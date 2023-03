Češki ronilac na dah zaronio na rekordnu dubinu u zaleđenom švicarskom jezeru

Podijeli :

David Vencl Organisation/Reuters

David Vencl koji se bavi slobodnim ronjenjem i spada u sportaše koji se bave ekstremnim sportom, u utorak je uspješno izronio iz zaleđenog švicarskog jezera Sils nakon zarona na dubinu od 52,1 metara u roku od minute i 54 sekunde bez ronilačkog odijela.

Četrdesetogodišnji češki ronilac je godine 2021. oborio Guinnessov svjetski rekord u slobodnom ronjenju ispod leda na češkome jezeru Lahost. Tada je uspio zaroniti i prijeći udaljenost od 80,9 metara u vremenu od 1.35 minuta bez odijela ili plivačke kape. Na glavi je smio imati samo ronilačku masku.

I ovaj je put Vencl zaronio kroz rupu u ledu, a zatim pri izronu izvukao naljepnicu s dubine veće od 50 metara kako bi dokazao da je ostvario podvig. Ispljunuo je malo krvi, odmorio se tek minutu i potom otvorio bocu šampanjca. Liječnici su, nakon što su ga pregledali u lokalnoj bolnici kazali da nije riječ ni o čemu ozbiljnome.

U Dubaiju otvoren najdublji bazen za ronjenje na svijetu Hrvatski ronilac Petar Klovar postavio novi svjetski rekord

Za zaron u švicarskom jezeru, čija je temperatura između 1 i 4 Celzijeva stupnja trebala mu je minuta i 54 sekunde, rekao je njegov promotor Pavel Kalous, dodavši da je to nešto sporije od očekivanog.

“I ovaj je put uživao, no priznao mi je da je bio nešto nervozniji nego inače i da je imao manjih problema s disanjem. Njemu ne padaju teško ni ledena ni hladna voda, a manjak kisika za njega je uobičajen. No ovakav je podvig bio potpuno drugačiji od dosdašnji s obzirom na to da je doista teško podnijeti pritisak u ušima u hladnoj vodi”, pojasnio je Kalous.

“Spojite li sva tri čimbenika: hladnu vodu, nedostatak kisika i problem s pritiskom u ušima, priznat ćete da je podvig jedinstven”, dodao je.

Treba spomenuti i to da Vencl drži češki državni rekord u ronjenju na dah, a najbolje vrijeme mu je iznosilo osam minuta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

#related-news_0