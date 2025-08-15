Oglas

PRVI SUSRET U 6 GODINA

FOTO, VIDEO / Povijesni summit Trump-Putin će trajati sedam sati, Trump: Ako danas ne bude primirja - odlazim

N1 Info
15. kol. 2025. 17:02
19:10
Leaders in Contrast_ Putin and Trump
REUTERS/Kevin Lamarque, Sputnik/Alexey Nikolsky/Pool

Sjedinjene Američke Države i Rusija ulaze u ključnu fazu pregovora o okončanju rata u Ukrajini, dok se predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin pripremaju za sastanak na Aljasci koji počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu. Oba čelnika su stigla u Anchorage, Zelenski neće prisustvovati summitu.

Bit će to prvi susret Trumpa i Putina u šest godina, a potvrđeno je da će se dvojica čelnika sastati "jedan na jedan", samo u pratnji prevoditelja.

Summit, koji dolazi nakon mjeseci eskalacija i promjena u retorici, mogao bi odrediti budući smjer sigurnosne arhitekture Europe, ali i otvoriti prostor za dogovor koji bi uključivao teritorijalne ustupke – scenarij koji izaziva zabrinutost u Kijevu i među zapadnim saveznicima.

Donjeck je, prema više izvora, Putinov ultimatum koji bi mogao biti glavna točka prijepora i prepreka do "pravedno mira."

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je isključen iz razgovora, upozorio je da će odluke koje donesu bez njegove prisutnosti biti besmislene.


U petak je poručio kako je važno da samit Rusije i SAD-a na Aljasci otvori put prema "pravednom miru", kao i svrhovitim trostranim razgovorima između čelnika Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u budućnosti.

"Vrijeme je da se okonča rat, a Rusija mora poduzeti potrebne korake. Računamo na Ameriku", napisao je Zelenski na Telegramu.

Ključni događaji: 

8 Objava

19:10

prije 28 min.

Trump: Ako stvari ne idu kako treba s Putinom, odlazim

Trump: Ako stvari ne idu kako treba s Putinom, odlazim.

"Ako sastanak s Putinom ne prođe dobro, odlazim." rekao je američki predsjednik Donald Trump novinaru Fox Newsa tijekom leta za Aljasku, prenosi RAI.

Dodao je: "Želim danas vidjeti primirje. Ako ga ne bude, neću biti sretan."

18:39

prije 58 min.

Nema znakova da se Moskva sprema okončati rat – Zelenski

Volodimir Zelenski kaže da nema naznaka da se Rusija priprema za mir.

„Na dan pregovora oni također ubijaju ljude. To govori puno“, napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu.

„Rat se nastavlja“, dodao je. „Nastavlja se upravo zato što nema naredbe niti ikakvih znakova da se Moskva priprema okončati ovaj rat.“

Guverner Dnjipropetrovske oblasti, Serhij Lisak, ranije je rekao da je jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen u ruskom raketnom napadu na promet izvan grada Dnjipra na istoku Ukrajine.

U Sumi, na sjeveroistoku Ukrajine, izvještava se o požaru koji je izbio nakon ruskog napada na tržnicu u središnjem dijelu grada. Lokalna vlast navodi da se broj žrtava još utvrđuje.

18:04

prije 1h

"Sastanak će trajati 6-7 sati"

Putin bi trebao bi stići u Anchorage u 21 sat po hrvatskom vremenu, a Trump će ga dočekati na stepenicama zrakoplova ruskog čelnika, objavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. 

Putin je prije dolaska na Aljasku položio cvijeće na spomeniku u gradu Magadanu na Dalekom istoku Rusije, posvećenom američko-sovjetskoj suradnji tijekom Drugog svjetskog rata, objavili su ruski mediji.

Skulptura prikazuje rukovanje sovjetskog i amerikog pilota. 

Putin u Magadanu prije summita Trump-Putin
Sputnik/Alexey Nikolsky/Pool

Tijekom četverosatnog leta od Magadana do Anchoragea Putin će proučavati brojne dokumente vezane za ukrajinsko pitanje i bilateralne odnose Washingtona i Moskve, rekao je Peskov. 

„To je golema količina materijala, koje, naravno, predsjednik uvijek vrlo pažljivo čita i proučava", rekao je glasnogovornik Kremlja. 

Procijenio je da bi samit na Aljasci mogao potrajati šest do sedam sati.

17:37

prije 2h

Građani na ulicama Anchoragea

"Uhapsite Putina", "Milijarderi vam nisu prijatelji", "Aljaska je uz Ukrajinu" samo su neki od transparenata kojima prosvjednici u Anchorageu dočekuju sudionike summita Trump-Putin.

Više OVDJE.

Reuters 15.08.2025._Anchorage
Reuters 15.08.2025._Anchorage
A Ukrainian flag hangs infront of a house, ahead of the meeting between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, in Anchorage, Alaska, U.S., August 14, 2025. REUTERS/Nathaniel Wilder
+ 5
Pogledajte Galeriju

17:33

prije 2h

Veliki napredak ruskih snaga uoči sastanka

Dok su se Rusija i SAD pripremale za sastanak na Aljasci, ruska vojska nastavila je s napadima na Ukrajinu, zauzevši u subotu selo Jablunivka u istočnoj Donjeckoj oblasti.

Tijekom tjedna od 7. do 13. kolovoza na Ukrajinu je ispaljeno oko 535 ruskih dronova i projektila. Ukrajina je presrela nešto manje od dvije trećine njih, a ruske su snage lansirale osam raketa na Ukrajinu, od kojih je pet probilo njezinu obranu.

Danas je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da je preuzelo kontrolu nad naseljem Oleksandrohrad u Donjeckoj oblasti.

17:25

prije 2h

Lavrov u USSR majici

Unatoč samouvjerenom "trolanju" ruskog izaslanstva – Lavrov je uoči summita stigao u Aljasku u majici s natpisom "USSR" – ruski državni mediji bili su manje raspoloženi po dolasku u skromne spavaonice u Anchorageu, gdj će se održati skup.

Budući da su hotelski kapaciteti bili popunjeni zbog navale međunarodnih medija, ruski su novinari smješteni na stadion lokalne hokejaške momčadi, koji je tijekom pandemije bio pretvoren u Covid bolnicu i opremljen vojnim krevetima doniranim od Crvenog križa. "Živimo u spartanskim uvjetima", čuje se kako se žali jedan novinar u snimci objavljenoj na društvenim mrežama, javlja Guardian.

VIŠE OVDJE.

17:23

prije 2h

Trump: Visoki ulozi

Donald Trump je poslijepodne napustio Bijelu kuću i krenuo prema Aljasci, javlja Sky News.

Napisao je samo dvije riječi: "VISOKI ULOZI!!!"

Također se čini vjerojatnim da će uživati u značaju prilike i medijskoj pozornosti – kako sugerira i ova dvosmislena objava.

Predsjednik je poruku objavio na svojoj internetskoj platformi Truth Social, piše Sky News.

17:21

prije 2h

Putin popodne viđen u limuzini kod Magadana

Ruski predsjednik Vladimir Putin snimljen je kako u blindiranoj limuzini, u pratnji velikog konvoja, prolazi zatvorenim cestama uoči dugo najavljivanog summita

Na snimkama se vidi niz crnih vozila koja velikom brzinom prolaze, uz policijsku pratnju i vozilo koje nalikuje hitnoj pomoći.

Ove pojačane mjere sigurnosti uslijedile su dok se Putin priprema za prvi izravan susret s Trumpom nakon 2018. godine.

donald trump doneck donjeck pregovori na aljasci samit aljaska samit na aljasci samit putina i trumpa sastanak putina i trumpa sumit aljaska summit aljaska summit na aljasci teritorijalni ustupci ukraijina vladimir putin volodimir zelenski

