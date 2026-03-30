FOTO, VIDEO / Iran potvrdio smrt zapovjednika mornarice, Izrael ne staje s napadima na Teheran

Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ali i militantnih skupina nekih od zemalja na Bliskom istoku, ušao je u drugi mjesec no kraj se ne nazire.
Ali, počela se potpuno mijenjati retorika lidera. Primjerice, američki predsjednik Donald Trump otvoreno govori o tome da želi uzeti iransku naftu i ozbiljno razmatra kopnenu invaziju. Prvo na otok Harg, a potom i dublje u Iran. To bi moglo bitno povećati broj žrtava, kojih je na svim stranama sad više pd 6000.
S druge strane, izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavljuje dodatno širenje operacija u južnom Libanonu, navodeći kao razlog nastavak raketne paljbe Hezbolaha.
Izrael je prošli tjedan rekao da proširuje "tampon zonu" do rijeke Litani. Nije bilo odmah jasno misli li Netanyahu na to područje ili na zauzimanje dodatnog teritorija.
Iran se pak priprema na kopnenu invaziju, ne dopušta brodovima prolaz kroz Hormuški tjesnac i konstantno ima za mete sve američke i izraelske saveznike na Bliskom istoku. Što je potvrdio i posljednji razorni napad na Kuvajt.
Istovremeno, Hezbolah i jemenski hutisti pomažu Iranu napadima na izraelske mete.
Tijek svih današnjih događaja pratite uživo na N1.
17 Objava
10:12
prije 1 min.
Iran potvrdio smrt zapovjednika mornarice Revolucionarne garde
Iran je potvrdio smrt zapovjednika mornarice Revolucionarne garde Alireze Tangsirija.
U priopćenju IRGC-a, koje je prenijela novinska agencija IRNA, navodi se da je Tangsiri preminuo "zbog težine ozljeda", navodi Sky News.
Prošlog tjedna izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je da je zapovjednik ubijen zajedno s drugim dužnosnicima u "preciznoj i smrtonosnoj operaciji" koju je provela izraelska vojska.
09:48
prije 25 min.
"Od početka rata ranjeno više od 6000 Izraelaca"
Izraelsko ministarstvo zdravstva navodi da je od početka rata s Iranom 28. veljače u bolnice zaprimljeno 6008 ranjenih osoba, od kojih se 121 još uvijek nalazi na liječenju.
Samo u posljednja 24 sata, prema navodima vlasti, u bolnice su zaprimljene 232 ozlijeđene osobe.
09:45
prije 27 min.
Raseljeno 20 posto stanovništva Libanona
Rat je u samo tri tjedna raselio 20 posto stanovništva Libanona, pri čemu je u prosjeku 19.000 djece svakodnevno prisiljeno napustiti svoje domove, prema podacima Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF).
"Jedan od izazova s kojima se suočavamo jest doprijeti do te djece, posebno na jugu Libanona", rekao je predstavnik UNICEF-a u Libanonu Marcoluigi Corsi u razgovoru za CNN.
"Postoje djeca koja su zarobljena u zajednicama do kojih je vrlo teško doći, a još i teže nakon bombardiranja i uništenja nekoliko mostova u zračnim napadima."
Izraelska vojska srušila je nekoliko mostova preko rijeke Litani, koja presijeca Libanon, u sklopu šire ofenzive na jugu.
Još jedan izazov je pružanje pomoći djeci koja sada žive u privremenim skloništima, od kojih su mnoga više puta raseljena i ponovno traumatizirana, rekao je Corsi.
Organizacije poput UNICEF-a sada rade na osiguravanju osnovnih usluga poput cijepljenja male djece, medicinske skrbi i osnovnih "centara za učenje" dok su škole zatvorene.
U nekim dijelovima Libanona bombardiranje je prekinulo pristup osnovnim potrepštinama poput pitke vode, jer su uništeni rezervoari i crpne stanice, navodi UNICEF. Bolnice, mostovi i sanitarni sustavi također su oštećeni ili uništeni.
09:41
prije 32 min.
Trump: Novo iransko vodstvo je vrlo razumno
Američki predsjednik Donald Trump je rekao da su se predstavnici SAD-a i Irana sastajali izravno i neizravno te da su novi iranski čelnici vrlo razumni.
Njegove izjave uslijedile su nakon što je Pakistan, posrednik između Teherana i Washingtona, objavio da se priprema u narednim danima ugostiti smislene pregovore s ciljem okončanja mjesec dana dugog rata.
"Mislim da ćemo postići dogovor s njima, prilično sam siguran, ali moguće je i da nećemo", rekao je Trump novinarima tijekom leta Air Force One prema Washingtonu.
