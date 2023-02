Čelnik Mazde “oprao” europske političare zbog električnih automobila

Podijeli :

Izvor: Toru YAMANAKA / AFP / Ilustracija

Izvršni direktor Mazdine europske podružnice, Martijn ten Brink, osudio je političare zbog prisiljavanja proizvođača automobila da prodaju samo električna vozila i ignoriraju druge potencijalne pogonske sklopove s nultom emisijom štetnih plinova.

“Korporacijski odgovor je da ćemo biti spremni za sve zakone koji će biti na snazi”, rekao je ten Brink za Top Gear kao odgovor na zabranu prodaje novih automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem 2035. godine.

“Ali meni je osobno izuzetno teško shvatiti, ne zato što ne volim električna vozila, ali ono što smatram sramotom jest to što smo se odlučili za tehnologiju, a obično najviše inovacija dolazi kada postavite cilj, ali ne kažete inženjerima i programerima kako do njega doći”, dodao je.

“Imam problem s činjenicom da su političari odlučili kako do toga doći i da je rješenje samo u električnim automobilima. Zar ćeš jednostavno odbaciti sve ostalo? Čak i ono za što još ne znate da postoji? Mislim da je to sramota političara. To nije njihov posao. Njihov je posao zahtijevati budućnost s nultom emisijom, ali kako ćete do nje doći treba se oslanjati na poduzetništvo i kreativnost”, rekao je ten Brink.

Kao usporedbu je povukao raspravu oko standardnih USB-C punjača za mobiln etelefone. “Sada kada je odlučeno da svi moramo koristiti USB-C punjač, to je u biti kraj kreativnosti oko povezivanja. Da, sretan sam što nećemo imati otpad od kabela, ali zamislite koje su druge ideje ljudi mogli smisliti”, smatra.

“Japanci su također postavili ciljeve za neutralizaciju ugljika, ali oni uključuju određena biogoriva i zeleni vodik, i voljni su probati stvari koje su nove, ali možda još nisu tu. Ovdje svi prestaju ulagati u te tehonologije jer zakon to ne dopušta i mislim da je to velika greška. Mislim da je prodaja samo vozila s nultom emisijom do 2035. u redu, ali da moraju biti električna s baterijama, mislim da je to šteta”, zaključio je.

