FOTO, VIDEO / Japanska premijerka u Bijeloj kući, Trump: "Htjeli smo iznenaditi Iran, a tko zna više o iznenađenju od Japana?"

Dvadeseti je dan sukoba na Bliskom istoku između SAD-a i Izraela protiv Irana. Donald Trump je upozorio Iran da će “raznijeti” plinsko polje South Pars ako ponovno napadne Katar, te je rekao da Izrael više neće napadati iranska energetska postrojenja. Katar je naredio iranskim sigurnosnim i vojnim atašeima da napuste zemlju nakon što su iranske rakete prouzročile “veliku štetu” na njegovom glavnom plinskom postrojenju u Ras Laffanu. Iran nastavlja s odmazdnim napadima na Izrael nakon ranijeg napada u kojem su poginule četiri osobe u Tel Avivu i na okupiranoj Zapadnoj obali.
19:08
Nitko ne zarađuje od rata u Iranu kao Rusija, evo koliko je to dnevno
Prihodi Rusije od fosilnih goriva dosegnuli su 7,7 milijardi eura u dva tjedna nakon što su zajednički američko-izraelski napadi potaknuli rat u Iranu, dok je sukob doveo do rasta globalnih cijena nafte i ublažavanja američkih sankcija prema Rusiji.
19:08
Južni Libanon suočava se s nestancima struje nakon što je izraelski napad oštetio glavnu trafostanicu
Izraelski napadi na južni Libanon ranije danas izbacili su iz pogona glavnu trafostanicu, što je znak širenja izraelskih napada na libanonsku infrastrukturu, priopćila je državna elektroprivreda Libanona.
U priopćenju koje prenosi državna novinska agencija NNA, elektroprivreda je navela da je napad oštetio različite dijelove postrojenja u Bint Jbeilu, što je utjecalo na opskrbu električnom energijom u gradu i okolnim mjestima.
18:42
Trump: Rekao sam Izraelu da ne napada naftna i plinska polja
Donald Trump izjavio je da je rekao Izraelu da ne napada iranska naftna i plinska polja.
Ovog tjedna izraelski napadi izazvali su požar na South Parsu, najvećem plinskom polju na svijetu u Iranu.
Trump je rekao da je razgovarao sa svojim izraelskim kolegom Benjaminom Netanyahuom: „Rekao sam mu, nemoj to raditi. I neće to raditi.”
Dodao je da nije bio unaprijed obaviješten o napadu – što je u suprotnosti s izjavom američkog dužnosnika koji je razgovarao s američkim partnerom NBC Newsom.
18:37
Keir Starmer kaže da Ujedinjeno Kraljevstvo "i dalje stoji uz Katar i saveznike"
Britanski premijer Keir Starmer rekao je katarskom emiru šeiku Tamimu bin Hamadu Al Thaniju da će Ujedinjeno Kraljevstvo „nastaviti stajati uz Katar i sve naše saveznike u Zaljevu”, piše Sky News.
Tijekom razgovora, Starmer je izjavio da „nepromišljeni napadi na ključnu infrastrukturu riskiraju dodatno gurnuti regiju u krizu i pogoršati teške ekonomske posljedice koje se već osjećaju diljem svijeta, uključujući i u Ujedinjenom Kraljevstvu.”
18:11
SAD koristi kopnene rakete protiv Irana s teritorija Zaljeva, piše WSJ
Sjedinjene Države počele su koristiti balističke rakete lansirane s kopna protiv Irana – što predstavlja njihovu prvu borbenu upotrebu novijih, vrlo preciznih dalekometnih sustava američke vojske te proširenje sukoba koji je dosad uglavnom bio vođen iz zraka, piše Wall Street Journal.
Te rakete imaju domet od otprilike 200 do 300 milja (320–480 km), što znači da moraju biti lansirane iz obližnjih područja – što upućuje na korištenje teritorija zemalja Perzijskog zaljeva unatoč javnim tvrdnjama o neutralnosti.
Snimke koje je verificirao Storyful, u vlasništvu matične kompanije WSJ-a, pokazuju da su barem neka lansiranja izvedena iz Bahreina, udaljenog svega oko 125 milja preko Zaljeva.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči izjavio je da su američke snage napale otok Kharg, glavno čvorište za izvoz iranske nafte, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
18:08
Japanska premijerka: "Samo Trump može postići mir u svijetu"
Japanska premijerka Sanae Takaichi rekla je Donaldu Trumpu da se „suočavamo s vrlo ozbiljnim sigurnosnim okruženjem”, prenosi Sky.
Izjavila je da će globalno gospodarstvo uskoro pretrpjeti „veliki udar” zbog situacije na Bliskom istoku.
„Unatoč tome, čvrsto vjerujem da ste samo vi, Donalde, osoba koja može postići mir u svijetu”, rekla je.
Dodala je da se „razvoj nuklearnog oružja u Iranu nikada ne smije dopustiti” te da Japan zbog toga vrši pritisak i surađuje s partnerima diljem svijeta.
„Japan osuđuje postupke Irana, poput napada na susjedne zemlje i de facto, odnosno stvarnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca”, zaključila je.
17:53
Novinar: Zašto niste obavijestili saveznike prije napada na Iran?
Donald Trump objasnio je zašto nije obavijestio svoje saveznike o napadu na Iran tijekom posjete japanske premijerke u Washingtonu:
"Htjeli smo iznenađenje — tko bolje zna za iznenađenje od Japana? Zašto nam niste rekli za Pearl Harbor?"
17:40
Trump kaže da Japan „pojačava angažman… za razliku od NATO-a”
Donald Trump otvorio je prostor za pitanja i odmah je upitan o ratu s Iranom tijekom posjete japanske premijerke Sanae Takaichi u Washingtonu, prenosi Sky News.
Rekao je da vjeruje kako će Japan „preuzeti odgovornost” u vezi s ratom, prije nego što je dodao „za razliku od NATO-a”.
Američki predsjednik također je izjavio: „Ne šaljem vojnike nigdje – a i da šaljem, ne bih vam to rekao.”
Sukob je nazvao „izletom”, dodajući da će „uskoro završiti”.
Govoreći o Iranu, dodao je: „Njihova mornarica je uništena, njihovo zrakoplovstvo je uništeno, njihova protuzračna obrana je uništena, letimo gdje god želimo… njihovo vodstvo je nestalo.”
„Morao sam poduzeti ovaj mali ‘izlet’ i učiniti nešto za što nijedan drugi predsjednik nije imao hrabrosti.”
17:35
Rusija tvrdi da napad u kojem je ranjena TV ekipa u Libanonu nije bio „slučajan”
Rusija je osudila izraelski zračni napad u kojem je ozlijeđena televizijska ekipa RT-a u Libanonu, navodeći da nije bio „slučajan”.
Video agencija Ruptly – podružnica RT-a – objavila je snimku na kojoj se vidi eksplozija i stupovi dima koji se uzdižu nekoliko metara iza reportera RT-a Stevea Sweeneyja, koji je nosio pancirni prsluk s oznakom „Press” dok je izvještavao uživo.
Sweeney i njegov snimatelj „ozlijeđeni su u izraelskom napadu u južnom Libanonu dok su izvještavali”, priopćio je Ruptly na Telegramu, dodajući da su obojica „pri svijesti i primaju medicinsku pomoć”.
„S obzirom na ubojstvo 200 novinara u Gazi, današnji događaji ne mogu se nazvati slučajnima”, izjavila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova na Telegramu, ne imenujući Izrael.
„Raketa nije pogodila ‘kritični strateški vojni objekt’, već mjesto s kojeg se izvještavalo”, dodala je Zaharova.
Rusko veleposlanstvo u Libanonu poručilo je da su „napadi na medijske djelatnike na novinarskim zadacima neprihvatljivi” te pozvalo na „odgovarajuću istragu” incidenta.
Izraelska vojska redovito tvrdi da „nikada nije i nikada neće namjerno ciljati novinare”.
17:13
Libanonsko ministarstvo zdravstva: 1.001 osoba poginula, a 2.584 ranjene u izraelskim napadima od 2. ožujka.
