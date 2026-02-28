IZVANREDNO STANJE
FOTO, VIDEO / Teheranom odjekuju nove eksplozije: "Izraelci su pogodili osnovnu školu i ubili pet učenica"
Izrael je u subotu ujutro pokrenuo ono što je nazvao "preventivnim napadom" na Iran, prema riječima ministra obrane Israela Katza, dok je u cijeloj zemlji proglašeno izvanredno stanje. Potvrdio je i da se napad koordinirao sa SAD-om, koji se također uključio u ofenzivu.
Vlada je proglasila izvanredno stanje zbog iranske odmazde dronovima i balističkim projektilima, prenosi CNN.
ŠTO ZNAMO?
- projektili su pogodili nekoliko područja u Teheranu, gdje se nalaze ministarstva i vojni kompleksi.
- eksplozije su također prijavljene u iranskim gradovima, uključujući Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan i Karaj.
- izraelska vojska priopćila je da su iz Irana lansirani projektili, zbog čega su se u nekoliko područja zemlje oglasile sirene.
- Iran je odgovorio napadima na Izrael i američke vojne baze diljem Bliskog istoka
- Izrael je proglasio izvanredno stanje i savjetovao građanima da ostanu u blizini skloništa.
- zajednički američko-izraelski zračni napadi imaju za cilj onesposobiti iranski sigurnosni aparat.
- Trump je pozvao Irance da odlože oružje "jer će u suprotnom biti mnogo mrtvih"
30 Objava
11:44
prije 0 min.
Iranski dužnosnici glavna meta
Iranski dužnosnici bili su glavna meta prvog vala američko-izraelskih napada na Iran, rekao je za agenciju Reuters izvor upoznat sa situacijom.
Agencija dodaje, pozivajući se na izraelske vojne izvore, da se još uvijek procjenjuje uspjeh prvih udara na Iran.
Iranski izvori bliski vlasti prenose da je u napadima ubijeno nekoliko viših zapovjednika Iranske revolucionarne garde i političkih dužnosnika.
Iranski mediji prenijeli su da su se osim u Teheranu eksplozije čule i u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu.
Prema službenim iranskim izvorima u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava.
Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.
Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsjednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".
Prema medijima i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči neozlijeđen je.
11:40
prije 4 min.
Hrvati u Iranu
U Iranu se trenutno nalazi svega desetak hrvatskih državljana, a veleposlanstvo u Teheranu već je ranije evakuirano, priopćio je MVEP.
Više OVDJE.
11:27
prije 16 min.
Pogođena osnovna škola
Iranska državna novinska agencija (IRNA) tvrdi da je izraelski napad pogodio osnovnu školu za djevojčice u Minabu, gradu u pokrajini Hormozgan na jugu Irana.
Dodaje se da je poginulo pet učenica. Ozlijeđeni nisu prijavljeni.
11:26
prije 18 min.
Nove eksplozije u Teheranu
U Teheranu su ponovno odjeknule eksplozije. Lokacije nije moguće provjeriti zbog prekida interneta i nedostatka komunikacija.
No to je pokazatelj nastavka ove operacije – ranije danas ljudi su se pitali je li riječ samo o jednom napadu ili o valu napada, ali sada je jasno, a to je potvrdila i američka strana, da će ovo biti dugotrajna operacija.
Iransko Ministarstvo vanjskih poslova, putem svog glasnogovornika, poručilo je da Iran ima samo dobre namjere prema susjedima u regiji, ali je uvijek isticao da će se braniti.
11:05
prije 39 min.
UAE spreman odgovoriti na iranski napad
Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata potvrdilo je u priopćenju da je zemlja bila meta iranskih balističkih projektila te da je protuzračna obrana uspješno presrela "određeni broj" njih.
U priopćenju se navodi da je pad krhotina na stambeno područje u Abu Dhabiju prouzročio materijalnu štetu i smrt jedne osobe azijske nacionalnosti.
"Ministarstvo najoštrije osuđuje ovaj napad, ističući kategorično odbacivanje gađanja civilnih objekata, postrojenja i nacionalnih institucija te naglašavajući da takvi činovi predstavljaju opasnu eskalaciju i kukavički čin koji ugrožava sigurnost i sigurnost civila te potkopava stabilnost", navodi se.
"Ministarstvo naglašava da je ovo gađanje flagrantno kršenje nacionalnog suvereniteta i međunarodnog prava te da država zadržava puno pravo odgovoriti na ovu eskalaciju i poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu svog teritorija", stoji u priopćenju, uz dodatak da je zemlja "u potpunosti spremna i pripravna nositi se sa svim prijetnjama".
10:46
prije 58 min.
Iranski projektili stigli do prvih meta
Američki dužnosnik kaže da Iran uzvraća napadima na više američkih vojnih objekata diljem Bliskog istoka, izvještava NBC.
Bahreinska državna novinska agencija BNA tvrdi da je središte Pete flote američke mornarice "bilo izloženo raketnom napadu".
Adam Parsons, dopisnik Sky Newsa za Bliski istok, nalazi se u Jeruzalemu i snimao je televizijsko javljanje uživo kada su projektili počeli letjeti iznad njega.
Ubrzo nakon početka snimanja u blizini se vidjela eksplozija.
Na tlu su vidljive eksplozije, kao i tragovi projektila koji prolaze zrakom iznad njega.
"Ono što vidimo na nebu iznad Jeruzalema su detonacije presretanja. To je kakofonija. To je trenutačna zvučna kulisa Izraela. Još tupih udara u daljini. U zraku se već osjeća miris, oštar, nagrizajući miris", rekao je Parsons.
10:39
prije 1h
"Epski gnjev"
"Epski gnjev" - Pentagon je u subotu na platformi X otkrio službeni naziv velike američke vojne operacije pokrenute u Iranu.
"OPERACIJA EPSKI GNJEV", stoji u izvještaju ministarstva obrane uz američku zastavu.
Predsjednik Donald Trump prethodno je u video poruci najavio "veliku" operaciju protiv Irana, pozvavši iranski narod da "preuzme" vlast.
10:21
prije 1h
"Mirotvorac pokazao pravo lice"
Dmitrij Medvedev, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina i trenutačno zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, optužio je SAD da su pregovore s Iranom o nuklearnom programu koristile kao paravan uoči vojnih operacija.
"Mirotvorac je još jednom pokazao svoje pravo lice", napisao je Medvedev na Telegramu.
"Svi pregovori s Iranom bili su paravan. Nitko u to nije sumnjao. Nitko zapravo nije ni želio postići bilo kakav dogovor."
10:17
prije 1h
"Ovo je humanitarna intervencija"
Reza Pahlavi je sin iranskog šaha svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, koji živi u SAD-u, i poziva Irance da ponovno preuzmu svoju državu.
Više OVDJE.
10:07
prije 1h
Eksplozije u Bahreinu
U Bahreinu odjekuju eksplozije.
Ranije je bahreinsko Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo izvanredno upozorenje i pozvalo građane da se upute na najbližu sigurnu lokaciju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare