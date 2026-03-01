ESKALACIJA ILI SMIRIVANJE?
VIDEO / Napadi na Iran ne prestaju, u Pakistanu ubijeni prosvjednici
Napad na Iran u režiji Sjedinjenih Američkih Država i Izraela bio je žestok, prvenstveno jer je ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei. No, time sukob ne završava, nastavljen je i drugog dana. Stručnjaci strahuju da bi se tek mogao zaoštriti.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da ne uzvraćaju na napade i zaprijetio da će u suprotnom požaliti. No, Iranska Revolucionarna garda (IRGC) obećala je da će osvetiti smrt vrhovnog vođe.
Stoga, drugi dan sukoba mogao bi odrediti daljnji tijek događaja. Ako Iran krene istinski u osvetu, doći će do eskalacije, ako se suzdrži, mogli bismo očekivati skorašnja rješenja "za stolom", prenosi Sky News.
09:58
prije 13 min.
Neredi u Pakistanu
Prosvjednici koji su demonstrirali u znak solidarnosti s Iranom vandalizirali su nekoliko zgrada, uključujući regionalni ured povezan s Ujedinjenim narodima u Skarduu, jednom od većih gradova regije Gilgit-Baltistan na sjeveru Pakistana.
Ubijeno je najmanje osam prosvjednika, navode lokalni mediji.
08:45
prije 1h
Žestoki udari na UAE
Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da je Iran u subotu ispalio 137 projektila i 209 dronova na tu zemlju.
Najmanje jedna osoba je poginula, a sedam ih je ozlijeđeno tijekom onoga što su vlasti nazvale "incidentom" u zračnoj luci u Abu Dhabiju.
Pogođena je i zračna luka u Dubaiju, najprometnija na svijetu kada je riječ o međunarodnom prometu.
08:32
prije 1h
Ubijen Mousavi
Načelnik glavnog stožera iranske vojske Abdolrahim Mousavi ubijen je zajedno s drugim visokorangiranim generalima u američkim i izraelskim zračnim napadima na zemlju, izvijestila je u nedjelju iranska državna televizija.
Televizijska postaja navela je Mousavijevo ime među visokim dužnosnicima ubijenima u subotu, uz ministra obrane i zapovjednika Korpusa islamske revolucionarne garde Mohamada Pakpoura te Alija Šhamhanija, savjetnika vrhovnog vođe, čiju je smrt ranije potvrdila.
Precizirala je da su ubijeni "tijekom sastanka Vijeća za obranu", dodajući da će se kasnije objaviti još imena.
08:29
prije 1h
Iran uzvratio napadima
Eksplozije su se u nedjelju ponovno čule u zemljama Perzijskog zaljeva nakon što je prethodnog dana u američko-izraelskim napadima na Iran ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.
08:28
prije 1h
Što slijedi?
Američka odluka da krene u rat s Iranom bez ikakvog pokušaja dobivanja međunarodnog odobrenja, pa čak ni potpore Kongresa, postavlja opasan presedan za jednostranu upotrebu sile zbog ostvarivanja vanjskopolitičkih ciljeva, što bi cijeli planet moglo učiniti znatno nesigurnijim. Više OVDJE.
08:08
prije 2h
Tko vlada Iranom?
Nakon smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija postavljaju se pitanja o tome tko upravlja Iranom.
Više OVDJE.
08:07
prije 2h
Novi napadi
Izrael je rekao da je izveo novi val napada na Iran u nedjelju dok se Iranci suočavaju s neizvjesnošću nakon ubojstva svog vrhovnog vođe u američko-izraelskim napadima koji prijete destabilizacijom šireg Bliskog istoka.
07:55
prije 2h
Reakcije Iranaca
Duboko ukorijenjene podjele u iranskom društvu bile su u potpunosti vidljive tijekom vikenda, dok su emocije rasle.
Na nekim snimkama činilo se da ljudi slave na ulicama, kliču i trube automobilskim sirenama nakon što su čuli da je Ali Hamenei ubijen.
Njihova dugotrajna ogorčenost prema režimu zasigurno je dodatno pojačana brutalnim ubojstvom tisuća istomišljenika tijekom prosvjeda ove godine.
No i oni koji su čvrsto odani režimu izašli su na ulice, gdje su, prema svemu sudeći, molili za sebe, svoje vođe i režim.
07:50
prije 2h
Regija u krizi
Nijedna zemlja u regiji u kojoj Sjedinjene Države imaju vojne baze nije bila pošteđena iranske odmazde. Više OVDJE.
07:49
prije 2h
Kako je ubijen Hamenei?
Izrael i SAD tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom na vrhu između ajatoloha Ali Hameneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata sa provedbom operacije. Više OVDJE.
