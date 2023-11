Hamasov protukandidat za N1: 200 metara od mog ureda danas su ubili dijete. Izraelci ne objašnjavaju kad ubijaju

Podijeli :

Uživo za N1 iz Ramalle se javio Esam Arouri iz Jeruzalemskog centra za ljudska prava i pravnu pomoć. S njime je razgovarala Nina Kljenak.

Kakva je situacija u Gazi, kojim posljednjim informacijama raspolažete?

“Zapravo je situacija sve gora. Za sada 14 od 35 bolncia ne radi. Zadnje dvije bolnice koje su prekinule rad, jedna od njih je jedina koja je pružala liječenje pacijentima koji boluju od raka, to je jedna turska bolnica. Druga bolnica specijalizirana je za trudnice i obavlja je porode. U Gazi je oko 55 tisuća trudnica, u prosjeku imamo velik broj poroda dnevno, a sada nemamo bolnicu koja može primiti te trudnice. Dvije najveće bolnice morale su zaustaviti svoje generatore koji proizvode struju što zapravo znači pogubne posljedice za one koji su spojeni na aparate za disanje, dojenčad u inkubatorima i slično… Što se tiče žrtva, posljednji brojevi govore o više od 8800 poginulih. Znamo da je sve veći postotak žene i djece. U početku je on bio 60 posto, sada je on oko 70 posto što je jedan od najvećih postotaka žrtava djece i civila općenito. Samo za usporedbu, na temelju statistike UNHCR-a od početka rata u Ukrajini ubijeno je 554 djece. Dakako da je svako ubijeno dijete tragedija, ali ovdje u Palestini je ubijeno dosad 3650 djece, pet-šest puta više nego u Ukrajini u 20 mjeseci.”

“Izraelci uopće ne mare da izbjegnu civilne žrtve i djecu”

Kako se osjećate kada čujete izjave izraelskih dužnosnika i Vlade da pokušavaju izbjeći civilne žrtve?

“Ne samo da ne pokušavaju izbjeći ciljane djece i civilnih žrtva, oni ciljaju gusto naseljena područja. Jutros su, recimo, bombardirali jedno od skloništa u školi s fosfornim bombama. To je jedna strašna situacija. Oni dobro znaju da oni koji se tamo skrivaju da su to sve civili. Rekli su da su u jednom kampu ubili jednog od lidera Hamasa, dvaput su bombardirali tu četvrt, došlo je do velikog broja poginulih i ozlijeđenih. To pokazuje da nimalo ne mare za to da izbjegnu ubijanje civila. Čak i neki članovi Knesseta prijete svim stanovnicima Gaze i mnogi govore da samo žele izbaviti izraelske i međunarodne stanovnike i zatim će uništiti cijelu Gazu. Količina ekpsloziva u u zadnjih 25 dana je 1,6 jačine atomske bombe na Hirošimu. Kada se radi o tako malom području poput Pojasa Gaze, to je 360 kvadratnih kilometara, veličina neke farme u Teksasu ili dugdje u svijetu.”

“Izraelski ministri prijete etničkim čišćenjem, da će dovršiti posao iz 1948.”

Dolaze informacije o tome da se u Jeruzalemu Palestincima bacaju papirici da odu, ubojstva i nasilje nad Palestincima na Zapadnoj obali. Je li cilj isključivo eliminiranje Hamasa?

“Vratit ću se na ono što govore neki izraelski ministri. Ministar financija i ministar obrane, to su zapravo dvije najveće pozicije u vladi. Oni su poslali pismo Palestincima u kojem se zapravo referiraju na etničko čišćenje kada je 85 posto Palestinaca izbačeno iz povijesne Palestine 1948. Sada oni prijete da će dovršiti posao koji nije dovršen 1948. Svakog dana svjedočimo uzbunama, eskalacijama, razaranje kuća, visokim porezima pokušavaju izgurati Palestince iz tih područja i pokušavaju iskoristiti politiku etničkog čišćenja kako bi promijenili slku Zapadn obale i Jeruzalema.

Dakle, ne osjećate se sigurno ni u Ramlli?

“Nažalost, nitko od nas se ne osjeća sigurno. Danas je 200 metara od mog ureda ubijeno palestinsko dijete. Izraelske okupatorske snage rano jutros ušle su u grad, tražili aktiviste… Znam za barem dva slučaja, ljudi su naprosto otvorili porozore da vide što se događa, jedan je upucan u prsa, drugi u ruku. Ovaj dječak je bio na ulici, nije bio svjestan da je tamo vojska. Ti vojnici su bili u civilnim vozilima i dječak nije ni znao da je to izraelska vojska. Izraleci ne daju nikakav razloga kad ubijaju ljude. Nikada nismo doživjeli ovakvu raiznu nasilja. Šalje se poruka Palestincima da naši životi nisu vrijedni.”

“Ovo više nije obrana, ovo je sada odmazda, osveta”

Kako gledate na reakciju Zapada, ali i arapskih zemalja?

“Nažalost, kao osoba koja se bavi ljudskim pravima, posljednjih 25 godina promicali smo zakone o ljudskim pravima… Među Palestincima, o ljudskim pravima, sada je generalni osjećaj da međunarodna prava zakoni, humanitarni zakoni koji su uspostavljeni nakon Drugog svjetskog rata, da ti zakoni služe globalnom sjeveru, bijelcima, mi na globlanom jugu nismo dio toga. Svjedočimo tim dvostrukim standardima. Kada vidimo mnoge Amerikance i predsjednika Bidena koji se ponašaju kao glasnogovornici izraelskih snaga, promiču njihove laže, oni time opravdavaju ubijanje. Ne znam kako predsjednik najveće i najmoćnije zemlje na svijetu može promovirati laži i opravdavati ubijanja djece i trudnica i sva ta zlodjela. Ovo više nije obrana, ovo je sada odmazda, osveta. Izrael ima poitički cilj, oni žele uništiti Hamas. Hamas nije zgrada koju mogu uništiti. Ovo je zapravo nemoguća misija za izraelske snage. Čak i ako unište cijeli Pojas Gaze, Hamas je ukorijenjen među dijelom Palestinaca. Ja nisam Hamas, ja sam bio njihov protukandidat na izborima, promovirao sam rješenje s dvije države te nastaviti pregovore i mirovni proces. No Hamar je govorio ljudima da Izrael ne želi mir. Na izraelu je odluka želi li nastavati kao okupator. Ne znam nijednu državu na svijetu koja se može cijeli život oslanjati na oružje. Ne žele rješenje s dvije države, ne žele jednu državu, za nas je ovo komplicirana situacija. Cijeli život radio radio sam na rješenju s dvije države, ne znam je li to sad realistično. Ali sve se svodi za mene i palestince jesu li dvije države ili jedna temeljena na jednakim pravima. Nećemo prihvatiti nijedno rješenje koje nas stavlja u podređeni položaj. Tri su opcije koje smo dobili – da prihvatimo izraelsku nadmoć i živimo smanjenom količinom prava kao gospodar i rob. Ne želimo prihvatiti to ropstvo. Ili drugo, da napustimo zemlju ili treće, da budemo ubijeni. Mogu ubiti 10 ili 20 tisuća, ali ne mogu ubiti 7,5 milijuna Palestinaca. Mi želimo živjeti ovdje ili umrijeti ovdje.”