Trump smatra da je SAD već postigao smjenu režima u Teheranu kad su u napadima ubijeni vrhovni vođa te zemlje Ali Hamenei i drugi visoki dužnosnici. Dvaput je ponovio da se njihovi zamjenici čine razumnima, piše Reuters.
09:31
prije 42 min.
AfD traži da svi američki vojnici napuste Njemačku
Predsjednik krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD), Tino Chrupalla, izrazio je protivljenje daljnjem stacioniranju američkih snaga u Njemačkoj. Traži da napuste zemlju.
09:11
prije 1h
Izrael rano jutros napao Iran
Izraelske obrambene snage (IDF) su rano jutros počele s napadima na ciljeve u Teheranu.
"IDF trenutno napada vojnu infrastrukturu iranskog terorističkog režima diljem Teherana", napisala je vojska u objavi na Telegramu bez navođenja detalja.
Oko pola sata kasnije, IDF je priopćio da je identificirao projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Izraela. "Obrambeni sustavi rade kako bi presreli prijetnju", stoji u objavi.
Ranije je predsjednik Donald Trump rekao da je američka vojska također napala i uništila nekoliko ključnih ciljeva u Iranu, opisujući to kao "veliki dan" i hvaleći američke snage kao "najbolje i najsmrtonosnije na svijetu" u objavi na Truth Social.
Trump je rekao da su "mnoge dugo tražene mete" eliminirane, ali nije dao dodatne pojedinosti.
Izrael i Sjedinjene Države započeli su zajedničke vojne operacije protiv Irana krajem veljače.
09:09
prije 1h
Izraelski nogometaš snimljen kako puca i baca granatu u južnom Libanonu
Izraelski nogometaš odjeven u vojnu uniformu viđen je kako otvara vatru u južnom Libanonu usred američko-izraelskog rata s Iranom, što je potaknulo pozive nogometnih dužnosnika i navijača da FIFA poduzme mjere protiv njega.
Menashe Zalka, odjeven u uniformu izraelske vojske, vidi se kako puca iz strojnice i baca granatu u videozapisu objavljenom na društvenim mrežama izraelskog Kanala 14 u subotu. Video, koji je verificirala Al Jazeera, navodno prikazuje izraelski vojni napad u južnom Libanonu.
Zalka, koji igra za Hapoel Haderu u izraelskoj Premier ligi, prema navodima izraelskih medija služi kao pričuvnik u padobranskoj brigadi vojske.
09:03
prije 1h
Zbog napada na ekipu CNN-a suspendirani izraelski vojnici
Izraelski načelnik glavnog stožera general-pukovnik Eyal Zamir suspendirao je sve operativne aktivnosti pričuvnog bataljuna koji je prošlog tjedna sudjelovao u zadržavanju i napadu na CNN-ovu ekipu na Zapadnoj obali, priopćila je izraelska vojska.
08:46
prije 1h
Australski premijer od Trumpa tražio "da bude jasniji"
Australski premijer Anthony Albanese pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa da jasnije definira ciljeve rata u Iranu, istodobno se zalažući za smirivanje napetosti.
"Želim vidjeti više jasnoće u vezi s ciljevima rata i želim deeskalaciju", rekao je Albanese.
Australija je, na zahtjev, rasporedila zrakoplove kako bi podržala obranu UAE-a, ali je isključila slanje pomorskih snaga za pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.
08:41
prije 1h
Bez ključnog zrakoplova za detekciju, Amerikanci "u mraku"?
Uništenje zrakoplova E-3 Sentry američkog ratnog zrakoplovstva u iranskom napadu na zračnu bazu u Saudijskoj Arabiji moglo bi oslabiti sposobnost SAD-a da na vrijeme uoči nadolazeće iranske prijetnje, kažu analitičari.
Dramatične snimke uništenog zrakoplova, koje je geolocirao CNN, pokazuju odlomljen rep te njegovu prepoznatljivu rotirajuću radarsku kupolu - ključni dio sustava za rano upozoravanje i kontrolu iz zraka (AWACS) - na tlu u zračnoj bazi Prince Sultan.
Gubitak AWACS-a predstavlja "ozbiljan udarac (američkim) nadzornim sposobnostima", rekao je vojni analitičar CNN-a Cedric Leighton, bivši pukovnik američkog ratnog zrakoplovstva koji je letio na tom zrakoplovu.
"To potencijalno može utjecati na (američku) sposobnost upravljanja borbenim zrakoplovima i njihovog usmjeravanja prema ciljevima ili njihove zaštite od napada neprijateljskih zrakoplova i raketnih sustava", rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare