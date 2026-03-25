26. dan rata
FOTO, VIDEO / Službena potvrda iz Pentagona: Na Bliski istok odlazi 2500 vojnika iz elitne postrojbe
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je noćas da Sjedinjene Države napreduju u naporima da se s Iranom ispregovara kraj rata, a mediji prenose da je Washington poslao prijedlog rješenja od 15 točaka. Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da SAD razgovara s "pravim ljudima" u Iranu, dodajući da Iranci jako žele postići dogovor.
Teheran je porekao da su se održali izravni razgovori. Moćni iranski predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf u ponedjeljak je to odbacio kao "lažne vijesti".
21:43
Pentagon: Šaljemo 2500 vojnika na Bliski istok
Sjedinjene Američke Države naredile su raspoređivanje oko 2500 vojnika iz 82. zračno-desantne divizije na Bliski istok, rekao je dužnosnik Ministarstva obrane za Al Jazeeru.
Prema riječima tog dužnosnika, među snagama predviđenima za raspoređivanje nalaze se zapovjednici i logistički elementi potpore iz 1. borbene brigade divizije.
21:10
Iranci uz strogu medijsku kontrolu treniraju u Turskoj
Iranska nogometna reprezentacija trenirala je u srijedu u južnoj Turskoj pripremajući se za dvije nadolazeće prijateljske utakmice uoči Svjetskog prvenstva, premda još uvijek nije posve sigurno hoće li Iranci zaigrati na World Cupu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Reprezentacija je održala trening u Beleku, ljetovalištu u blizini mediteranskog grada Antalije, uz strogo ograničen pristup medijima jer su dužnosnici rekli da žele izbjeći ometanja uoči utakmica koje su opisane kao ključne za njihove pripreme za Svjetsko prvenstvo.
20:25
Iranski šef diplomacije: SAD nije ostvario ratne ciljeve. Nema pregovora
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da SAD nije uspio ostvariti ključne ciljeve u ratu protiv Irana, uključujući brzu vojnu pobjedu i promjenu režima u Teheranu, javlja Al Jazeera.
Araghchi je pozvao susjedne zemlje Irana da se distanciraju od SAD-a.
Dodao je da je iranski odgovor na američke poteze pokazao svijetu da „nijedna zemlja ne može ugroziti njegovu sigurnost“.
Također je rekao da trenutačno nema pregovora između Teherana i Washingtona, uz napomenu da SAD šalje poruke putem različitih posrednika.
Naglasio je da Iran ne traži rat i želi trajni završetak sukoba, dodajući da Teheran traži odštetu za nastalu štetu, čime daje do znanja da svaki budući politički dogovor mora uključivati odgovornost i obveze obnove.
Iranski ministar vanjskih poslova kaže da najviši državni dužnosnici trenutačno razmatraju prijedloge za mir koji su izneseni, ali je naglasio da Teheran nema namjeru voditi pregovore sa SAD-om.
Araghchi je također kritizirao ulogu Washingtona u regiji, rekavši da SAD nije uspio zaštititi zemlje u regiji unatoč tome što ondje održava više vojnih baza.
20:10
CENTCOM tvrdi da je gotovo 300 američkih vojnika ranjeno u ratu s Iranom
CBS News izvještava da je gotovo 300 američkih vojnika ozlijeđeno otkako je započeo američko-izraelski rat s Iranom, pozivajući se na Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
Prema riječima glasnogovornika CENTCOM-a, 290 pripadnika američkih oružanih snaga ranjeno je od prvog dana rata, navodi CBS.
Glasnogovornik kaže da se 255 ranjenih vojnika vratilo na dužnost, dok je deset i dalje teško ranjeno.
Status preostalih 25 nije objavljen.
20:10
Bliskoistočne zemlje objavile zajedničku izjavu kojom osuđuju „očite iranske agresije“
Skupina bliskoistočnih zemalja objavila je zajedničku izjavu o iranskim vojnim akcijama tijekom rata sa SAD-om i Izraelom.
Kuvajt, UAE, Bahrein, Saudijska Arabija, Katar i Jordan izrazili su „najoštriju osudu očitih iranskih agresija“ – koje nazivaju „grubim kršenjem“ suvereniteta, javlja BBC.
Tijekom rata Iran je izvodio napade na američke ciljeve u zemljama diljem Bliskog istoka, uključujući i neke od onih koje su izdale ovu zajedničku izjavu.
Izjava također osuđuje „napade koje su pokrenule oružane frakcije povezane s Iranom iz Republike Iraka protiv niza regionalnih država“.
Ove zemlje pozvale su iračku vladu da poduzme potrebne mjere kako bi „zaustavila napade“ koji se pokreću s njezina teritorija.
