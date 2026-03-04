FOTO, VIDEO / Bijela kuća: Istražujemo napad na školu u kojem je poginulo 175 osoba

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je novinarsko pitanje o mogućoj umiješanosti Sjedinjenih Država u napad na osnovnu školu za djevojčice u Iranu, u kojem je život izgubilo 175 osoba. Niječući odgovornost SAD-a, napomenula je da Pentagon provodi istragu o napadu, na što je ranije ukazao i Pete Hegseth.

"Htjela bih vam vrlo snažno poručiti da Sjedinjene Američke Države ne gađaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima", izjavila je Leavitt. "Upozorila bih vas da ne upirete prstom u Sjedinjene Američke Države kada je riječ o gađanju civila, jer to nije nešto čime se naše oružane snage bave" kazala je na presici.