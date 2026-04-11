FOTO, VIDEO / Traju pregovori u Islamabadu. Oglasio se Trump

Ušli smo u 43. dan rata na Bliskom istoku koji je započeo američko-izraelskim napadom na Iran. Visokorangirani iranski dužnosnici stigli su u pakistanski glavni grad Islamabad na pregovore o prekidu vatre sa SAD-om, uključujući predsjednika parlamenta Teherana Mohammada Baghera Ghalibafa i ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija. Glavni američki pregovarač, potpredsjednik JD Vance, izjavio je prije odlaska na pregovore u Pakistan: „Ako su Iranci spremni pregovarati u dobroj vjeri, mi smo svakako spremni pružiti otvorenu ruku.” Libanonsko Ministarstvo zdravstva povećalo je broj poginulih u izraelskim napadima diljem zemlje u srijedu na 357, upozoravajući da konačan broj još nije utvrđen jer se pronalaze i identificiraju nove žrtve.
Iranska delegacija od oko 71 osobe stigla je u Islamabad na razgovore. Izvori za Reuters potvrdili su i dolazak američke delegacije na čelu s američkim potpredsjednikom Vanceom.
Iransko veleposlanstvo u Južnoj Africi priopćilo je da su “preduvjeti prihvaćeni”, nakon što je Tasnim izvijestio da će razgovori započeti u subotu poslijepodne ako Teheranovi zahtjevi budu ispunjeni.
U izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp Bureij u središnjem dijelu Pojasa Gaze ubijeno je najmanje šest osoba, prema medicinskim izvorima.
Iranski gotovo potpuni prekid pristupa internetu, koji je uvela država, premašio je 1.000 sati, objavio je NetBlocks.
Izraelski veleposlanik Yechiel Leiter potvrdio je da je Izrael pristao na razgovore o Libanonu u Washingtonu, DC, u utorak, ali je rekao da neće pregovarati s Hezbolahom.
Ujedinjeni narodi su upozorili da su skloništa u Libanonu “ozbiljno prenapučena” te da se više od polovice javnih škola u zemlji sada koristi kao privremeni smještaj.
Sve događaje od jučer možete čitati OVDJE.
REUTERS/Adnan Abidi
JACQUELYN MARTIN / AFP
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
AAMIR QURESHI / AFP
Alberto PIZZOLI / AFP
IBRAHIM AMRO / AFP
Akhtar Soomro/REUTERS
AFP/GIUSEPPE CACACE
FAROOQ NAEEM / AFP
JACQUELYN MARTIN / AFP
41 Objava
15:03
prije 56 min.
Trump: Golemi prazni tankeri pristižu u SAD na punjenje "najboljom" naftom
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da velik broj praznih tankera za naftu putuje u Sjedinjene Države kako bi ukrcali naftu i plin.
"Golem broj potpuno praznih tankera za naftu, neki od najvećih u svijetu, upravo putuje u Sjedinjene Države kako bi se ukrcali najboljom i "najslađom" naftom i plinom od bilo koje na svijetu. Imamo više nafte nego sljedeća dva najveća naftna gospodarstva zajedno, i višu kvalitetu", objavio je Trump na Truth Socialu.
Objavio je to u trenutku kada se visoki američki i iranski dužnosnici u subotu sastaju s pakistanskim posrednicima u Islamabadu dok Teheran postavlja svoje crvene linije.
Washington ih mora prihvatiti prije nego što se mogu održati izravni razgovori o okončanju njihovog šest tjedana dugog rata, uvjetuje Teheran.
Trump je ranije ovog tjedna rekao da Iran ne bi trebao naplaćivati naknade tankerima koji prolaze kroz blokirani Hormuški tjesnac, koji je uzrokovao najgori poremećaj u globalnoj opskrbi energijom u povijesti, kako piše Reuters.
14:30
prije 1 h
Macron kaže da je s Erdoganom razgovarao o primirju s Iranom
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da je s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom razgovarao o pregovorima o primirju.
"Najprije smo razgovarali o situaciji na Bliskom istoku te pozvali sve strane da poštuju primirje i osiguraju da se ono primjenjuje i na Libanon, kao i da sve strane poštuju slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Također smo naglasili važnost postizanja snažnog i dugotrajnog diplomatskog rješenja", objavio je Macron na platformi X.
14:30
prije 1 h
Iran proslijedio svoje "crvene linije" posrednicima
Iranski prijedlozi i crvene linije proslijeđeni su pakistanskom premijeru, izvijestio je reporter državne televizije, javlja Sky News.
Američko izaslanstvo predvođeno potpredsjednikom JD Vanceom i iransko izaslanstvo koje predvodi predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf sastali su se s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom, prema njegovu uredu.
Izravni razgovori između SAD-a i Irana u Islamabadu još nisu najavljeni.
Reporter iranske državne televizije rekao je da crvene linije Teherana uključuju Hormuški tjesnac, isplatu ratnih reparacija, oslobađanje zamrznute iranske imovine i prekid vatre u regiji.
"Pregovarat ćemo s prstom na okidaču", izjavila je glasnogovornica iranske vlade Fatemeh Mohajerani na državnoj televiziji.
"Iako smo otvoreni za razgovore, potpuno smo svjesni nedostatka povjerenja; stoga iranski diplomatski tim u ovaj proces ulazi s maksimalnim oprezom."
13:59
prije 2 h
U Islamabadu započeli iransko-američki pregovori - što do sada znamo?
Iransko-američki pregovori, čiji je cilj završetak rata na Bliskom istoku započeli su u subotu u Islamabadu, objavio je pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji se s članovima dvaju izaslanstava sastao odvojeno.
"Na početku pregovora u Islamabadu premijer se sastao s J.D. Vanceom", američkim potpredsjednikom koji predvodi izaslanstvo svoje zemlje, stoji u priopćenju Šarifova ureda.
Prije razgovora, koji započinju u ozračju dubokog nepovjerenja i za koje nisu određeni ni dnevni red, a ni izravni ili neizravni format, premijer se sastao i s iranskim izaslanstvom.
Pozdravljajući predanost obaju izaslanstva konstruktivnom dijalogu, premijer je izrazio nadu da će ovi razgovori rezultirati trajnim mirom u regiji.
Pokrenut 28. veljače izraelsko-američkom ofenzivom protiv Irana, rat je dosad odnio tisuće života, prvenstveno u Iranu i Libanonu, a istodobno potresa globalno gospodarstvo.
Kako je izvijestila iranska državna televizija sastanak se održava u hotelu Sereni. Iranska novinska agencija Fars je prenijela kako se očekivalo da Iran naknadno odluči hoće li započeti pregovore kasnije tijekom dana.
U isti je hotel JD Vance stigao oko podneva po mjesnom vremenu, nedugo nakon slijetanja u Islamabad, koji se pretvorio u grad duhova pod jakim osiguranjem.
On predvodi američko izaslanstvo u kojemu su i posebni izaslanik Steve Witkoff, kao i Jared Kushner, zet Donalda Trumpa.
Pakistan je okupio tim stručnjaka koji će pridonijeti raspravama o pomorskom prometu, nuklearnim pitanjima i ostalim ključnim temama, rekao je AFP-u diplomatski izvor blizak toj temi.
Sastanak pomno prate i ostali akteri koji su pridonijeli diplomatskim naporima, a među njima su Egipat, Turska i Kina, zemlje s kojima Pakistan nastavlja koordinaciju, rekao je izvor.
Prije početka sastanka u Islamabadu, svaka je strana izdala svoja upozorenja.
Iran pristupa pregovorima "u atmosferi potpunog nepovjerenja, jer su Sjedinjene Države opetovano prekršile svoje obveze", rekao je u petak iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči njemačkom kolegi Johannu Wadephulu, prenosi iranska novinska agencija Tasnim.
Kako je kazao utjecajni predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, koji predvodi iransku delegaciju, Iran je postavio dva preduvjeta: "primirje u Libanonu", gdje je Izrael u ratu s Hezbolahom, koji Teheran podupire, i "odmrzavanje iranske imovine".
"Ako ovdje imamo posla s predstavnicima pokreta 'Izrael na prvom mjestu', u tom slučaju sporazuma neće biti", napisao je na platformi X iranski prvi potpredsjednik Mohamad Reza Aref.
Prije dolaska u Pakistan JD Vance je upozorio Iran: "Pokušaju li s nama igrati igrice, vidjet će da naš pregovarački tim na njih neće reagirati." No unatoč tomu je kazao da će "pokušati voditi pozitivne pregovore".
13:57
prije 2 h
Izraelski zračni napadi ubili 10 ljudi na jugu Libanona
Libanonska Nacionalna novinska agencija (NNA) izvještava da je izraelski zračni napad na grad Kfar Sir u okrugu Nabatieh ubio četiri osobe, uključujući jednog bolničara, te ranio još četiri.
Drugi izraelski napad na grad Zefta, također u okrugu Nabatieh, ubio je tri osobe, uključujući pripadnika libanonske Civilne zaštite, a dvije osobe su ranjene.
Treći izraelski napad na grad Toul, također u Nabatiehu, ubio je tri osobe i ranio tri, javlja Al Jazeera.
13:42
prije 2 h
Delegacije SAD-a i Irana još se nisu sastale – a i dalje postoje pitanja o tome kako će se pregovori odvijati
Iako su delegacije iz SAD-a i Irana u Pakistanu radi mirovnih pregovora, dvije se strane još nisu zapravo susrele.
Kako ističe urednik za međunarodne poslove Dominic Waghorn za Sky News, koji se nalazi u Islamabadu, i dalje postoji „mnogo nepoznanica”.
„Nije baš jasno kako će se ti razgovori odvijati”, rekao je.
„Hoće li biti izravnih pregovora, tako da su Amerikanci i Iranci u istoj prostoriji, praktički prvi put ikada?
…ili će ih posredovati Pakistanci, koji će svojevrsno prenositi poruke između dviju prostorija.
Postoji ogromna razina nepovjerenja između obje strane.”
13:28
prije 2 h
“Prsti na okidaču”: Teheran pokazuje prkos uoči pregovora
Glasnogovornica iranske vlade izjavila je da slanje izaslanstva u Pakistan pokazuje odlučnost Teherana za pregovore sa Sjedinjenim Državama, iako je upozorila da će njihovi “prsti ostati na okidaču”, piše Al Jazeera.
Fatemeh Mohajerani rekla je da Teheran neće “praviti kompromise niti odustati od svojih suverenih prava”, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr.
“Vjerujemo u dijalog i racionalni smo, ali ne vjerujemo Sjedinjenim Državama, a iransko izaslanstvo sudjeluje u ovim pregovorima s najvećom mogućom preciznošću”, rekla je.
13:21
prije 2 h
Nekoliko Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na kamp u Gazi
Medicinski izvori potvrdili su za Al Jazeeru rani jutarnji izraelski napad u središnjoj Gazi, navodeći da je nekoliko ljudi ubijeno ili teško ranjeno kada su civili pogođeni u području “Blok 9” izbjegličkog kampa Bureij.
Bolnica Al-Aqsa u središnjoj Gazi zaprimila je šest tijela i sedam ranjenih, od kojih su četiri u kritičnom stanju, izvijestila je novinska agencija AFP. Obližnja bolnica al-Awda zaprimila je jednu poginulu osobu i dvoje ozlijeđenih.
U južnoj Gazi, osoblje medicinskog kompleksa Nasser priopćilo je da su zbrinuli tri ranjene osobe nakon izraelskog napada dronom na šator za raseljene u gradu Bani Suheila, blizu Khan Younisa.
13:06
prije 2 h
Teheran upozorava protiv toga da SAD prikazuje Izrael kao "faktor remećenja" u pregovorima
Iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor u iranskoj vladi, izvijestila je sljedeće:
Unatoč napretku postignutom u pregovorima koje posreduje Pakistan, Teheran upozorava na scenarij u kojem bi se Izrael okrivio, a SAD oslobodio odgovornosti ako proces propadne.
Tijekom pregovora neki pokušavaju prikazati Izrael kao neovisnu i remetilačku stranu kako bi američka administracija mogla izbjeći svoje obveze. Iran u potpunosti odbacuje takav scenarij i taj dvostruki standard.
Širi se narativ da Izrael opstruira pregovarački proces, no mi ne smatramo Izrael stranom odvojenom od odluka Washingtona te SAD smatramo odgovornima za neuspjeh u postizanju konačnog dogovora u tim pregovorima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare