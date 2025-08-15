Oglas

UŽIVO

PRVI SUSRET U 6 GODINA

FOTO, VIDEO / Počeo je povijesni summit na Aljasci: Putina dopratili F-35, Trump ga dočekao pljeskom

author
N1 Info
|
15. kol. 2025. 17:02
>
21:51
summit na aljasci
REUTERS/Jeenah Moon

Sjedinjene Američke Države i Rusija ulaze u ključnu fazu pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Sastanak je započeo s malim kašnjenjem u 21:30 po srednjoeuropskom vremenu

Oglas

Prvi je to susret Trumpa i Putina u šest godina.

Iako je ranije potvrđeno da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja, Bijela kuća je netom prije početka priopćila da će se s američke strane stola, uz Trumpa, ipak naći Rubio i Witkoff, a s ruske Ushakov i Lavrov.

Summit, koji dolazi nakon mjeseci eskalacija i promjena u retorici, uglavnom Trumpove, mogao bi odrediti budući smjer sigurnosne arhitekture Europe, ali i otvoriti prostor za dogovor koji bi uključivao teritorijalne ustupke – scenarij koji izaziva zabrinutost u Kijevu i među zapadnim saveznicima.

Donjeck je, prema više izvora, Putinov ultimatum koji bi mogao biti glavna točka prijepora i prepreka do "pravedno mira."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene.


U petak je poručio kako je važno da samit Rusije i SAD-a na Aljasci otvori put prema "pravednom miru", kao i svrhovitim trostranim razgovorima između čelnika Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u budućnosti.

"Vrijeme je da se okonča rat, a Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na Telegramu.

Ključni događaji: 

Trump i putin
2025-08-15T180649Z_2060093086_RC2T7GAIV3A9_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-SUMMIT
reuters, mjesto održavanja summita anchorage
+ 7
Pogledajte Galeriju
Live blog header

23 Objave

21:51

prije 14 min.

Tko je za stolom?

Iako je ranije potvrđeno da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja, Bijela kuća je netom prije početka priopćila da će se s američke strane stola, uz Trumpa, ipak naći Rubio i Witkoff, a s ruske Ushakov i Lavrov.

Summit, koji dolazi nakon mjeseci eskalacija i promjena u retorici, uglavnom Trumpove, mogao bi odrediti budući smjer sigurnosne arhitekture Europe, ali i otvoriti prostor za dogovor koji bi uključivao teritorijalne ustupke – scenarij koji izaziva zabrinutost u Kijevu i među zapadnim saveznicima. Više OVDJE.

21:43

prije 22 min.

Trump i Putin pokušali održati pressicu

Trump i Putin su netom uoči sastanka održali pressicu za medije.

Nitko od novinara nije mogao doći do riječi, nije bilo nikoga ni da moderira pitanja brojnih svjetskih medija koji su se okupili.

Marco Rubio i Steve Witkoff pridružuju se Trumpu na američkoj strani stola, dok se ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i njegov pomoćnik Jurij Ušakov pridružuju Putinu.

21:41

prije 24 min.

Novinar: Hoćete li prestati ubijati civile?

Dok su Donald Trump i Vladimir Putin pozirali pred kamerama uoči susreta na Aljasci, novinari su se borili dobiti odgovor na mnogobrojna pitanja.

Jedan je pitao Putina hoće li "prestati ubijati civile".

Ruski predsjednik pokazao je na svoje uho i slegnuo ramenima kao odgovor.

Ovo je prvi susret Putina Trumpa nakon šest godina, a mogao bi potrajati "6 do 7" sati, kako su ranije najavili izvori.

21:37

prije 27 min.

Zelenski: Rusi ubijaju i na dan pregovora

Ukrajinski predsjednik Zelenski poslao je poruku sat vremena prije početka povijesnog summita.

"Na dan pregovora, Rusi također ubijaju. A to govori mnogo. Nedavno smo razgovarali sa SAD-om i Europljanima o tome što zaista može funkcionirati. Svima je potreban pravedan kraj rata.

Ukrajina je spremna raditi što produktivnije kako bi rat završila i računamo na snažan stav Amerike. Sve će ovisiti o tome - Rusi uzimaju u obzir američku snagu. Ne varajte se - snagu", napisao je Zelenski.

21:31

Udarno

prije 34 min.

Počeo je povijesni summit

Kako javlja Sky News, sastanak je počeo.

Očekivalo se da će se Donald Trump i Vladimir Putin sastati nasamo, ali Bijela kuća je od tada objavila da će svaka strana imati tri predstavnika u pregovorima.

summit na aljasci
REUTERS/Jeenah Moon

21:28

prije 36 min.

Putin i Trump putuju prema bazi

Nakon što su se rukovali na crvenom tepihu, Donald Trump i Vladimir Putin krenuli su prema svojim vozilima.

Iako je Putin dovezao svoju limuzinu “Aurus”, koja je viđena na pisti pokraj zrakoplova, ruski predsjednik ušao je u američku predsjedničku limuzinu poznatu kao “Zvijer”.

Ruski je predsjednik viđen s velikim osmijehom na licu, dok je Trump, čini se, mahao okupljenima, prenosi Sky.

21:15

Udarno

prije 50 min.

Susreli se Trump i Putijn

Susreli su se Trump i Putin.

U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Pozdravili se rukovanjem u bazi Elmendorf-Richardson uoči povijesnog summita za koji se predviđa da će trajati "6 do 7 sati", kako javljaju izvori.

21:04

prije 1h

F-35 dopratili Putina

Dva zrakoplova F-35 Lightning II pratila su Putinov Iljušin Il-96-300PU do zajedničke baze Elmendorf-Richardson u Anchorageu.

20:59

Udarno

prije 1h

"Tri na tri" umjesto jedan na jedan

Trumpova glasnogovornica rekla je novinarima da Trump i Putin neće razgovarati nasamo.

"Ranije planirani sastanak između Donalda Trumpa i Vladimira Putina sada će uključivati i državnog tajnika Marca Rubija te posebnog izaslanika Stevea Witkoffa", objavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"Više kao tri na tri", dodala je Leavitt.

20:50

prije 1h

Visokorizičan event

Dok svi mediji napeto iščekuju da predsjednik izađe iz zrakoplova Air Force One, vrijedi istaknuti jednu zanimljivost koju je ranije izvijestio Guardian.

Bivši dužnosnik Obamine administracije i bivši glavni urednik časopisa Time, Richard Stengel, usprotivio se izvještajima koji summit na Aljasci opisuju kao “visokorizičan”, tvrdeći na društvenim mrežama da je to “novinarski klišej” koji “pogoduje Trumpovom teatralnom kadriranju cijelog umjetno stvorenog, televizijski režiranog ‘događaja’”

Teme
donald trump doneck donjeck pregovori na aljasci samit aljaska samit na aljasci samit putina i trumpa sastanak putina i trumpa sumit aljaska summit aljaska summit na aljasci teritorijalni ustupci ukraijina vladimir putin volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (4)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