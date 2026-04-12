FOTO, VIDEO / Mađari na izborima koji mogu odlučiti sudbinu Europe i regije: Izlaznost ruši sve rekorde

Prvi rezultati izbora u Mađarskoj očekuju se večeras od 20 sati, kada će ih Nacionalni izborni ured početi objavljivati na službenoj stranici, uz osvježavanje svakih deset minuta.

Podaci će pristizati određenim redoslijedom, prvo će se obrađivati glasovi za pojedinačne kandidate, zatim za nacionalne stranačke liste, a na kraju za liste nacionalnih manjina.

Već od 19 sati počinje obrada gotovo 232.000 glasova pristiglih poštom, kako bi i njihovi preliminarni rezultati bili što ranije dostupni.

Izborna povjerenstva rezultate odmah prosljeđuju lokalnim uredima, zbog čega će prvi biti objavljeni podaci po izbornim jedinicama.

Konačni rezultati po izbornim jedinicama trebali bi biti utvrđeni najkasnije do iduće subote, nakon što se obrade i glasovi birača koji su glasali izvan mjesta prebivališta.