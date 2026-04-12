FOTO, VIDEO / Bivši šef iranske diplomacije: Želite znati zašto pregovori nisu uspjeli? SAD mora naučiti jednu stvar

Ulazimo u 45. dan rata. Američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad nakon što su pregovori s Iranom završili bez dogovora, rekavši da je iznio “konačnu i najbolju ponudu”. Izvori bliski iranskoj delegaciji rekli su novinskim agencijama da su SAD tražile izgovor za napuštanje pregovora te da je sada potez na Americi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Washington pobijedio u ratu protiv Irana bez obzira na ishod pregovora. Izrael nastavlja napade na južni Libanon, pri čemu je najmanje 13 ljudi poginulo u izraelskom napadu na grad Tefahta.
Američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad nakon što je izjavio da je Iran odbio prihvatiti uvjete Washingtona nakon 21 sata pregovora u pakistanskoj prijestolnici.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da su dvije strane postigle razumijevanje o nizu pitanja, uz razlike u mišljenjima oko dva do tri pitanja. Dodao je da nitko nije očekivao dogovor nakon samo jednog sastanka.
Pakistan poziva SAD i Iran da poštuju svoju obvezu o prekidu vatre i nastave napore za postizanje trajnog mira.
Iranski mediji navode da su “pretjerani” i “nerazumni” zahtjevi SAD-a spriječili postizanje okvira te da su Hormuški tjesnac i iranska nuklearna prava bili među spornim točkama.
Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon dok se prosvjednici okupljaju u Bejrutu protiv održavanja izravnih pregovora s izraelskim dužnosnicima.
12:48
NYT: Iran sve teže otvara Hormuški tjesnac - ne mogu locirati sve mine koje su postavili
The New York Times izvještava, pozivajući se na dužnosnike, da Iran možda nema točne evidencije o lokacijama svih mina koje je postavio. Izvješća sugeriraju da je postavljanje bilo nasumično i neorganizirano.
12:32
Ben-Gvir posjetio kompleks džamije Al-Aksa u Jeruzalemu: "Danas se ovdje osjećam kao vlasnik"
Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir posjetio je kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom jeruzalemskom Starom gradu – jednom od najosjetljivijih mjesta na Bliskom istoku, javlja Al Jazeera.
„Danas se ovdje osjećam kao vlasnik“, rekao je Ben-Gvir u videu snimljenom na toj lokaciji i objavljenom od strane njegovog ureda. „Još uvijek ima puno toga za učiniti, puno toga za poboljšati. Nastavljam vršiti pritisak na premijera [Benjamina Netanyahua] da učini više i više — moramo se stalno uzdizati sve više i više.“
U priopćenju jordanskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da posjet Ben-Gvira smatra kršenjem statusa quo na tom mjestu te „oskvrnućem njegove svetosti, osuđujućom eskalacijom i neprihvatljivom provokacijom“.
Prema osjetljivom, desetljećima starom dogovoru s muslimanskim vlastima, tim mjestom upravlja jordanska vjerska zaklada, a Židovi ga mogu posjećivati, ali ondje ne smiju moliti.
12:18
Pregovori SAD-a i Irana završili bez dogovora nakon 21 sata razgovora - što do sada znamo
Američka i iranska delegacija jučer su se sastale u Islamabadu u Pakistanu na razgovorima usmjerenima na okončanje rata. Nakon višesatnih pregovora nije postignut nikakav dogovor.
Evo što trebate znati o razgovorima:
- Na jutrošnjoj konferenciji za medije u Pakistanu, američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da nakon 21 sata pregovora nije postignut sporazum između Teherana i Washingtona, sugerirajući da je glavni problem Iranovo odbijanje da odustane od svog nuklearnog programa.
- Neslaganja oko “dva ili tri ključna pitanja” spriječila su postizanje dogovora, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, prema državnoj televiziji IRIB.
- Iran trenutačno “nema plan za sljedeći krug pregovora”, izvijestila je državna novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu.
- Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar rekao je da će njegova zemlja nastaviti posredovati između Irana i SAD-a nakon što su razgovori završili bez dogovora.
- SAD nije uspio zadobiti povjerenje iranske delegacije tijekom pregovora, izjavio je Mohammad Bagher Ghalibaf, predsjednik parlamenta i vođa iranskog pregovaračkog tima, dodajući da je diplomacija “još jedna metoda uz vojnu borbu za osiguranje prava iranskog naroda.”
