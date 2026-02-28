FOTO, VIDEO / Teheranom odjekuju nove eksplozije: "Izraelci su pogodili osnovnu školu i ubili pet učenica"

Iranski dužnosnici bili su glavna meta prvog vala američko-izraelskih napada na Iran, rekao je za agenciju Reuters izvor upoznat sa situacijom.

Agencija dodaje, pozivajući se na izraelske vojne izvore, da se još uvijek procjenjuje uspjeh prvih udara na Iran.

Iranski izvori bliski vlasti prenose da je u napadima ubijeno nekoliko viših zapovjednika Iranske revolucionarne garde i političkih dužnosnika.

Iranski mediji prenijeli su da su se osim u Teheranu eksplozije čule i u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu.

Prema službenim iranskim izvorima u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava.

Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.

Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsjednik Masud Pezeškian "na sigurnom i zdrav".

Prema medijima i iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči neozlijeđen je.