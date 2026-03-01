Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata priopćilo je da je Iran u subotu ispalio 137 projektila i 209 dronova na tu zemlju.

Najmanje jedna osoba je poginula, a sedam ih je ozlijeđeno tijekom onoga što su vlasti nazvale "incidentom" u zračnoj luci u Abu Dhabiju.

Pogođena je i zračna luka u Dubaiju, najprometnija na svijetu kada je riječ o međunarodnom prometu.