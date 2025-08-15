PRVI SUSRET U 6 GODINA
FOTO, VIDEO / Povijesni summit Trump-Putin će trajati sedam sati, Trump: Ako danas ne bude primirja - odlazim
Sjedinjene Američke Države i Rusija ulaze u ključnu fazu pregovora o okončanju rata u Ukrajini, dok se predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin pripremaju za sastanak na Aljasci koji počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Oba čelnika su stigla u Anchorage, Zelenski neće prisustvovati summitu.
Donjeck je, prema više izvora, Putinov ultimatum koji bi mogao biti glavna točka prijepora i prepreka do "pravedno mira."
🇺🇦Anchorage, Alaska. Thank you for this beautiful display of support and humanity. Thank you for being on the right side of history, and showing others exactly what that side stand for! #StandWithUkraine pic.twitter.com/W8PovrLRG6— Їne Back Їversen (@IneBackIversen) August 15, 2025
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene.
U petak je poručio kako je važno da samit Rusije i SAD-a na Aljasci otvori put prema "pravednom miru", kao i svrhovitim trostranim razgovorima između čelnika Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u budućnosti.
🇺🇸🇺🇦 Happening right now: a big pro-Ukrainian rally in Anchorage ahead of the Trump-Putin meeting. “Ukraine and Alaska — Russian never again.” pic.twitter.com/Zx2VKVYW9G— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 15, 2025
"Vrijeme je da se okonča rat, a Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na Telegramu.
Ključni događaji:
- Sastanak počinje oko 21.00 po srednjouropskom vremenu
- Trump napustio Bijelu kuću i poslao poruku: 'Veliki ulozi!!!'
- Zelenski o sastanku s Trumpom i Putinom: Računamo na Ameriku
- Trump će dočekati Putina na aerodromu
8 Objava
19:10
prije 28 min.
Trump: Ako stvari ne idu kako treba s Putinom, odlazim
Trump: Ako stvari ne idu kako treba s Putinom, odlazim.
Whatever happens in Trump’s meeting with Putin in Alaska, one thing is guaranteed: Trump will humiliate the United States. pic.twitter.com/5SDnpAWNvP— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 15, 2025
"Ako sastanak s Putinom ne prođe dobro, odlazim." rekao je američki predsjednik Donald Trump novinaru Fox Newsa tijekom leta za Aljasku, prenosi RAI.
Dodao je: "Želim danas vidjeti primirje. Ako ga ne bude, neću biti sretan."
18:39
prije 58 min.
Nema znakova da se Moskva sprema okončati rat – Zelenski
Volodimir Zelenski kaže da nema naznaka da se Rusija priprema za mir.
„Na dan pregovora oni također ubijaju ljude. To govori puno“, napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu.
„Rat se nastavlja“, dodao je. „Nastavlja se upravo zato što nema naredbe niti ikakvih znakova da se Moskva priprema okončati ovaj rat.“
"Zelenskyy should be here."— DW News (@dwnews) August 15, 2025
As US President Trump and Russian President Putin prepared to meet in Alaska, these pro-Ukrainian protestors had a message to send: pic.twitter.com/9eBTVaG9ay
Guverner Dnjipropetrovske oblasti, Serhij Lisak, ranije je rekao da je jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen u ruskom raketnom napadu na promet izvan grada Dnjipra na istoku Ukrajine.
U Sumi, na sjeveroistoku Ukrajine, izvještava se o požaru koji je izbio nakon ruskog napada na tržnicu u središnjem dijelu grada. Lokalna vlast navodi da se broj žrtava još utvrđuje.
18:04
prije 1h
"Sastanak će trajati 6-7 sati"
Putin bi trebao bi stići u Anchorage u 21 sat po hrvatskom vremenu, a Trump će ga dočekati na stepenicama zrakoplova ruskog čelnika, objavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
Putin je prije dolaska na Aljasku položio cvijeće na spomeniku u gradu Magadanu na Dalekom istoku Rusije, posvećenom američko-sovjetskoj suradnji tijekom Drugog svjetskog rata, objavili su ruski mediji.
Skulptura prikazuje rukovanje sovjetskog i amerikog pilota.
Tijekom četverosatnog leta od Magadana do Anchoragea Putin će proučavati brojne dokumente vezane za ukrajinsko pitanje i bilateralne odnose Washingtona i Moskve, rekao je Peskov.
„To je golema količina materijala, koje, naravno, predsjednik uvijek vrlo pažljivo čita i proučava", rekao je glasnogovornik Kremlja.
Procijenio je da bi samit na Aljasci mogao potrajati šest do sedam sati.
17:37
prije 2h
Građani na ulicama Anchoragea
"Uhapsite Putina", "Milijarderi vam nisu prijatelji", "Aljaska je uz Ukrajinu" samo su neki od transparenata kojima prosvjednici u Anchorageu dočekuju sudionike summita Trump-Putin.
Više OVDJE.
Nathaniel Wilder / Reuters
Nathaniel Wilder / Reuters
Nathaniel Wilder / Reuters
Jeenah Moon / REUTERS
Jeenah Moon / REUTERS
Jeenah Moon / REUTERS
Jeenah Moon / REUTERS
Jeenah Moon / REUTERS
17:33
prije 2h
Veliki napredak ruskih snaga uoči sastanka
Dok su se Rusija i SAD pripremale za sastanak na Aljasci, ruska vojska nastavila je s napadima na Ukrajinu, zauzevši u subotu selo Jablunivka u istočnoj Donjeckoj oblasti.
Good morning to readers; Kyiv remains in Ukrainian hands.— Tim Mak (@timkmak) August 15, 2025
Laying claim to the Donetsk region is not only an attempt to expand Russia’s borders.
Donetsk is also home to fortifications critical to Ukraine.
Soldiers, like Oleksii, have spent 11 years building these defences. pic.twitter.com/zifv0yt7sl
Tijekom tjedna od 7. do 13. kolovoza na Ukrajinu je ispaljeno oko 535 ruskih dronova i projektila. Ukrajina je presrela nešto manje od dvije trećine njih, a ruske su snage lansirale osam raketa na Ukrajinu, od kojih je pet probilo njezinu obranu.
Ukraine: Following Russia's surprise raid 15km past frontline fortifications in Donetsk region, Ukrainian rapid response led by Azov eliminated 151 Russian fascists, wounded over 70, and captured 8 in the pocket in the past 48 hours. https://t.co/nZvU5tw7w3 pic.twitter.com/bFamLDLSrK— Igor Sushko (@igorsushko) August 13, 2025
Danas je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da je preuzelo kontrolu nad naseljem Oleksandrohrad u Donjeckoj oblasti.
17:25
prije 2h
Lavrov u USSR majici
Unatoč samouvjerenom "trolanju" ruskog izaslanstva – Lavrov je uoči summita stigao u Aljasku u majici s natpisom "USSR" – ruski državni mediji bili su manje raspoloženi po dolasku u skromne spavaonice u Anchorageu, gdj će se održati skup.
Lavrov’s “USSR” sweater in Alaska is a clear nod to the Putin regime’s imperial ambitions. They’re stuck in the past and want to pull Ukraine and Belarus back with them – forgetting we are free nations that will never return to their “brotherhood”. Dictators cannot be appeased. pic.twitter.com/tbXG0Lgtdl— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 15, 2025
Budući da su hotelski kapaciteti bili popunjeni zbog navale međunarodnih medija, ruski su novinari smješteni na stadion lokalne hokejaške momčadi, koji je tijekom pandemije bio pretvoren u Covid bolnicu i opremljen vojnim krevetima doniranim od Crvenog križa. "Živimo u spartanskim uvjetima", čuje se kako se žali jedan novinar u snimci objavljenoj na društvenim mrežama, javlja Guardian.
17:23
prije 2h
Trump: Visoki ulozi
Donald Trump je poslijepodne napustio Bijelu kuću i krenuo prema Aljasci, javlja Sky News.
Napisao je samo dvije riječi: "VISOKI ULOZI!!!"
JUST IN - Trump: "HIGH STAKES!!!" pic.twitter.com/uzP2oh29cw— Disclose.tv (@disclosetv) August 15, 2025
Također se čini vjerojatnim da će uživati u značaju prilike i medijskoj pozornosti – kako sugerira i ova dvosmislena objava.
Predsjednik je poruku objavio na svojoj internetskoj platformi Truth Social, piše Sky News.
17:21
prije 2h
Putin popodne viđen u limuzini kod Magadana
Ruski predsjednik Vladimir Putin snimljen je kako u blindiranoj limuzini, u pratnji velikog konvoja, prolazi zatvorenim cestama uoči dugo najavljivanog summita
Na snimkama se vidi niz crnih vozila koja velikom brzinom prolaze, uz policijsku pratnju i vozilo koje nalikuje hitnoj pomoći.
#Putin on the way to #Alaska now , #Russian Presidential convoy moving through the streets of #Magadan in Eastern #Russia . pic.twitter.com/ikoUWlxeA1— Ninjamonkey 🇮🇳 (@Aryan_warlord) August 15, 2025
Ove pojačane mjere sigurnosti uslijedile su dok se Putin priprema za prvi izravan susret s Trumpom nakon 2018. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare