PRVI SUSRET U 6 GODINA
FOTO, VIDEO / Počeo je povijesni summit na Aljasci: Putina dopratili F-35, Trump ga dočekao pljeskom
Sjedinjene Američke Države i Rusija ulaze u ključnu fazu pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Sastanak je započeo s malim kašnjenjem u 21:30 po srednjoeuropskom vremenu
Iako je ranije potvrđeno da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja, Bijela kuća je netom prije početka priopćila da će se s američke strane stola, uz Trumpa, ipak naći Rubio i Witkoff, a s ruske Ushakov i Lavrov.
Donjeck je, prema više izvora, Putinov ultimatum koji bi mogao biti glavna točka prijepora i prepreka do "pravedno mira."
🇺🇦Anchorage, Alaska. Thank you for this beautiful display of support and humanity. Thank you for being on the right side of history, and showing others exactly what that side stand for! #StandWithUkraine pic.twitter.com/W8PovrLRG6— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) August 15, 2025
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene.
U petak je poručio kako je važno da samit Rusije i SAD-a na Aljasci otvori put prema "pravednom miru", kao i svrhovitim trostranim razgovorima između čelnika Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u budućnosti.
"Vrijeme je da se okonča rat, a Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na Telegramu.
Ključni događaji:
- Sastanak počinje oko 21.00 po srednjouropskom vremenu
- Trump napustio Bijelu kuću i poslao poruku: 'Veliki ulozi!!!'
- Zelenski o sastanku s Trumpom i Putinom: Računamo na Ameriku
21:51
prije 14 min.
Tko je za stolom?
Iako je ranije potvrđeno da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja, Bijela kuća je netom prije početka priopćila da će se s američke strane stola, uz Trumpa, ipak naći Rubio i Witkoff, a s ruske Ushakov i Lavrov.
Summit, koji dolazi nakon mjeseci eskalacija i promjena u retorici, uglavnom Trumpove, mogao bi odrediti budući smjer sigurnosne arhitekture Europe, ali i otvoriti prostor za dogovor koji bi uključivao teritorijalne ustupke – scenarij koji izaziva zabrinutost u Kijevu i među zapadnim saveznicima. Više OVDJE.
21:43
prije 22 min.
Trump i Putin pokušali održati pressicu
Trump i Putin su netom uoči sastanka održali pressicu za medije.
Nitko od novinara nije mogao doći do riječi, nije bilo nikoga ni da moderira pitanja brojnih svjetskih medija koji su se okupili.
BREAKING: Putin and Trump speak to media before the summit.— Sky News (@SkyNews) August 15, 2025
Marco Rubio and Steve Witkoff join Trump on the US side of the table, while foreign minister Sergei Lavrov and aide Yuri Ushakov join Putin.
Ukraine War latest: https://t.co/aPpDgPmG6g
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/vofMGBFF7J
Marco Rubio i Steve Witkoff pridružuju se Trumpu na američkoj strani stola, dok se ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i njegov pomoćnik Jurij Ušakov pridružuju Putinu.
21:41
prije 24 min.
Novinar: Hoćete li prestati ubijati civile?
Dok su Donald Trump i Vladimir Putin pozirali pred kamerama uoči susreta na Aljasci, novinari su se borili dobiti odgovor na mnogobrojna pitanja.
Jedan je pitao Putina hoće li "prestati ubijati civile".
Ruski predsjednik pokazao je na svoje uho i slegnuo ramenima kao odgovor.
Ovo je prvi susret Putina Trumpa nakon šest godina, a mogao bi potrajati "6 do 7" sati, kako su ranije najavili izvori.
21:37
prije 27 min.
Zelenski: Rusi ubijaju i na dan pregovora
Ukrajinski predsjednik Zelenski poslao je poruku sat vremena prije početka povijesnog summita.
On the day of negotiations, the Russians are killing as well. And that speaks volumes. Recently, weʼve discussed with the U.S. and Europeans what can truly work. Everyone needs a just end to the war. Ukraine is ready to work as productively as possible to bring the war to an end,… pic.twitter.com/tmN8F4jDzl— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2025
"Na dan pregovora, Rusi također ubijaju. A to govori mnogo. Nedavno smo razgovarali sa SAD-om i Europljanima o tome što zaista može funkcionirati. Svima je potreban pravedan kraj rata.
Ukrajina je spremna raditi što produktivnije kako bi rat završila i računamo na snažan stav Amerike. Sve će ovisiti o tome - Rusi uzimaju u obzir američku snagu. Ne varajte se - snagu", napisao je Zelenski.
21:31
prije 34 min.
Počeo je povijesni summit
Kako javlja Sky News, sastanak je počeo.
Očekivalo se da će se Donald Trump i Vladimir Putin sastati nasamo, ali Bijela kuća je od tada objavila da će svaka strana imati tri predstavnika u pregovorima.
21:28
prije 36 min.
Putin i Trump putuju prema bazi
Nakon što su se rukovali na crvenom tepihu, Donald Trump i Vladimir Putin krenuli su prema svojim vozilima.
Iako je Putin dovezao svoju limuzinu “Aurus”, koja je viđena na pisti pokraj zrakoplova, ruski predsjednik ušao je u američku predsjedničku limuzinu poznatu kao “Zvijer”.
Ruski je predsjednik viđen s velikim osmijehom na licu, dok je Trump, čini se, mahao okupljenima, prenosi Sky.
Why was Trump clapping for Putin? pic.twitter.com/Wcgkjti8Zw— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 15, 2025
21:15
prije 50 min.
Susreli se Trump i Putijn
Susreli su se Trump i Putin.
Pozdravili se rukovanjem u bazi Elmendorf-Richardson uoči povijesnog summita za koji se predviđa da će trajati "6 do 7 sati", kako javljaju izvori.
21:04
prije 1h
F-35 dopratili Putina
Dva zrakoplova F-35 Lightning II pratila su Putinov Iljušin Il-96-300PU do zajedničke baze Elmendorf-Richardson u Anchorageu.
ALASKA 🇺🇸🦅 Two F-35 Lightning IIs escorted Russian President Putin’s Ilyushin Il-96-300PU to Joint Base Elmendorf–Richardson in Anchorage.— Toria Brooke (@realtoriabrooke) August 15, 2025
pic.twitter.com/VoTrZRAwzT
20:59
prije 1h
"Tri na tri" umjesto jedan na jedan
Trumpova glasnogovornica rekla je novinarima da Trump i Putin neće razgovarati nasamo.
Leavitt told reporters aboard Air Force One the first Trump-Putin session will be a "three-on-three" meeting rather than a one-on-one. https://t.co/KXOkIoIWup— Newsweek (@Newsweek) August 15, 2025
"Ranije planirani sastanak između Donalda Trumpa i Vladimira Putina sada će uključivati i državnog tajnika Marca Rubija te posebnog izaslanika Stevea Witkoffa", objavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.
"Više kao tri na tri", dodala je Leavitt.
20:50
prije 1h
Visokorizičan event
Dok svi mediji napeto iščekuju da predsjednik izađe iz zrakoplova Air Force One, vrijedi istaknuti jednu zanimljivost koju je ranije izvijestio Guardian.
Bivši dužnosnik Obamine administracije i bivši glavni urednik časopisa Time, Richard Stengel, usprotivio se izvještajima koji summit na Aljasci opisuju kao “visokorizičan”, tvrdeći na društvenim mrežama da je to “novinarski klišej” koji “pogoduje Trumpovom teatralnom kadriranju cijelog umjetno stvorenog, televizijski režiranog ‘događaja’”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
