FOTO, VIDEO / Izrael ciljao bolničare u južnom Libanonu, u Teheranu "sve izgleda kao pakao"

Izrael tvrdi da je tijekom noći i ranije danas izveo napade na desetke iranskih vojnih ciljeva u Teheranu i istočno od glavnog grada, piše Al Jazeera.

U priopćenju vojska navodi da je pogodila tvornice i lokacije u Teheranu, uključujući one u kojima se razvijaju komponente za balističke rakete dugog dometa.

U dodatnim napadima istočno od prijestolnice, navodi se da su pogođene lokacije na kojima su bile pohranjene lansirne platforme za balističke rakete dugog dometa, dok su se iranski vojnici nalazili unutar njih.

Izraelska vojska dodaje da je Teheran posljednjih dana počeo lansirati projektile prema Izraelu iz središnjeg Irana, jer su njegove lansirne sposobnosti na zapadu bile meta napada.