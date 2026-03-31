FOTO, VIDEO / Počeli napadi na ključnu infrastrukturu: Iranu prijete nestašica vode i struje

Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 33. dan, a kraj se ne nazire, unatoč najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da su pregovori u tijeku i da iransko vodstvo gleda načine kako postići sporazum.
No, Teheran odbacuje takve navode, ocjenjuje da su zahtjevi Sjedinjenih Američkih Država u aktualnim pregovorima neprihvatljivi, uz poruke da izravni razgovori s Washingtonom trenutačno nisu opcija.
Izjave iz iranske prijestolnice znatno se razlikuju od onih koje dolaze iz američkih izvora. Diplomatski izvori tvrde da izravni pregovori sa SAD-om nisu na dnevnom redu, dok je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio da iranska strana nije prihvatila američki prijedlog od 15 točaka, koji je posredstvom Pakistana dostavljen Teheranu. Prijedlog je opisao kao "maksimalistički" i "nerazuman".
Dok traju "diplomatske" razmjene, traju i one projektilima. Iran gađa američke saveznike na Bliskom istoku, dok Izrael vodi žestoki sukob na jugu Libanona, zbog čega je raseljeno više od 20 posto stanovnika te zemlje. Ali, najveću štetu trpi Iran, čiji grad Isfahan je sinoć bio pod žestokom paljbom.
13:03
prije 2 min.
Izrael uspostavlja tampon zonu u južnom Libanonu do rijeke Litani
Izrael će uspostaviti tampon zonu unutar južnog Libanona i zadržati kontrolu nad cijelim područjem do rijeke Litani nakon što završi sukob s militantima Hezbolaha, rekao je izraelski ministar obrane u utorak.
"Na kraju operacije, IDF bi kontrolirao područje do rijeke Litani, uključujući preostale mostove Litani, eliminirajući Radwanove snage koje su se infiltrirale u područje i uništavajući svo oružje ondje", naveo je Israel Katz u priopćenju nakon provedene sigurnosne procjene, nazivajući to "sigurnosnom zonom".
Radwanove snage su elitna vojna jedinica Hezbolaha.
Katz je rekao da će za više od 600.000 libanonskih stanovnika koji su evakuirani prema sjeveru biti zabranjen povratak južno od Litanija dok se ne zajamči sigurnost stanovnika sjevernog Izraela.
U tu svrhu, "uništit će se svi domovi u selima blizu granice u Libanonu, prema modelu Rafaha i Beit Hanouna u Gazi, kako bi se trajno uklonile prijetnje stanovnicima Izraela u blizini granice", rekao je Katz.
Katz je prvi put jasnu namjeru Izraela da zauzme dijelove libanonskog teritorija iznio prošlog utorka.
Tada je poručio na sastanku s načelnikom vojnog stožera da će vojska "kontrolirati preostale mostove i sigurnosnu zonu do rijeke Litani" te da stvara "obrambeni tampon".
Rijeka Litani ulijeva se u Sredozemno more oko 30 kilometara sjeverno od izraelske granice s Libanonom.
Vojska je uništila pet mostova preko rijeke od 13. ožujka i ubrzala rušenje kuća u libanonskim selima blizu izraelske granice. Izrael tvrdi da je kampanja usmjerena protiv Hezbolaha, a ne protiv libanonskih civila.
13:03
prije 3 min.
Iranski otok Kešm bez postrojenja za desalinizaciju vode zbog napada
Jedno od postrojenja za desalinizaciju na iranskom otoku Kešmu nije u funkciji otkako je pogođeno u zračnom napadu, rekao je u utorak dužnosnik ministarstva zdravstva iranskim medijima, ne navodeći kada se napad dogodio.
"Pitka voda na otoku Kešmu osigurava se postrojenjima za desalinizaciju. Jedno od postrojenja bilo je meta napada i potpuno je van funkcije jer ga nije moguće popraviti u kratkom roku", rekao je voditelj centra za zaštitu okoliša i zdravlja rada ministarstva zdravstva, prema novinskoj agenciji Borni.
Iran je ranije u ožujku rekao da je postrojenje za desalinizaciju na otoku Kešmu bilo meta zračnih napada.
Otok se nalazi uz iransku obalu u Hormuškom tjesnacu, većinom zatvorenom u ratu Izraela i SAD-a protiv Islamske Republike.
13:02
prije 3 min.
