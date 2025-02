Šef europskih obavještajaca: “Ovo je neizvjestan trenutak, EU se ozbiljno priprema…”

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL

Dnevnik Nove TV razgovarao je sa bivšim šefom SOA-e i aktualnim ravnateljem Obavještajno analitičkoga centra EU-a Danijelom Markićem.

Markić: “EU se sigurnosno ozbiljno priprema”

Gost Dnevnike Nove TV bio je hrvatski obavještajni stručnjak i aktualni ravnatelj Obavještajno analitičkog centra EU-a Daniel Markić.

Kako biste u ovim novim okolnostima analizirali sigurnost EU? U par točaka koji su najveći sigurnosni izazovi?

“Pa želio bi reći da je zaista neizvjesni trenutak. EU podupire Ukrajinu, Ukrajina mora biti dio rješenja. Ukrajinci i Ukrajinke su oni koji se bore za svoju slobodu i dalje će primati potporu aktivnu EU, međutim opet kažem dosta je neizvjesno, bez SAD-a bi situacija bila puno drugačija, puno teža, ali je bitno da je EU i dalje posvećena potpori.”

Što je sa ostalim sigurnosnim izazovima koji se vežu na cijelu ovu kompleksnu situaciju? Cyber kriminal, islamizam, islamistički terorizam? Kako se na to gleda unutar EU?

“Najprije kao što znate i pretpostavljate EU pokriva cijeli svijet. Tako da teme su brojne, pored Ukrajine, jutros smo pričali o Kongu. Teroristička grupa M23 i dalje napreduje, uzeli su još jedan grad i zračnu luku, to su teme, sve je više konflikta, sve više grupacija koji dobivaju potpore određenih država. Zato EU mora biti jaka u obavještajnom smislu. Oni moraju biti informirani, i zato, i to je moja dužnost, dati pravi podatak. Podatak nije da uđe u bazu podataka, obavještajni podatak je tu da se poduzima nešto, akcija i reakcija i to radimo. Sve teme koje ste izbrojili su prisutne, i terorizam je uvijek prisutan.”

U nedjelju se ovdje ozbiljno govorilo o tome da je Pax Americana gotova, da će se Amerikanci povući iz Europe i da zapravo detektiraju Zapadni Balkan kao potencijalno moguće novo žarište. Kako bi vi to komentirali?

“Pa to je sigurno jedna od opcija, ali trenutačno što se tiče EU to nije neposredna opasnost. I dalje svi smo posvećeni tome da se zemlje Zapadnog Balkana pridružuju EU i da to bude kroz dijalog. Kad pričamo o Pax Americana i budućnosti EU ključni dokumenti od strane EK i ostalih institucija EU će biti publicirani u 3. mjesecu, znači EU je shvatila da ona nije samo politički i ekonomski akter nego da i akter na području sigurnosti i ona se na to priprema, ozbiljno priprema.”

Trumpov izaslanik: Europa neće imati mjesto za pregovaračkim stolom o okončanju rata u Ukrajini

Ozbiljno?

“Ozbiljno se priprema.”

Je li malo kasno?

“Nikad nije kasno. Po mom sudu nikad nije kasno, najgore je ništa činiti.”

Ovdje su baš veliku zabrinutost izrazili ako se Amerika povuče s Kosova i od strane Srbije i od strane Albanije. Kako vi na to gledate?

“Jasno je, ono što je najbitnije za sada, prvi zaključak je, što god se desilo, zaključak je da EU mora biti jača, jača na području sigurnosti, jača na području obrane. Jedan od primjera izaći će u 3. mjesecu, Bijeli papir o obrani koji će dati nove smjernice za budućnost EU na tom planu.”

Američki kolege jesu ovdje.

“Pa neću imenovati, ali možete pretpostaviti da su glavni akteri što se tiče obavještajnog svijeta, svi su tu. Imate političke poruke kao i svugdje što je i razumljivo, ali na stručnom planu su ozbiljni razgovori i možemo očekivati ipak da ćemo nastaviti svi skupa raditi.”

