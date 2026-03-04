FOTO, VIDEO / Bijela kuća: Istražujemo napad na školu u kojem je poginulo 175 osoba

Izrael je pokrenuo novi val napada na ciljeve u Iranu petog dana rata. U međuvremenu su objavljena imena četvorice američkih vojnika koji su poginuli od početka sukoba.
Rat s Iranom, peti dan:
- Rat je ušao u peti dan, a Izrael je pokrenuo "širok val“ novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave i lansirne položaje;
- Izrael je također izdao upozorenja za evakuaciju u Libanonu, što upućuje na novi val napada na ciljeve Hezbollaha;
- Iran je pokrenuo vlastite napade prema Izraelu, prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF);
- Donald Trump rekao je da je u Iranu "sve uništeno“, ali je ponovno izrazio frustraciju britanskim premijerom Keirom Starmerom zbog njegova oklijevanja da se uključi
- U izjavama koje bi mogle zabrinuti kritičare američkih poslijeratnih planova za Iran, Trump je također rekao da je najgori mogući scenarij u Iranu da preuzme vlast netko tko je jednako loš kao prethodni režim
- Zatim je na Truth Socialu objavio da će američka mornarica, ako bude potrebn“, pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu
- Pentagon je identificirao četvoricu od šest američkih vojnika poginulih u ratu dosad. Sva četvorica poginula su u napadu dronom koji je u nedjelju pogodio Kuvajt
20:33
prije 0 min.
Istražuje se napad na školu
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je novinarsko pitanje o mogućoj umiješanosti Sjedinjenih Država u napad na osnovnu školu za djevojčice u Iranu, u kojem je život izgubilo 175 osoba. Niječući odgovornost SAD-a, napomenula je da Pentagon provodi istragu o napadu, na što je ranije ukazao i Pete Hegseth.
"Htjela bih vam vrlo snažno poručiti da Sjedinjene Američke Države ne gađaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima", izjavila je Leavitt. "Upozorila bih vas da ne upirete prstom u Sjedinjene Američke Države kada je riječ o gađanju civila, jer to nije nešto čime se naše oružane snage bave" kazala je na presici.
19:54
prije 39 min.
Objavljena snimka iranskog udara na američku bazu u Erbilu
Iran je pogodio američku vojnu bazu u Erbilu, u iračkom Kurdistanu. Snimka pokazuje neuspjeh PTO sistema C-Ram da obori iranski projektil.
19:42
prije 50 min.
Sutra polijeću repatrijacijski letovi iz Dubaija za Zagreb
Zrakoplov Croatia Airlinesa poletjet će u četvrtak iz Dubaija za Zagreb oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a istog dana kasnije popodne poletjet će i dva charter leta lokalnih avioprijevoznika, čime će se omogućiti povratak gotovo 500 hrvatskih državljana, priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Opširnije OVDJE.
19:29
prije 1h
Oboreno još dronova u blizini bagdadske zračne luke
Bespilotne letjelice oborene su u blizini međunarodne zračne luke u Bagdadu u Iraku, nekoliko sati nakon sličnog napada na taj objekt, piše Al Jazerra.
„Dva drona oborena su u blizini bagdadske zračne luke, bez prijavljenih žrtava ili materijalne štete“, rekao je za agenciju AFP neimenovani irački dužnosnik. Drugi sigurnosni izvor u Bagdadu potvrdio je incident.
Zračna luka uključuje i vojnu bazu u kojoj se nalazi američki diplomatski objekt i u kojoj su ranije bile smještene snage koalicije predvođene Sjedinjenim Državama.
19:05
prije 1h
Šef UN-ove nuklearne agencije pozvao na “krajnju suzdržanost” zbog američko-izraelskih napada na Iran
Nadzorno tijelo UN-a za nuklearnu energiju priopćilo je da postrojenja u Iranu u kojima se nalazi nuklearni materijal nisu oštećena u nedavnim američko-izraelskim napadima.
Međutim, glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grossi pozvao je na “krajnju suzdržanost” u sukobu kako bi se izbjegla prijetnja radijacijom na Bliskom istoku tijekom američko-izraelskih napada.
„Na temelju analize najnovijih dostupnih satelitskih snimaka, IAEA ne vidi oštećenja na postrojenjima koja sadrže nuklearni materijal u Iranu te stoga u ovom trenutku ne postoji rizik od radiološkog ispuštanja“, navodi se u priopćenju.
U blizini postrojenja Natanz u središnjem gradu Isfahanu „vidljiva su oštećenja na dvije zgrade“, ali „nisu zabilježeni dodatni utjecaji“.
