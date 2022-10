Britanski obavještajci: Do pokolja u ruskoj bazi došlo zbog komentara časnika

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnoviji izvještaj svojih vojnih obavještajaca o situaciji u Ukrajini.

“Osam mjeseci od početka invazije, značajni elementi ruskog vojno vodstva su sve više disfunkcionalni. Na taktičkoj razini, gotovo sigurno postoji sve gori nedostatak sposobnih nižerangiranih časnika koji bi trebali organizirati i voditi novomobilizirane rezerviste”, navodi se u izvješću.

Britanski obavještajci izvještavaju i o nedavnom pokolju 11 ruskih vojnika u bazi u ruskoj pograničnoj regiji Belgorod, prenosi Index.

“Svjedočanstva očevidaca sugeriraju da se ubojstvo 11 ruskih vojnika kod Belgoroda, koje je počinio regrut 15. listopada, uslijedilo nakon uvredljivog komentara časnika na račun regruta iz etničke manjine. Loše vodstvo vjerojatno dodatno pogoršava moral i ruši koheziju na razini postrojbi u mnogim dijelovima ruske vojske”, stoji u izvješću.

