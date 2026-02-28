IZVANREDNO STANJE
FOTO, VIDEO / Izrael i SAD napali Iran, oglasio se Trump: Više nećemo tolerirati kampanju krvoprolića
Izrael je u subotu ujutro pokrenuo ono što je nazvao "preventivnim napadom" na Iran, prema riječima ministra obrane Israela Katza, dok je u cijeloj zemlji proglašeno izvanredno stanje. Potvrdio je i da se napad koordinirao sa SAD-om, koji se također uključio u ofenzivu.
Vlada je proglasila izvanredno stanje zbog očekivane iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima, prenosi CNN.
Svjedoci u Teheranu su čuli eksploziju, a Iranska državna televizija potvrdila je vijest.
Sirene su se oglasile i diljem Izraela, a vojska te zemlje priopćila je da je riječ o "preventivnom upozorenju radi pripreme javnosti na mogućnost lansiranja projektila prema Državi Izrael".
08:44
prije 1 min.
Oglasio se Trump
Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana u osamminutnom videu objavljenom na Truth Socialu.
Rekao je da aktivnosti Teherana "koje izazivaju prijetnju izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše vojnike, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta".
"Već 47 godina", dodao je Trump, "iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića."
Pozvao se i na krizu s američkim veleposlanstvom od 1979. do 1981., kada je 66 talaca bilo zatočeno 444 dana.
"To je bio masovni teror i to više nećemo tolerirati."
08:42
prije 3 min.
Iran se sprema na odmazdu
Teheran se priprema za odmazdu na izraelski subotnji napad na niz gradova u Iranu i "odgovor će biti razoran", rekao je za Reuters iranski dužnosnik.
Iranski mediji prenose da se osim u Teheranu eksplozije sada čuju i u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu.
Prema službenim iranskim izvorima koje prenosi Reuters u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava.
Izraelski zračni napadi na Iran usmjereni su na "režimske ciljeve i vojne lokacije", uključujući lokacije s balističkim projektilima, izvijestila je u subotu izraelska državna televizija Kan, pozivajući se na izraelskog dužnosnika.
Američki napadi na Iran provode se iz zraka i s mora, rekao je američki dužnosnik Reutersu u subotu, potvrđujući da su mete vojni ciljevi.
Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.
Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju.
08:16
prije 29 min.
Mreže u padu diljem Teherana
Mobilne komunikacije prekinute su u nekoliko područja iranske prijestolnice Teherana. Trenutačno nije moguće uspostaviti pozive.
Postoji mogućnost da bi uskoro mogla biti prekinuta i internetska veza.
08:13
prije 32 min.
Stižu snimke i fotografije iz Teherana
Ovako to izgleda u iranskoj prijestolnici nakon napada.
08:12
prije 33 min.
Izrael remeti pregovore?
Mehran Kamrava, direktor Odjela za iranske studije pri Arapskom centru za istraživanje i političke studije te profesor na Sveučilištu Georgetown u Kataru, kaže da, iako nije mislio da će SAD napasti Iran, Izrael je bio "prilično glasan u vezi sa svojim namjerama da sabotira američko-iranske pregovore".
Više OVDJE.
08:06
prije 39 min.
Zašto je došlo do napada?
Sjedinjene Državestrahuju od iranskog obogaćivanja uranija, ali to nije razlog zbog kojeg bi Izrael napao. Strah Izraela odnosi se na iranski arsenal balističkih projektila.
Strahuju se da Iran gomila taj raketni arsenal kako bi pokrenuo vlastiti napad.
U suštini, riječ je o tome da prvi "udarite".
08:03
prije 43 min.
Ali Khamenei nije u Teheranu
Vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei nije u Teheranu, rekao je jedan iranski dužnosnik za Reuters, te je premješten na sigurnu lokaciju.
Associated Press ranije je izvijestio da se napad u glavnom gradu dogodio u blizini Khameneijevih ureda.
07:56
prije 50 min.
Uključuju se i Amerikanci
Američki napadi na Iran su u tijeku, objavio je New York Times, pozivajući se na američkog dužnosnika.
Associated Press također izvještava da Sjedinjene Države sudjeluju u izraelskim napadima na Iran. Jedan izraelski obrambeni dužnosnik također je za Reuters izjavio da je jutrošnja operacija bila koordinirana sa Sjedinjenim Državama.
07:52
prije 53 min.
"Dva su cilja"
Dopisnik Sky Newsa za Bliski istok Adam Parsons, svjedočio je događaju.
"Bio sam kod kuće kada se diljem Jeruzalema oglasila sirena za zračnu uzbunu", dodao je.
"Otprilike u to vrijeme stigla je poruka. Ovdje postoji aplikacija na mobilnim telefonima ljudi koja izraelskim stanovnicima javlja da je riječ o preventivnoj sireni, drugim riječima da Izrael u tom trenutku nije bio pod napadom, nego da je riječ o preventivnoj sireni.
"U suštini, s dva cilja. Jedan je bio provjeriti funkcionira li sustav, a drugi privući pozornost ljudi.
"Sjetite se, subota je ujutro. Ovdje je Šabat. To je zapravo vrlo važan vjerski blagdan, osobito u religioznom gradu poput Jeruzalema."
07:50
prije 55 min.
Još dvije eksplozije
Novinska agencija Tasnim javlja da su se u sjevernom dijelu Teherana, u području Seyyed Khandan, vjerojatno dogodile još dvije eksplozije.
Svjedoci u gradu također prijavljuju nove eksplozije, prenosi Associated Press.
