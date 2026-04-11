FOTO, VIDEO / Traju pregovori u Islamabadu. Oglasio se Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da velik broj praznih tankera za naftu putuje u Sjedinjene Države kako bi ukrcali naftu i plin.

"Golem broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih u svijetu, upravo putuje u Sjedinjene Države kako bi se ukrcali najboljom i "najslađom" naftom i plinom od bilo koje na svijetu. Imamo više nafte nego sljedeća dva najveća naftna gospodarstva zajedno, i višu kvalitetu", objavio je Trump na Truth Socialu.

Objavio je to u trenutku kada se visoki američki i iranski dužnosnici u subotu sastaju s pakistanskim posrednicima u Islamabadu dok Teheran postavlja svoje crvene linije.

Washington ih mora prihvatiti prije nego što se mogu održati izravni razgovori o okončanju njihovog šest tjedana dugog rata, uvjetuje Teheran.

Trump je ranije ovog tjedna rekao da Iran ne bi trebao naplaćivati ​​naknade tankerima koji prolaze kroz blokirani Hormuški tjesnac, koji je uzrokovao najgori poremećaj u globalnoj opskrbi energijom u povijesti, kako piše Reuters.