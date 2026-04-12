FOTO, VIDEO / Zatvorena birališta u Mađarskoj: Oporba na pragu povijesne pobjede

Mađari glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i izazvati potrese u desničarskim političkim krugovima diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi".
Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti.
Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom.
No, mnogi Mađari sve su umorniji od 62-godišnjeg Orbana nakon tri godine ekonomske stagnacije i rastućih troškova života, kao i izvješća o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve više bogatstva.
Ankete su pokazale da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za novopečenom oporbenom strankom desnog centra Petera Magyara Tisza za sedam do devet postotnih bodova, dok je Tisza na oko 38-41 posto.
Glasanje na izborima za parlament sa 199 mjesta započelo je u šest sati po lokalnom vremenu i završava u 19 sati.
19:39
Šušnjarova poruka Mađarima
Hrvatski naftovod preko Balkana mogao bi okončati ovisnost Budimpešte o ruskoj nafti, no vlada premijera Viktora Orbána tome se opirala. Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar na dan izbora poslao je poruku Mađarima. Više OVDJE.
19:26
Gotovo 80 posto birača pristupilo biralištima
Do 18:30 sati glasalo je 77,8 posto birača, objavilo je izborno povjerenstvo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2022. do tog vremena na birališta izašlo 67,8 posto birača.
Izlaznost u glavnom gradu Budimpešti bila je 80,96 posto do 18:30 sati, prenosi mađarska agencija MTI.
Oko osam milijuna građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament od 199 mjesta.
Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90.
19:18
Izlazne ankete
Prema podacima koje je objavila agencija za istraživanje javnog mnijenja Medián, stranka Tisza Pétera Magyara osvojila je 55,5 posto glasova, dok se predviđa da će Fidesz Viktora Orbána dobiti 37,9 posto. Više OVDJE.
19:03
Zatvorena su birališta
Birališta u Mađarskoj su zatvorena. Sad se čekaju prvi rezultati. Trebali bi stići oko 20 sati.
18:07
Izniman interes stranih medija
Na ulazu namijenjenom za dio gdje će izbore pratiti strani mediji, velika je gužva.
17:38
Srušen apsolutni rekord!
Do 17 sati srušen je apsolutni rekord izlaznosti, na izbore je izašlo 74,23 posto birača, odnosno 5,587,935 ljudi.
Time je već nadmašen i dosadašnji rekord iz 2002., kada je ukupna izlaznost iznosila 73,5 posto.
Za usporedbu, na izborima 2022. izlaznost u 17 sati bila je 62,9 posto.
Treba napomenuti da su 2002. posljednji podaci tijekom dana objavljeni u 17:30 pa ne postoje izravni usporedivi podaci za 17 sati, no tadašnji rekord u drugom krugu iznosio je 67,87 posto.
17:18
Snimka prevare?
Širi se snimka s jednog birališta u Mađarskoj gdje se, kako se navodi, glasačima ne dopušta da djeluju samostalno već im se ulazi u glasačke kabine.
"Izborna prijevara FIDESZA snimljena! Ljudi ulaze u glasačke kabine, ne dopuštajući građanima da glasaju privatno. Provjeravaju jesu li zaokružili "ispravno". Apsolutno odvratno. S tim se suočavamo u Mađarskoj", stoji uz objavu na platformi X.
17:15
Dojave o bombama
Dojave o bombama nakratko su poremetile izborni proces u mađarskim gradovima Pečuhu i Miškolcu, no u oba slučaja brzo je utvrđeno da nema stvarne prijetnje.
U Miškolcu je glasanje prekinuto u kulturnom centru Gárdonyi Géza, gdje se nalaze tri biračka mjesta, nakon što je telefonska poruka s automatskim glasom zaprijetila eksplozijom. Policija je brzo stigla na teren, pregledala prostor i već nakon 20 minuta glasanje je nastavljeno. Zbog kratkog prekida neće biti produženja glasanja.
Slična telefonska prijetnja zaprimljena je i u Pečuhu, no policija ni ondje nije pronašla nikakvu opasnost pa je glasanje brzo nastavljeno.
16:20
Izlaznost do 15 sati
Prema najnovijem službenom izvješću mađarskog izbornog povjerenstva, do 15 sati na birališta je izašlo 67,1 posto birača. Riječ je o značajnom porastu u odnosu na izbore 2022., kada je u istom razdoblju izlaznost iznosila 52,75 posto.
15:55
Prvi rezultati oko 20 sati
Prvi rezultati izbora u Mađarskoj očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalni izborni ured početi objavljivati na službenoj stranici, uz osvježavanje svakih deset minuta.
Podaci će pristizati određenim redoslijedom, prvo će se obrađivati glasovi za pojedinačne kandidate, zatim za nacionalne stranačke liste, a na kraju za liste nacionalnih manjina.
Već od 19 sati počinje obrada gotovo 232.000 glasova pristiglih poštom, kako bi i njihovi preliminarni rezultati bili što ranije dostupni.
Izborna povjerenstva rezultate odmah prosljeđuju lokalnim uredima, zbog čega će prvi biti objavljeni podaci po izbornim jedinicama.
Konačni rezultati po izbornim jedinicama trebali bi biti utvrđeni najkasnije do iduće subote, nakon što se obrade i glasovi birača koji su glasali izvan mjesta prebivališta.
