FOTO, VIDEO / Bivši šef iranske diplomacije: Želite znati zašto pregovori nisu uspjeli? SAD mora naučiti jednu stvar

Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir posjetio je kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom jeruzalemskom Starom gradu – jednom od najosjetljivijih mjesta na Bliskom istoku, javlja Al Jazeera.

„Danas se ovdje osjećam kao vlasnik“, rekao je Ben-Gvir u videu snimljenom na toj lokaciji i objavljenom od strane njegovog ureda. „Još uvijek ima puno toga za učiniti, puno toga za poboljšati. Nastavljam vršiti pritisak na premijera [Benjamina Netanyahua] da učini više i više — moramo se stalno uzdizati sve više i više.“

U priopćenju jordanskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da posjet Ben-Gvira smatra kršenjem statusa quo na tom mjestu te „oskvrnućem njegove svetosti, osuđujućom eskalacijom i neprihvatljivom provokacijom“.

Prema osjetljivom, desetljećima starom dogovoru s muslimanskim vlastima, tim mjestom upravlja jordanska vjerska zaklada, a Židovi ga mogu posjećivati, ali ondje ne smiju moliti.