IAEA je također izvijestila da nema utjecaja na druga nuklearna postrojenja, uključujući objekt Bushehr na jugoistoku zemlje.
18:41
prije 1h
Izraelski zračni napadi ubili 72 osobe u Libanonu: Ministarstvo
Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je broj poginulih u izraelskim napadima na zemlju porastao na 72, dok je najmanje 437 osoba ranjeno, piše Al Jazeera.
Prekogranične borbe između Izraela i Libanona ponovno su izbile nakon što je oružana skupina Hezbollah, koju podržava Iran, lansirala rakete prema sjevernom Izraelu nakon američko-izraelskog napada na Teheran.
Izraelska vojska odgovorila je nastavkom zračnih napada na jug zemlje i južna predgrađa Bejruta, izdajući naredbe za prisilnu evakuaciju te zauzimajući nove vojne položaje na libanonskom teritoriju.
18:30
prije 2h
Arakči: Napadi usmjereni na SAD, a ne na Katar
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je katarskom kolegi, šeiku Mohammedu bin Abdulrahmanu al-Thaniju da su iranski raketni napadi bili usmjereni na američke interese, a ne na Katar, što je Doha kategorički odbacila.
Katarski ministar vanjskih poslova "kategorički je odbacio" tu tvrdnju i zatražio da se odmah zaustave iranski napadi, priopćilo je katarsko ministarstvo vanjskih poslova na X-u.
Šeik Mohammed bin Abdulrahman rekao je da će njegova zemlja pružiti otpor svakoj agresiji koristeći svoje "pravo na samoobranu", naglasivši da je Doha oduvijek bila sklona dijalogu i diplomaciji vođenoj u dobroj vjeri.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručio je šefovima susjednih država u objavi na X-u da Iran "poštuje njihov suverenitet", ali da Teheranu zbog američko-izraelske "agresije" nije preostalo ništa osim da se brani.
Iran je napao više od 10 brodova i tankera, rekao je zapovjednik mornarice Iranske revolucionarne garde iranskim državnim medijima.
Neimenovani zapovjednik rekao je da Iran cilja američka i britanska plovila te brodove, neovisno pod kojom zastavom plove, koji prevoze teret Izraelu.
18:09
prije 2h
Hezbolah ozbiljan faktor u južnom Libanonu
Aktivnosti Hezbollaha južno od rijeke Litani sugeriraju da je skupina uspješno ponovno uspostavila svoju operativnu prisutnost u južnom Libanonu, piše Al Jazeerin Ali Hashem.
1️⃣ Nedavni napadi koji uključuju rakete, dronove i precizno navođene projektile, zajedno s protutenkovskim operacijama blizu granice, ukazuju na obnovljenu razinu zapovijedanja i kontrole na tom području.
2️⃣ Samo u utorak zabilježeno je 13 napada, uključujući onesposobljavanje pet tenkova protutenkovskim projektilima u pograničnoj zoni.
3️⃣ Ovakva razina aktivnosti sugerira da su se borci Hezbollaha uspjeli ponovno kolektivno integrirati u južni teren, unatoč mjesecima izraelskih napada i kontinuiranoj prisutnosti izraelske vojske.
4️⃣ Sve zajedno, ovo više nalikuje ponovnom pojavljivanju operativne mreže sposobne koordinirati više oblika napada uz održavanje prisutnosti na prvoj liniji, nego sporadičnom uznemiravanju.
5️⃣ Vrijeme ovih aktivnosti također je značajno. Neka lansiranja dogodila su se paralelno s iranskim napadima na Izrael, što dodatno jača ideju da Hezbollah ponovno djeluje kao jedno od ratišta unutar šireg okvira „Osovine otpora“.
6️⃣ Ipak, taktička aktivnost nije isto što i strateški oporavak. Pravi test bit će može li Hezbollah dugoročno održati koordinirane operacije i povećati njihov opseg, kao i kako bi se pokazao u slučaju velike izraelske kopnene invazije na južni Libanon.
17:58
prije 2h
Broj žrtava izraelsko-američkih udara preko 1000
Drop Site News donosi nove podatke o broju ubijenih u napadima Izraela i SAD-a na Iran.
U Iranu je sada više od 1000 ubijenih, točnije: 1045.
17:52
prije 2h
Nastavljaju se borbe u južnom Libanonu
Hezbolah i IDF nastavljaju sa sporadičnim okršajima u južnom Libanonu, nakon što su iranski saveznici gađali Izrael projektilima kao odmazdu za atentat na Alija Hamneija.
Prema neslužbenim informacijama, Hezbolah je oštetio ili uništio pet izraelskih tenkova u južnom Libanonu.
