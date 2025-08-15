FOTO, VIDEO / Povijesni summit Trump-Putin će trajati sedam sati, Trump: Ako danas ne bude primirja - odlazim

Volodimir Zelenski kaže da nema naznaka da se Rusija priprema za mir.

„Na dan pregovora oni također ubijaju ljude. To govori puno“, napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu.

„Rat se nastavlja“, dodao je. „Nastavlja se upravo zato što nema naredbe niti ikakvih znakova da se Moskva priprema okončati ovaj rat.“

"Zelenskyy should be here."



As US President Trump and Russian President Putin prepared to meet in Alaska, these pro-Ukrainian protestors had a message to send: pic.twitter.com/9eBTVaG9ay — DW News (@dwnews) August 15, 2025

Guverner Dnjipropetrovske oblasti, Serhij Lisak, ranije je rekao da je jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen u ruskom raketnom napadu na promet izvan grada Dnjipra na istoku Ukrajine.

U Sumi, na sjeveroistoku Ukrajine, izvještava se o požaru koji je izbio nakon ruskog napada na tržnicu u središnjem dijelu grada. Lokalna vlast navodi da se broj žrtava još utvrđuje.