet, svoju sigurnost i svoj narod svim potrebnim sredstvima", izjavio je Abas Arakči na marginama sastanka Organizacije islamske suradnje (OIC) u Istanbulu.

"Moja zemlja je napadnuta, na nju je izvršena agresija i mi moramo odgovoriti u samoobrani. Učinit ćemo to", upozorio je.