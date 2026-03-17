FOTO, VIDEO / Trump o ostavci svog ključnog čovjeka: "Dobro da je otišao!"

Osamnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Izraelski zračni napadi zasuli su Bejrut, dok je izraelska vojska objavila da je pokrenula nove napade na iransku prijestolnicu Teheran. Napadi projektilima i dronovima nastavljaju se širiti po regiji Perzijskog zaljeva i šire, pri čemu su Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt izvijestili o presretanjima. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je odgodu svog planiranog posjeta Pekingu i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog rata u Iranu.
Turska osudila izraelska ubojstva iranskih čelnika kao ‘nezakonita’
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan oštro je kritizirao Izrael nakon što je objavio da je ubio moćnog iranskog šefa nacionalne sigurnosti Alija Larijanija, nazvavši takvo ciljanje iranskih čelnika „nezakonitim“.
Tko je Ali Larijani, iranski lider koji obećava “lekciju” SAD-u? Pisao knjige o Kantu i vodio nuklearne pregovore
„Izraelska politička ubojstva, posebno ona usmjerena na iranske državnike i političare, doista su nezakonite aktivnosti izvan uobičajenih pravila ratovanja“, rekao je Fidan na konferenciji za novinare.
Iran nije potvrdio Larijanijevu smrt.
17:37
UN: Izraelski napadi u Libanonu uništavaju cijele stambene zgrade
"Izraelski zračni napadi u Libanonu uništavaju cijele stambene zgrade u gusto naseljenim četvrtima, pri čemu često zajedno strada više članova iste obitelji, uključujući žene i djecu. Također se uništavaju stotine domova i civilna infrastruktura, uključujući zdravstvene ustanove", poručio je Volker Türk, UN-ov Visoki povjerenik za ljudska prava.
17:28
Otkriveno što je Iran nudio: "Dogovor je bio blizu"
Jonathan Powell, visoki britanski sigurnosni savjetnik, smatrao je da bi ‘iznenađujuća’ ponuda Teherana o nuklearnom programu mogla spriječiti izraelsko-američki rat, otkriva Guardian.
17:15
Trump kritizira NATO i tvrdi da je ‘desetkovao’ iransku vojsku
Američki predsjednik oštro je napao NATO nakon što nije uspio uvjeriti druge zemlje da pošalju svoje mornarice kako bi osigurale Hormuški tjesnac.
„Sjedinjene Države su obaviještene od strane većine naših NATO ‘saveznika’ da se ne žele uključiti u našu vojnu operaciju protiv terorističkog režima u Iranu“, napisao je na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da se „gotovo svaka zemlja snažno slaže s onim što radimo“.
„Mi ćemo njih štititi, ali oni za nas neće učiniti ništa, posebno u vrijeme potrebe“, rekao je.
Predsjednik je ponovno ustvrdio da je „desetkovao iransku vojsku“ i njezino vodstvo.
„Zbog činjenice da smo imali takav vojni uspjeh, više ne ‘trebamo’, niti želimo pomoć NATO zemalja – NIKADA JE NISMO NI TREBALI!“ zaključio je.
17:11
Trump tvrdi da je u Iranu ubijeno 41.000 ljudi
Nakon što je ranije rekao da je tijekom prosvjeda diljem Irana ubijeno 32.000 prosvjednika, Trump sada tvrdi da je brojka čak 41.000 ljudi.
„To su prilično teške stvari“, rekao je.
„Svi se slažu s nama, ali nam ne žele pomoći“, dodao je, govoreći o NATO-u.
17:11
NATO čini ‘vrlo veliku pogrešku’ odbijajući pridružiti se američkim operacijama
Trump se obraća uživo iz Bijele kuće, gdje ponovno izražava nezadovoljstvo NATO-om.
„Ne žele nam pomoći, što je nevjerojatno, nevjerojatno“, rekao je o zahtjevu da zemlje pošalju trupe u Hormuški tjesnac.
Predsjednik je također ustvrdio da „nam ne treba nikakva pomoć“.
„NATO čini vrlo veliku pogrešku“, dodao je.
17:10
Trump komentirao ostavku visokog dužnosnika
Ostavku Joea Kenta, čelnika američkog Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, komentirao je kratko i predsjednik Trump.
"Mislio sam da je vrlo slab po pitanju sigurnosti. Nisam ga dobro poznavao, ali djelovao je kao prilično dobar čovjek. Dobro je što je otišao. Govorio je da Iran nije prijetnja."
"Svaka je zemlja shvatila kakvu prijetnju Iran predstavljao – pitanje je bilo žele li nešto poduzeti u vezi s tim.“
Kent je poručio da "ne može, u dobroj vjeri, podržati aktualni rat u Iranu" te da "Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju za SAD".
16:20
IDF: Hezbolah se priprema za ispaljivanje raketa prema Izraelu
Izraelska vojska tvrdi da je uočila „pojačane pripreme“ Hezbollaha za ispaljivanje raketnih salvi prema svom teritoriju „u nadolazećim satima“, prenosi Al Jazeera.
U objavi na X-u navodi se da su sustavi protuzračne obrane i snage duž granice u stanju pripravnosti za mogući raketni napad te da Izrael djeluje kako bi osujetio operacije Hezbolaha.
16:13
Broj poginulih u Libanonu porastao na 912
Od 2. ožujka izraelski napadi ubili su 912 ljudi u Libanonu, a još 2.221 osoba je ranjena, priopćilo je Ministarstvo javnog zdravstva u najnovijem izvješću.
Prethodno je broj poginulih do ponedjeljka iznosio 886 osoba.
15:55
SAD i Izrael bombardirali još jednu školu. Kriv AI?
SAD i Izrael bombardirali su osnovnu školu u Širazu, a čini se da je riječ o još jednom slučaju u kojem je umjetna inteligencija identificirala metu bez ljudskog nadzora, piše Trita Parsi sa Quincy instituta.
"Kako to? Zato što naziv škole sadrži riječ „Shahed“…"
