FOTO / Iran upozorava: Američka intervencija izazvat će sveopći rat u regiji. Izrael: Tornado prolazi Teheranom

Marinko Ogorec tvrdi da svaki sukob može eskalirati pa i sukob Irana i Izraela: "Mogućnost za eskalaciju je velika, posebno ako bi došlo do uključenja SAD-a. SAD je saveznik Izraela, neupitni, i ako bi došlo do njihovog uključenja, to bi bilo na strani Izraela. Što bi se tada moglo dogoditi? Kako bi se situacija mogla razvijati? Vjerojatno bi došlo do zatvaranja Hormuškog tjesnaca sa svim implikacijama koje s time slijede."