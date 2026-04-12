FOTO, VIDEO / Zatvorena birališta u Mađarskoj: Oporba na pragu povijesne pobjede

Do 18:30 sati glasalo je 77,8 posto birača, objavilo je izborno povjerenstvo, dok je na prošlim parlamentarnim izborima 2022. do tog vremena na birališta izašlo 67,8 posto birača.

Izlaznost u glavnom gradu Budimpešti bila je 80,96 posto do 18:30 sati, prenosi mađarska agencija MTI.

Oko osam milijuna građana imalo je pravo glasa na izborima za parlament od 199 mjesta.

Izbori se smatraju najvažnijom odlukom birača od demokratske tranzicije 1989.-90.