Više od 200.000 ljudi pobjeglo iz Libanona u Siriju
Više od 200.000 ljudi, od kojih velika većina Sirijaca, prešlo je granicu između Libanona i Sirije od početka rata između Izraela i Hezbolaha početkom ožujka, objavila je u utorak UN-ova agencija za izbjeglice (UNHCR).
"Gotovo mjesec dana nakon što su se intenzivirala neprijateljstva u Libanonu, Sirija se suočava s velikim povećanjem broja ljudi koji prelaze granicu iz Libanona. Između 2. i 27. ožujka, više od 200.000 ljudi ušlo je u Siriju preko tri službena prijelaza", rekla je Aser al-Madaien, privremena predstavnica UNHCR-a u Siriji na videokonferenciji iz Damaska.
"Te brojeve dale su vlasti, a potvrdili su naši kolege na terenu", dodala je, pojasnivši da su "velika većina" tih ljudi, odnosno "gotovo 180.000 Sirijci, posebno sirijski izbjeglice koji su pobjegli iz Sirije i našli utočište u Libanonu i koji su danas primorani ponovno bježati".
"Više od 28.000 Libanonaca također je prešlo sirijsku granicu. Većina bježi od intenzivnog izraelskog bombardiranja. Dolaze iscrpljeni, traumatizirani i s malo stvari", dodala je dužnosnica UNHCR-a.
Proiranski Hezbolah uvukao je Libanon u regionalni rat 2. ožujka, pokrenuvši napad na Izrael kao odmazdu za izraelsko-američke napade u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, pojašnjava agencija France presse.
Libanon je primio više od milijun sirijskih izbjeglica koji su pobjegli iz svoje zemlje tijekom građanskog rata izazvanog represijom narodnog ustanka protiv režima Bašara al-Asada 2011. godine.
Više od pola milijuna tih izbjeglica vratilo se u Siriju od Asadovog pada krajem 2024. godine.
UNHCR je rekao da bi broj ljudi koji bježe iz Libanona u Siriju mogao doseći 300.000 do 350.000 ljudi, što će uvelike ovisiti o daljnjem razvoju događaja.
12:45
prije 21 min.
Šef UNRWA-a pozvao na neovisnu istragu "izraelskih ubojstava"
Odlazeći čelnik UNRWA-e pozvao je na neovisnu istragu o ubojstvu više od 390 djelatnika tijekom, kako je rekao, izraelskog genocidnog rata u Gazi.
"Vjerujem da trebamo imati visoku razinu stručnog panela koji će istražiti ubojstva našeg osoblja", rekao je Philippe Lazzarini novinarima u Ženevi na svoj posljednji dan na toj dužnosti.
UNRWA i dalje ostaje najveći pružatelj usluga u Gazi i u praksi djeluje kao javni sektor za velik dio stanovništva u opkoljenoj enklavi.
12:32
prije 33 min.
Dužnosnik: Iranski otok Kešm bez postrojenja za desalinizaciju vode
Jedno od postrojenja za desalinizaciju na iranskom otoku Kešmu nije u funkciji otkako je pogođeno u zračnom napadu, rekao je u utorak dužnosnik ministarstva zdravstva iranskim medijima, ne navodeći kada se napad dogodio.
"Pitka voda na otoku Kešmu osigurava se postrojenjima za desalinizaciju. Jedno od postrojenja bilo je meta napada i potpuno je van funkcije jer ga nije moguće popraviti u kratkom roku", rekao je voditelj centra za zaštitu okoliša i zdravlja rada ministarstva zdravstva, prema novinskoj agenciji Borni.
Iran je ranije u ožujku rekao da je postrojenje za desalinizaciju na otoku Kešmu bilo meta zračnih napada.
Otok se nalazi uz iransku obalu u Hormuškom tjesnacu, većinom zatvorenom u ratu Izraela i SAD-a protiv Islamske Republike.
11:48
prije 1h
Amerikanci u Trumpovoj eri nikad nisu skuplje plaćali gorivo
Prosječna cijena benzina koju Amerikanci plaćaju dosegnula je u utorak 4 dolara po galonu, što je najviša razina od 2022. godine, prema podacima organizacije AAA.
Prosječne cijene na benzinskim postajama sada su više nego u bilo kojem trenutku tijekom oba mandata predsjednika Donalda Trumpa.
