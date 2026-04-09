FOTO, VIDEO / Iranski pregovarači večeras stižu u Islamabad na razgovore sa SAD-om

N1 Info , Hina
09. tra. 2026. 07:37
08:21
izrael vojnici
Shir Torem/REUTERS

Više od 250 ljudi poginulo je u više od 100 izraelskih napada diljem Libanona, unatoč tome što je Donald Trump najavio dvotjedni prekid vatre u ratu s Iranom. Hezbolah je odgovorio na ono što je nazvao "kršenjem primirja“ lansiranjem raketa prema sjeveru Izraela tijekom noći u srijedu.

Iran je, navodno, zaustavio pomorski promet u Hormuškom tjesnacu kao odgovor na izraelske napade na Hezbolah u Libanonu.

Izraelski premijer izjavio je u televizijskom obraćanju da njegova zemlja i dalje ima ciljeve u ratu protiv Irana, unatoč primirju. Obećao je da će ukloniti iranski nuklearni materijal iz zemlje, bilo pobjedom u ratu ili postizanjem sporazuma.

idf libanon sprovod
An emergency responder works at the site of an Israeli strike, in Al-Mazraa in Beirut, Lebanon, April 8, 2026.
People and a journalist rush toward the scene of an explosion following an Israeli strike which reportedly targeted a school in the Zeitoun district on the outskirts of Gaza City, on September 1, 2024
08:21

prije 0 min.

Novi izraelski napadi pogodili jug Libanona

Al Jazeera izvještava o izraelskom napadu na grad Habboush u južnom Libanonu.

Ranije su napadnuti gradovi Harouf i Al Duwair.

08:00

prije 20 min.

Čelnik UN-a Guterres osudio izraelske napade na Libanon

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio je masovne izraelske zračne napade na Libanon rekavši da su u njima ubijene i ranjene stotine civila, uključujući djecu, i razorena civilna infrastruktura, piše novinska agencija dpa.

Guterres „nedvosmisleno osuđuje masovne napade“, izjavio je njegov glasnogovornik Stephane Dujarric u priopćenju objavljenom u srijedu.

„Glavni tajnik snažno osuđuje gubitak civilnih života i duboko je zabrinut zbog sve većeg broja civilnih žrtava“, rekao je.

Unatoč primirju u sukobu s Iranom, Izrael je pokrenuo velike napade na ciljeve u Libanonu, uključujući i glavni grad Bejrut. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je poginulo najmanje 182 ljudi.

Izraelska vojska priopćila je da je gađala zapovjednike Hezbolaha i vojnu infrastrukturu, ali libanonske vlasti rekle su da je među žrtvama mnogo civila.

Za razliku od Irana, Sjedinjene Američke Države i Izrael ne smatraju da je Libanon obuhvaćen dogovorenim dvotjednim primirjem. Iran razmatra povlačenje iz primirja, prema iranskoj novinskoj agenciji Fars.

07:52

prije 29 min.

IRGC objavio kartu za navođenje brodova oko mina u Hormuškom tjesnacu

Iranska mornarica Revolucionarne garde objavila je kartu koja prikazuje alternativne pomorske rute u Hormuškom tjesnacu kako bi brodovima u prolazu pomogla izbjeći pomorske mine, izvijestila je poluslužbena iranska novinska agencija ISNA, prenosi The Times of Israel.

07:47

prije 34 min.

Trump prijeti Iranu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će američki vojni brodovi i zrakoplovi ostati u području oko Irana te zaprijetio da će SAD ponovno početi "pucati", ako Tehran u potpunosti ne ispuni dogovor postignut s Washingtonom.

Više pročitajte OVDJE.

07:43

prije 38 min.

Izrael je već izgubio

Treći zaljevski rat, Iranski rat, Ramadanski rat, kako god ga hoćete nazvati, već sada je suštinski promijenio temelje postsovjetskog liberalnog međunarodnog poretka. Koja je bila pozadina koja je do njega dovela, kakvi su ulozi za sve uključene strane, koje su njegove posljedice i zašto - u pozadini svega - stoji dijalektika okupacije i otpora, personalizirana u borbi Palestine za samoodređenje?

Više pročitajte OVDJE.

07:40

prije 41 min.

Iranski pregovarači stižu u Islamabad

Iranska delegacija večeras će stići u pakistanski glavni grad Islamabad na razgovore s ciljem rješavanja sukoba sa SAD-om i Izraelom, izjavio je iranski veleposlanik u Pakistanu.

"Unatoč skepticizmu iranske javnosti zbog ponovljenih kršenja primirja od strane izraelskog režima … iranska delegacija večeras stiže u Islamabad na ozbiljne razgovore temeljene na 10 točaka koje je predložio Iran“, napisao je veleposlanik Reza Amiri Moghadam u objavi na platformi X.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

