Hamas predao tijela dva izraelska talaca

Palestinska skupina otpora Hamas predala je u četvrtak dva tijela i tvrdi da su to izraelski taoci, dan nakon što je krhko primirje u Gazi ugroženo nizom smrtonosnih izraelskih napada diljem enklave.
Oglas
Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua priopćio je da su izraelske snage primile dva tijela putem pripadnika Crvenog križa u Gazi te da će biti prevezena u Izrael radi identifikacije.
Prema sporazumu o prekidu vatre, Hamas je oslobodio sve žive taoce u zamjenu za gotovo 2000 palestinskih zatvorenika i ratnih zarobljenika, dok je Izrael povukao svoje vojnike, zaustavio ofenzivu i povećao, iako nedovoljno, ulazak pomoći u enklavu.
Hamas je pristao predati i posmrtne ostatke svih 28 talaca u zamjenu za 360 palestinskih militanata ubijenih u ratu. Do četvrtka je predao 15 tijela.
Izrael proziva Hamas da presporo to čini, dok militantna skupina tvrdi da joj treba više vremena da locira i pronađe sve posmrtne ostatke.
Obitelji talaca očajnički žele dostojanstveno pokopati svoje voljene i strahuju da će njihovi posmrtni ostaci ostati zauvijek izgubljeni pod ruševinama Gaze. Ove poteškoće kompliciraju plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za trajno okončanje rata u Gazi.
Predstoje brojne prepreke poput pregovora o budućoj upravi Gaze i razoružanju Hamasa. Istodobno, strane se međusobno prozivaju za kršenje primirja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas