FOTO, VIDEO / Iran potvrdio smrt zapovjednika mornarice, Izrael ne staje s napadima na Teheran

Rat je u samo tri tjedna raselio 20 posto stanovništva Libanona, pri čemu je u prosjeku 19.000 djece svakodnevno prisiljeno napustiti svoje domove, prema podacima Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF).

"Jedan od izazova s kojima se suočavamo jest doprijeti do te djece, posebno na jugu Libanona", rekao je predstavnik UNICEF-a u Libanonu Marcoluigi Corsi u razgovoru za CNN.

"Postoje djeca koja su zarobljena u zajednicama do kojih je vrlo teško doći, a još i teže nakon bombardiranja i uništenja nekoliko mostova u zračnim napadima."

Izraelska vojska srušila je nekoliko mostova preko rijeke Litani, koja presijeca Libanon, u sklopu šire ofenzive na jugu.

Još jedan izazov je pružanje pomoći djeci koja sada žive u privremenim skloništima, od kojih su mnoga više puta raseljena i ponovno traumatizirana, rekao je Corsi.

Organizacije poput UNICEF-a sada rade na osiguravanju osnovnih usluga poput cijepljenja male djece, medicinske skrbi i osnovnih "centara za učenje" dok su škole zatvorene.

U nekim dijelovima Libanona bombardiranje je prekinulo pristup osnovnim potrepštinama poput pitke vode, jer su uništeni rezervoari i crpne stanice, navodi UNICEF. Bolnice, mostovi i sanitarni sustavi također su oštećeni ili uništeni.