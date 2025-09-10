Europski parlament: Krajnja desnica i krajnja ljevica podnijet će odvojene prijedloge izglasavanja nepovjerenja von der Leyen

Von der Leyen i njezina Komisija bili bi prisiljeni podnijeti ostavku ako prođe ijedan od ta dva prijedloga, premda je to malo vjerojatno jer uživa potporu većine zastupnika. Međutim, potez bi mogao dati priliku centrističkim saveznicima von der Leyen da iznude ustupke, kao što su učinili i pri posljednjem prijedlogu cenzure u srpnju.