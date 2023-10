Koren: Nemamo namjeru nauditi civilima

Podijeli :

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren gost je Novog dana N1 televizije.

Koren je na početku razgovora rekao kako Izrael “nema namjeru nauditi civilima”, da to nikada nije bio plan, nego da se samo bori protiv terorista.

On govori i kako je jučer objavljena strašna snimka, mlade izraelske vojnikinje koja je među taocima Hamasa. “Oni ne pokazuju da su ljudi, nisu htjeli pokazati da je na sigurnom. To je iznuda i pranje mozga.”

Na pitanje kako se Izrael nosi s ovom tugom, Koren govori kako je jedna od najvećih kvaliteta Izraelaca ta da, unatoč međusobnim razlikama, mogu razgovarati, da su demokratični. Unatog svemu, Izralci zadržavaju odlučnost da zauvijek završe s Hamasom, kaže Koren. Objašnjava da se Hamas infiltrirao među civile i koristi ih kao taoce. “U medijima smo čuli da su ukrali zalihe vode i goriva u Gazi. Bit će ovo teška borba, ali mi nemamo drugog izbora”, kaže.

“Hrvatski narod i čelnici Hrvatske i EU-a moraju shvatiti da trebamo vrijeme da završimo ovaj rat. Moramo završiti s Hamasom ili će on izaći kao pobjednik, ponovno se pojaviti, a to će osnažiti radikale, ne samo na Bliskom istoku, neko i u Europi. To bi trebalo biti u interesu, ne samo Izraela, nego i Europe”, govori.

