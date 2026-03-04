Izrael je pokrenuo novi val napada na ciljeve u Iranu petog dana rata. U međuvremenu su objavljena imena četvorice američkih vojnika koji su poginuli od početka sukoba.
Rat s Iranom, peti dan:
- Rat je ušao u peti dan, a Izrael je pokrenuo "širok val“ novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave i lansirne položaje;
- Izrael je također izdao upozorenja za evakuaciju u Libanonu, što upućuje na novi val napada na ciljeve Hezbollaha;
- Iran je pokrenuo vlastite napade prema Izraelu, prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF);
- Donald Trump rekao je da je u Iranu "sve uništeno“, ali je ponovno izrazio frustraciju britanskim premijerom Keirom Starmerom zbog njegova oklijevanja da se uključi
- U izjavama koje bi mogle zabrinuti kritičare američkih poslijeratnih planova za Iran, Trump je također rekao da je najgori mogući scenarij u Iranu da preuzme vlast netko tko je jednako loš kao prethodni režim
- Zatim je na Truth Socialu objavio da će američka mornarica, ako bude potrebn“, pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu
- Pentagon je identificirao četvoricu od šest američkih vojnika poginulih u ratu dosad. Sva četvorica poginula su u napadu dronom koji je u nedjelju pogodio Kuvajt
AFP / ATTA KENARE
AFP
AFP / FADEL SENNA
FADEL SENNA / AFP
ATTA KENARE / AFP
- / AFP
- / AFP
AFP STRINGER / AFP
106 Objava
22:29
prije 1 min.
Hezbolah sve aktivniji
Glavni tajnik Hezbolaha Naim Qassem rekao je da je ta libanonska skupina ispalila projektile na Izrael kao odgovor na "15 mjeseci kršenja" sporazuma. Qassem je naveo da je skupina izvela najmanje 15 napada na izraelske položaje, uključujući ciljeve sve do Tel Aviva. Istovremeno, IDF tvrdi da je uništio "više Hezbolahovih postrojenja".
22:12
prije 18 min.
Ograničen pristup informacijama
Pentagon pod vodstvom Petea Hegsetha ograničava pristup informacijama o ratu u Iranu, stvarajući 'crnu kutiju' i napetosti s medijima koji traže veću transparentnost vojnih operacija, prenosi CNN.
22:08
prije 22 min.
Španjolci demantirali Trumpa
Bijela kuća objavila je u srijedu da je Španjolska pristala surađivati s američkom vojskom nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio prekidom trgovine, ali je Španjolska demantirala postojanje takvog dogovora.
Trump je u utorak zaprijetio da će prekinuti trgovinu s Madridom zbog njegova protivljenja američko-izraelskim napadima na Iran.
Upitana o tom pitanju u srijedu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da joj je preneseno kako je Španjolska popustila.
"Mislim da su jučer glasno i jasno čuli predsjednikovu poruku. Prema mojim saznanjima, tijekom proteklih nekoliko sati pristali su surađivati s američkom vojskom", rekla je Leavitt na brifingu za novinare.
Nije iznijela pojedinosti.
Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares zanijekao je da je Španjolska postigla takav sporazum.
"Kategorički to demantiram. Čuo sam za ove izjave na putu do ovamo te sam ih imao vremena malo proučiti i poslušati", rekao je Albares za španjolsku radijsku postaju Cadena Ser.
"Stav španjolske vlade o ratu na Bliskom istoku i bombardiranju Irana u vezi s korištenjem naših baza uopće se nije promijenio. Stoga to kategorički i iskreno poričem. Nemam pojma na što bi se to moglo odnositi niti odakle je moglo doći."
21:50
prije 41 min.
Američki ciljevi u Iranu
Američki predsjednik Donald Trump raspravlja sa svojim savjetnicima o tome kakvu bi ulogu Sjedinjene Države mogle imati u Iranu nakon vojne operacije, dok američke obavještajne službe prate izvješća da se Modžtaba Hamenei, sin ubijenog iranskog vrhovnog vođe, nametnuo kao glavni kandidat za njegova nasljednika, objavila je u srijedu Bijela kuća. Više OVDJE.
21:01
prije 1h
Katar obustavlja izvoz plina
Katar je obustavio izvoz plina proglasivši višu silu usred američko-izraelskog rata protiv Irana, a izvori navode da će se postupak ukapljivanja plina u potpunosti obustaviti, te da bi povratak na normalne količine proizvodnje mogao potrajati najmanje mjesec dana.
Odluka znači da će se globalna tržišta plina tjednima suočavati s nestašicama, čak i u malo vjerojatnom scenariju da sukob završi danas, budući da Katar opskrbljuje 20 posto svjetskog ukapljenog prirodnog plina.
21:00
prije 1h
Portugalski premijer: Američko korištenje zračne baze u skladu sa zakonom
Portugalski premijer Luis Montenegro branio je odluku da dopusti Sjedinjenim Državama korištenje zračne baze Lajes na portugalskim Azorima tijekom kampanje bombardiranja Irana, što je u suprotnosti sa stavom susjedne Španjolske koja je odbila takve zahtjeve.
Dugogodišnji sporazum Portugala i Sjedinjenih Država omogućuje Washingtonu korištenje baze bez prethodnog odobrenja tijekom mirnodopskog vremena, ali zahtijeva odobrenje Lisabona kad počnu neprijateljstva.
20:33
prije 1h
Istražuje se napad na školu
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je novinarsko pitanje o mogućoj umiješanosti Sjedinjenih Država u napad na osnovnu školu za djevojčice u Iranu, u kojem je život izgubilo 175 osoba. Niječući odgovornost SAD-a, napomenula je da Pentagon provodi istragu o napadu, na što je ranije ukazao i Pete Hegseth.
"Htjela bih vam vrlo snažno poručiti da Sjedinjene Američke Države ne gađaju civile, za razliku od odmetničkog iranskog režima", izjavila je Leavitt. "Upozorila bih vas da ne upirete prstom u Sjedinjene Američke Države kada je riječ o gađanju civila, jer to nije nešto čime se naše oružane snage bave" kazala je na presici.
19:54
prije 2h
Objavljena snimka iranskog udara na američku bazu u Erbilu
Iran je pogodio američku vojnu bazu u Erbilu, u iračkom Kurdistanu. Snimka pokazuje neuspjeh PTO sistema C-Ram da obori iranski projektil.
19:42
prije 2h
Sutra polijeću repatrijacijski letovi iz Dubaija za Zagreb
Zrakoplov Croatia Airlinesa poletjet će u četvrtak iz Dubaija za Zagreb oko 17:30 sati po lokalnom vremenu, a istog dana kasnije popodne poletjet će i dva charter leta lokalnih avioprijevoznika, čime će se omogućiti povratak gotovo 500 hrvatskih državljana, priopćilo je u srijedu Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Opširnije OVDJE.
19:29
prije 3h
Oboreno još dronova u blizini bagdadske zračne luke
Bespilotne letjelice oborene su u blizini međunarodne zračne luke u Bagdadu u Iraku, nekoliko sati nakon sličnog napada na taj objekt, piše Al Jazerra.
„Dva drona oborena su u blizini bagdadske zračne luke, bez prijavljenih žrtava ili materijalne štete“, rekao je za agenciju AFP neimenovani irački dužnosnik. Drugi sigurnosni izvor u Bagdadu potvrdio je incident.
Zračna luka uključuje i vojnu bazu u kojoj se nalazi američki diplomatski objekt i u kojoj su ranije bile smještene snage koalicije predvođene Sjedinjenim Državama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare