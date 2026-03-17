FOTO, VIDEO / Trump o ostavci svog ključnog čovjeka: "Dobro da je otišao!"

Američki predsjednik oštro je napao NATO nakon što nije uspio uvjeriti druge zemlje da pošalju svoje mornarice kako bi osigurale Hormuški tjesnac.

„Sjedinjene Države su obaviještene od strane većine naših NATO ‘saveznika’ da se ne žele uključiti u našu vojnu operaciju protiv terorističkog režima u Iranu“, napisao je na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da se „gotovo svaka zemlja snažno slaže s onim što radimo“.

„Mi ćemo njih štititi, ali oni za nas neće učiniti ništa, posebno u vrijeme potrebe“, rekao je.

Predsjednik je ponovno ustvrdio da je „desetkovao iransku vojsku“ i njezino vodstvo.

„Zbog činjenice da smo imali takav vojni uspjeh, više ne ‘trebamo’, niti želimo pomoć NATO zemalja – NIKADA JE NISMO NI TREBALI!“ zaključio je.