Iranska nogometna reprezentacija trenirala je u srijedu u južnoj Turskoj pripremajući se za dvije nadolazeće prijateljske utakmice uoči Svjetskog prvenstva, premda još uvijek nije posve sigurno hoće li Iranci zaigrati na World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Reprezentacija je održala trening u Beleku, ljetovalištu u blizini mediteranskog grada Antalije, uz strogo ograničen pristup medijima jer su dužnosnici rekli da žele izbjeći ometanja uoči utakmica koje su opisane kao ključne za njihove pripreme za Svjetsko prvenstvo.