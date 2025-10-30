Oglas

krhko primirje

Hamas predao tijela dva izraelska talaca

author
Hina
|
30. lis. 2025. 19:34
Gaza
BASHAR TALEB / AFP

Palestinska skupina otpora Hamas predala je u četvrtak dva tijela i tvrdi da su to izraelski taoci, dan nakon što je krhko primirje u Gazi ugroženo nizom smrtonosnih izraelskih napada diljem enklave.

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da su izraelske snage primile dva tijela putem pripadnika Crvenog križa u Gazi te da će biti prevezena u Izrael radi identifikacije.

Prema sporazumu o prekidu vatre, Hamas je oslobodio sve žive taoce u zamjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika i ratnih zarobljenika, dok je Izrael povukao svoje vojnike, zaustavio ofenzivu i povećao, iako nedovoljno, ulazak pomoći u enklavu. 

Hamas je pristao predati i posmrtne ostatke svih 28 talaca u zamjenu za 360 palestinskih militanata ubijenih u ratu. Do četvrtka je predao 15 tijela.

Izrael proziva Hamas da presporo to čini, dok militantna skupina tvrdi da joj treba više vremena da locira i pronađe sve posmrtne ostatke. 

Obitelji talaca očajnički žele dostojanstveno pokopati svoje voljene i strahuju da će njihovi posmrtni ostaci ostati zauvijek izgubljeni pod ruševinama Gaze. Ove poteškoće kompliciraju plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za trajno okončanje rata u Gazi.

Predstoje brojne prepreke poput pregovora o budućoj upravi Gaze i razoružanju Hamasa. Istodobno, strane se međusobno prozivaju za kršenje primirja.

Hamas Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć taoci