Cijene goriva snažno su porasle od početka rata na Bliskom istoku, povećavši se za oko 1 dolar po galonu tijekom proteklog mjeseca.
11:46
prije 1h
Dva kineska kontejnerska broda prošla Hormuškim tjesnacem
Dva kontejnerska broda u vlasništvu Cosca, kineskog brodarskog diva koji je početkom ožujka obustavio svoje usluge prema i iz Perzijskog zaljeva zbog rata na Bliskom istoku, uspješno su prošla Hormuškim tjesnacem u ponedjeljak, prema podacima Marine Traffica.
Kontejnerski brod CSCL Indian Ocean prešao je tjesnac oko 7 ujutro u ponedjeljak, a CSCL Arctic Ocean 27 minuta kasnije, prema web stranici za praćenje brodova.
Prošli su blizu otoka Laraka kojim upravlja Iran, i na putu su prema Port Klangu u Maleziji.
Cosco je odbio komentirati tranzit na upit AFP-a.
Brodarska tvrtka sa sjedištem u Šangaju prošle je srijede objavila da ponovno počinje s rezervacijama teretnih kontejnera namijenjenih za većinu zemalja Zaljeva.
Ponovno pokretanje usluge, "koje stupa na snagu odmah", odnosi se na "opće" teretne kontejnere namijenjene Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Kataru, Kuvajtu i Iraku, rekao je Cosco u izjavi. Iran nije na spisku.
Prema iranskom ministru vanjskih poslova Abasu Arakčiju, Hormuški tjesnac je "zatvoren samo za neprijatelje". Dodao je da je iranska vojska već "osigurala siguran prolaz" brodovima iz prijateljskih zemalja.
Od početka rata na Bliskom istoku, promet u Hormuškom tjesnacu, ključnoj trgovačkoj ruti, a posebno za tranzit nafte, pao je za otprilike 95%, prema platformi za praćenje pomorstva Kpler.
U ponedjeljak su iranski državni mediji izvijestili da je iranski parlamentarni odbor odobrio zakon o uvođenju tranzitnih naknada za brodove koji prolaze kroz tjesnac.
10:58
prije 2h
Napadi diljem Perzijskog zaljeva
Nekoliko država Perzijskog zaljeva suočilo se s još jednim danom raketnih i napada dronovima iz Irana.
U posljednjih sat vremena u Dubaiju se čulo pet eksplozija. To dolazi nakon što je izbio požar u dubajskoj luci, gdje je kuvajtska državna naftna kompanija priopćila da je pogođen tanker pod kuvajtskom zastavom. Nitko nije ozlijeđen.
Bahrein, Saudijska Arabija i Katar izvijestili su da su tijekom noći presreli napade.
U posljednjih sat vremena u Dubaiju je bilo i snažno olujno vrijeme, uključujući grmljavinu, no potom su se čule prepoznatljive eksplozije presretanja.
Nacionalna uprava za krizno upravljanje i izvanredne situacije, zajedno s ministarstvom obrane, potvrdila je da se protuzračna obrana UAE-a suočava s prijetnjama raketama i dronovima iz Irana.
Poznato je da se južno od središta Dubaija nalazi zračna baza, kao i luka Jebel Ali te brojni objekti duž obale prema Abu Dhabiju, koji su nedavno bili potencijalne ili izravne mete iranskih napada.
10:47
prije 2h
Burze u Dubaiju i Abu Dhabiju izgubile su oko 120 milijardi dolara
Burze u Dubaiju i Abu Dhabiju izgubile su oko 120 milijardi dolara vrijednosti od početka američko-izraelskog rata protiv Irana, čime se svrstavaju među najteže pogođena financijska tržišta u svijetu.
Glavni burzovni indeksi u Dubaiju i Abu Dhabiju pali su za oko 16 posto, odnosno 9 posto, otkako su SAD i Izrael 28. veljače pokrenuli rat protiv Irana. Opći indeks Dubai Financial Market (DFM) izgubio je oko 45 milijardi dolara tržišne kapitalizacije, dok je veći opći indeks ADX pao za približno 75 milijardi dolara.
10:43
prije 2h
Italija ne dopušta Amerikancima koristiti njenu bazu
Italija je prije nekoliko dana odbila dati Sjedinjenim Američkim Državama dopuštenje za korištenje zračne baze Sigonella na Siciliji, rekli su upućeni izvori, potvrđujući izvješće lista Il Corriere della Sera. Više OVDJE.
