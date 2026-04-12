FOTO, VIDEO / Mađari na izborima koji mogu odlučiti sudbinu Europe i regije: Izlaznost ruši sve rekorde

Mađari glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbana, uzdrmati Rusiju i izazvati potrese u desničarskim političkim krugovima diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Nakon što je dao svoj glas na parlamentarnim izborima na biračkom mjestu u Budimpešti Orban je rekao da je "ovdje da pobijedi".
Mađari će ispisati povijest na izborima kada odaberu "između Istoka i Zapada", a oporbena stranka Tisza će pobijediti, rekao je vođa stranke Peter Magyar novinarima nakon što je glasao na biračkom mjestu u Budimpešti.
Orban, euroskeptični nacionalist, razvio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Make America Great Again (MAGA) i njegovi pristaše u Europi smatraju uzorom.
No, mnogi Mađari sve su umorniji od 62-godišnjeg Orbana nakon tri godine ekonomske stagnacije i rastućih troškova života, kao i izvješća o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve više bogatstva.
Ankete su pokazale da Orbanova stranka Fidesz zaostaje za novopečenom oporbenom strankom desnog centra Petera Magyara Tisza za sedam do devet postotnih bodova, dok je Tisza na oko 38-41 posto.
Glasanje na izborima za parlament sa 199 mjesta započelo je u šest sati po lokalnom vremenu i završava u 19 sati.
15:55
Prvi rezultati oko 20 sati
Prvi rezultati izbora u Mađarskoj očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalni izborni ured početi objavljivati na službenoj stranici, uz osvježavanje svakih deset minuta.
Podaci će pristizati određenim redoslijedom, prvo će se obrađivati glasovi za pojedinačne kandidate, zatim za nacionalne stranačke liste, a na kraju za liste nacionalnih manjina.
Već od 19 sati počinje obrada gotovo 232.000 glasova pristiglih poštom, kako bi i njihovi preliminarni rezultati bili što ranije dostupni.
Izborna povjerenstva rezultate odmah prosljeđuju lokalnim uredima, zbog čega će prvi biti objavljeni podaci po izbornim jedinicama.
Konačni rezultati po izbornim jedinicama trebali bi biti utvrđeni najkasnije do iduće subote, nakon što se obrade i glasovi birača koji su glasali izvan mjesta prebivališta.
15:55
Magyar: Mađari žele promjene
Orbanov suparnik Péter Magyar objavio je video u kojem tvrdi da podaci o izlaznosti već tijekom dana jasno pokazuju želju za promjenom koju, kako kaže, njegova stranka Tisza i njezini birači već dugo osjećaju.
Dan izbora nazvao je "praznikom referenduma o promjeni sustava", ističući da bi mogao imati povijesnu važnost. Naglasio je da članovi i simpatizeri Tisze "mirno, vedro i samouvjereno" čekaju zatvaranje birališta.
Odbacio je tvrdnje da se oporba sprema na nasilne prosvjede ili zauzimanje zgrada, nazvavši ih "uobičajenim dezinformacijama i lažima" koje dolaze s vladajuće strane i služe širenju straha i napetosti.
Na kraju je pozvao birače koji još nisu glasali da izađu na izbore prije zatvaranja birališta.
15:53
N1 u Budimpešti
Na parlamentarnim izborima u Mađarskoj biračka mjesta otvorena su u 6 sati, a do 11 sati glasalo je rekordnih 38 posto birača, što je 12 posto više nego na prethodnim izborima 2022. godine. Više OVDJE.
15:52
Hrvatska delegacija na izborima
Promatrači OESS-a prate postupak, bez primjećenih nepravilnosti unatoč velikim gužvama i rastu tenzija. Više OVDJE.
15:51
Velika izlaznost
Parlamentarni izbori u Mađarskoj mogli bi označiti prekretnicu nakon 16 godina vlasti Viktora Orbana, a visoka izlaznost upućuje na neizvjestan ishod i snažnu mobilizaciju birača, ocijenio je stručnjak za digitalni politički marketing Marijan Palić. Više OVDJE.
15:51
Orban na biračkom mjestu: Došao sam pobijediti
Mađarski premijer Viktor Orbán glasao je na izborima i tom prilikom pozvao mlade da izađu na birališta. Podatke o izlaznosti komentirao je riječima: "Vrlo dobro, što nas je više, to bolje". Više OVDJE.
15:50
15:49
15:48