20:02
SAD tvrdi da nijedan njihov avion nije oboren
Američko vojno zapovjedništvo za Bliski istok (CENTCOM) objavilo je na platformi X da su tvrdnje Iranske revolucionarne garde kako su pogodili američki borbeni avion F-18 novim naprednim sustavom protuzračne obrane – netočne.
„Nijedan američki borbeni zrakoplov nije oboren od strane Irana“, poručio je CENTCOM.
Unatoč snažnoj tvrdnji SAD-a, i dalje postoje pitanja o tome je li Iran prije nekoliko dana oborio F-35, zrakoplov koji se smatra izuzetno teškim za pogoditi u zraku.
19:26
Iran upozorava neimenovanu regionalnu zemlju zbog navodne uloge u planu zauzimanja otoka
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf upozorio je da se iranski protivnici, uz podršku jedne regionalne države, navodno pripremaju zauzeti jedan od iranskih otoka.
„Na temelju određenih podataka, iranski neprijatelji, uz podršku jedne od regionalnih zemalja, pripremaju se okupirati jedan od iranskih otoka“, napisao je Ghalibaf u objavi na platformi X.
„Sva kretanja neprijatelja pod punim su nadzorom naših oružanih snaga. Ako prijeđu granicu, sva ključna infrastruktura te regionalne zemlje postat će, bez ograničenja, meta neprekidnih napada.“
19:23
Pakistanski ministar obrane ismijao proturječne ciljeve američkog rata
Pakistanski ministar obrane Khawaja Muhammad Asif, čini se, ismijao je proturječne ciljeve Washingtona u kontekstu zajedničkog rata s Izraelom protiv Irana, piše Al Jazeera.
Khawaja, koji nije spomenuo nijednu konkretnu državu, rekao je da se sada čini kako je cilj rata ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je Teheran zatvorio upravo zato što su SAD i Izrael počeli napade na zemlju 28. veljače.
Pakistan je jučer poručio da je spreman biti domaćin pregovora o prekidu vatre između Washingtona i Teherana, prema navodima ministarstva vanjskih poslova te zemlje.
Diplomatski izvori potvrdili su danas za Al Jazeeru da je Iran preko Pakistana zaprimio plan od 15 točaka koji dolazi iz SAD-a. Teheran je, međutim, odbacio prijedlog, nazvavši ga „iznimno maksimalističkim i nerazumnim“. Iran je iznio i vlastite zahtjeve.
Pakistan je u jedinstvenoj poziciji za posredovanje između Irana i SAD-a jer ima šiitsku manjinu, relativno dobre gospodarske veze s Iranom, kao i obrambene sporazume s državama Zaljeva (GCC) koje su bile pogođene iranskim uzvratnim napadima, rekao je Al Jazeerin novinar Osama Bin Javaid.
19:21
Državni mediji: Više od 1.750 ljudi poginulo u Iranu od početka rata
Više od 1.750 ljudi poginulo je u Iranu od početka američko-izraelskog rata 28. veljače, izvijestila je danas državna novinska agencija Islamske Republike (IRNA), pozivajući se na iranskog dužnosnika, piše CNN.
Ovo je prvi cjeloviti podatak o broju poginulih koji je neki iranski dužnosnik objavio u posljednjih nekoliko tjedana, a iznesen je u govoru zamjenika stalnog predstavnika Irana Pourije Kolivanda u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).
Uz više od 1.750 poginulih u ratu, ozlijeđeno je 22.800 ljudi, a stotine bolnica i škola su uništene, rekao je Kolivand prema navodima IRNA-e.
Oko tri milijuna ljudi unutar zemlje je raseljeno, a 500.000 ih je ostalo bez doma, dodao je.
Ranije danas, ministarstvo zdravstva te zemlje priopćilo je da je u sukobu poginulo 208 djece, prema IRNA-i.
Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) objavila je jučer da je od 28. veljače poginulo najmanje 1.455 civila, uključujući 217 djece, te 1.167 pripadnika vojske. Još 669 osoba je poginulo, navodi HRANA, no još nije utvrđeno jesu li bili civili ili vojnici.
19:19
SAD ponovio da je vremenski okvir rata s Iranom "otprilike 4 do 6 tjedana"
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ponovila je da vremenski okvir za rat s Iranom i dalje iznosi četiri do šest tjedana, nakon što je upitana hoće li sukob završiti prije planiranog putovanja predsjednika Donalda Trumpa u Kinu sredinom svibnja.
„Kao što sam već rekla, uvijek smo procjenjivali otprilike četiri do šest tjedana. Dakle, možete to sami izračunati“, rekla je Leavitt tijekom današnjeg brifinga u Bijeloj kući.
Trump je sugerirao da želi uskoro završiti rat, iako nije bio konkretan oko točnog vremenskog okvira, javlja CNN.
