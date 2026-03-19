FOTO, VIDEO / Japanska premijerka u Bijeloj kući, Trump: "Htjeli smo iznenaditi Iran, a tko zna više o iznenađenju od Japana?"

Donald Trump izjavio je da je rekao Izraelu da ne napada iranska naftna i plinska polja.

Ovog tjedna izraelski napadi izazvali su požar na South Parsu, najvećem plinskom polju na svijetu u Iranu.

Trump je rekao da je razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom: „Rekao sam mu, nemoj to raditi. I neće to raditi.”

Dodao je da nije bio unaprijed obaviješten o napadu – što je u suprotnosti s izjavom američkog dužnosnika koji je razgovarao s američkim partnerom NBC Newsom.