12:03
Izraelski napad ubio šest osoba u Libanonu
Izraelski napad ubio je šest osoba u jednom gradu na jugu Libanona.
Napad je pogodio kuću u kojoj je bilo sedam ljudi u mjestu Maaroub, izvijestila je libanonska državna Nacionalna novinska agencija, navodeći da se dogodio bez upozorenja, javlja Sky.
Izrael se još nije oglasio o napadu, no njegova vlada tvrdi da su mete njihovih napada operativci ili infrastruktura Hezbollaha.
Dok su izraelski napadi na Bejrut posljednjih dana smanjeni, napadi na jug Libanona su se pojačali, zajedno s kopnenom invazijom.
11:24
Izraelski zračni napadi gađaju mjesta na jugu Libanona
Dopisnik Al Jazeere s terena izvještava da je Izrael pokrenuo zračne napade na mjesta Haniya u okrugu Tir i Shaitiya, koja se nalaze na jugu Libanona.
11:19
Prva službena izjava Ghalibafa: SAD nije uspio steći povjerenje iranske delegacije
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf objavio je svoju prvu službenu izjavu nakon završetka pregovora u Islamabadu, javlja Al Jazeera.
U nizu objava na platformi X, Ghalibaf je rekao da je prije početka pregovora naglasio kako „imamo potrebnu dobru volju i namjeru, ali zbog iskustava iz dva prethodna rata nemamo povjerenja u drugu stranu“.
„Suprotna strana na kraju nije uspjela steći povjerenje iranske delegacije u ovom krugu pregovora“, rekao je.
„Također sam zahvalan našoj prijateljskoj i bratskoj zemlji Pakistanu na naporima u olakšavanju procesa ovih pregovora te upućujem pozdrave narodu Pakistana“, dodao je.
10:56
Iran se nada da će u roku od dva mjeseca obnoviti većinu svojih kapaciteta za preradu nafte
Iran nastoji obnoviti oštećene rafinerijske i distribucijske objekte na oko 70 do 80 posto prijašnjeg kapaciteta tijekom sljedeća dva mjeseca, izjavio je zamjenik ministra nafte Mohammad Sadegh Azimifar, javlja Al Jazeera.
Govoreći za novinsku agenciju SNN, Azimifar je rekao da su iranske rafinerije, transportni vodovi, naftna skladišta i postrojenja za opskrbu zrakoplova gorivom “više puta napadani u svim dijelovima zemlje”.
Timovi su raspoređeni kako bi uklonili krhotine i zamijenili oštećenu opremu, uključujući i u rafineriji na otoku Lavan, rekao je Azimifar.
Dužnosnici planiraju ponovno pokrenuti rad dijela rafinerije u roku od sljedećih deset dana, dodao je.
10:22
Bivši iranski šef diplomacije: "Nijedan dogovor s Iranom neće uspjeti pod “našim/vašim uvjetima”
U objavi na X-u bivši iranski ministar vanjskih poslova Mohammad Javad Zarif upitao je: “Želite znati zašto pregovori nisu uspjeli?”
Zatim je citirao američkog potpredsjednika JD Vancea koji je rekao: “Oni su odlučili ne prihvatiti naše uvjete.”
“Bingo,” napisao je Zarif. “Nijedni pregovori – barem s Iranom – neće uspjeti na temelju ‘naših/vaših uvjeta’.”
Dodao je: “SAD mora naučiti: ne možete diktirati uvjete Iranu. Nije prekasno da to nauče. Još uvijek.”
10:00
Naftni tankeri prolaze kroz tjesnac
Unatoč neuspjehu pregovora u Islamabadu, tri supertankera potpuno natovarena naftom jučer su prošla kroz Hormuški tjesnac, pokazali su podaci o brodskom prometu, javlja Sky.
Čini se da su to bila prva plovila koja su napustila Zaljev otkako su SAD i Iran postigli dogovor o prekidu vatre.
Stotine tankera još su uvijek zaglavljene u Zaljevu, nadajući se da će izaći tijekom dvotjednog razdoblja primirja.
09:29
Detalji s pregovora Irana i SAD-a: Obje strane okrivljuju jedna drugu za neuspjeh
SAD i Iran nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata unatoč višesatnim pregovorima koji su u nedjelju završeni u pakistanskome glavnom gradu Islamabadu, čime je dovedeno u pitanje krhko primirje, piše agencija Reuters.
