Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države pokrenule "velike borbene operacije" protiv Irana u osamminutnom videu objavljenom na Truth Socialu.

Rekao je da aktivnosti Teherana "koje izazivaju prijetnju izravno ugrožavaju Sjedinjene Države, naše vojnike, naše baze u inozemstvu i naše saveznike diljem svijeta".

"Već 47 godina", dodao je Trump, "iranski režim skandira 'Smrt Americi' i vodi neprekidnu kampanju krvoprolića."

Pozvao se i na krizu s američkim veleposlanstvom od 1979. do 1981., kada je 66 talaca bilo zatočeno 444 dana.

"To je bio masovni teror i to više nećemo tolerirati."