FOTO, VIDEO / Iranski pregovarači večeras stižu u Islamabad na razgovore sa SAD-om

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres osudio je masovne izraelske zračne napade na Libanon rekavši da su u njima ubijene i ranjene stotine civila, uključujući djecu, i razorena civilna infrastruktura, piše novinska agencija dpa.

Guterres „nedvosmisleno osuđuje masovne napade“, izjavio je njegov glasnogovornik Stephane Dujarric u priopćenju objavljenom u srijedu.

„Glavni tajnik snažno osuđuje gubitak civilnih života i duboko je zabrinut zbog sve većeg broja civilnih žrtava“, rekao je.

Unatoč primirju u sukobu s Iranom, Izrael je pokrenuo velike napade na ciljeve u Libanonu, uključujući i glavni grad Bejrut. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je poginulo najmanje 182 ljudi.

Izraelska vojska priopćila je da je gađala zapovjednike Hezbolaha i vojnu infrastrukturu, ali libanonske vlasti rekle su da je među žrtvama mnogo civila.

Za razliku od Irana, Sjedinjene Američke Države i Izrael ne smatraju da je Libanon obuhvaćen dogovorenim dvotjednim primirjem. Iran razmatra povlačenje iz primirja, prema iranskoj novinskoj agenciji Fars.