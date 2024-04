Iranski veleposlanik ekskluzivno za N1: Ljudska glupost nema granica, osobito kad je riječ o Netanyahuu i njegovom režimu

Podijeli :

Veleposlanik Islamske Republike Irana u Hrvatskoj Saeid Khatibzadeh u ekskluzivnom intervjuu za N1 razgovarao je s Ninom Kljenak o napetim odnosima njegove zemlje s Izraelom, ali i o mogućnosti širenja ovog sukoba, od čega strahuje cijeli svijet.

Možete li nam objasniti zašto je došlo do napada Irana na Izrael? Čitala sam što vaša Vlada kaže, ali možete li mi dati dublje objašnjenje?

To je protunapad, odnosno, defenzivan napad, napad iz samoobrane. Iran nije imao druge mogućnosti. Mi smo izvršili ovaj napad jer nismo imali drugu opciju. Nijedna zemlja ne može pristati na kompromis u vezi svoje sigurnosti i građana. Kad je riječ o režimu Izraelu, koji napadne vaše veleposlanstvo i ubije vaše vrhovne vojne zapovjednike, koji se bore protiv terorističkih skupina, nemate druge opcije nego da reagirate. Iscrpili smo sve diplomatske načine da ovo izbjegnemo. Došlo je do šutnje međunarodne zajednice.

Kako gledate na ovu situaciju? Zašto je došlo do šutnje?

Više od 70 godina europske zemlje i Amerika štite Izrael. Vidite što se događa u Gazi, ubijeno je 35.000 Palestinaca. Tamo je humanitarna kriza, ali ovaj režim ima dopuštenje da čini sve to i zato što se to događa, ovaj režim smatra da može zlostavljati sve narode i zemlje u regiji, da nitko neće odgovoriti. Iran je izveo ovaj napad jer želi zaustaviti ta zlodjela.

Mislite da će ovo dovesti do zaustavljanja eskalacije? Bojite li se odgovora?

Riječ pobjeda je podložna raznim interpretacijama. Netanyahu pobjeđuje uz krv američkih vojnika i američki novac. Sve zapadne zemlje govore da je ovo kolektivno kažnjavanje, etničko čišćenje, sve međunarodne organizacije su ovo nazvale genocidom, a sada govore o pobjedi. Pobjeda je za Netanyahua ostati na vlasti. Ovo nije pobjeda, ovo je kolektivni neuspjeh međunarodne zajednice. Iran nije imao nijedne druge mogućnosti nego da odvrati.

Mislite li da će Izrael reagirati i da će to dovesti do regionalnog rata?

Rizik je uvijek velik. Ljudska glupost nema granica, osobito kad je riječ o Netanyahuu u i njegovom režimu. Ne mogu govoriti u njihovo ime, ali mi smo sto posto spremni i u stanju pripravnosti. Ako dođe do bilo kakvog napada, mi ćemo odmah reagirati. Reagirali smo i na napade na naše veleposlanstvo.

Živimo u izazovnim vremenima. Što mislite o budućnosti?

Naša obrambena reakcija bila je ograničena.

Znate da cijena može biti visoka?

Da. Vratit ću se, naš odgovor je bio kalibriran, proporcionalan. Mi nismo htjeli žrtve, htjeli smo poslati poruku, dopustili smo im da se pripreme, da im pokažemo da ne mogu presresti sve što imamo. Najavili smo da nećemo ciljati civile. Razgovarali smo sa susjedima u regiji, naš ministar vanjskih poslova je išao od prijestolnice do prijestolnice. Poslali smo posredno poruku SAD-u, dali smo im 10 dana. Rekli smo da ćemo ciljati samo dvije baze koje su gađale naše veleposlanstov. Mi ne želimo daljnju eskalaciju. Poslali smo pismo UN-u da je naša misija završena, oni su nas napali, mi smo odgovorili. Uvijek postoji rizik. Ako se nešto dogodi, doći će do sveobuhvatnog rata. U budućnosti bi odgovor mogao biti masivan. Mi smo poslali poruku, Iran ima sposobnosti i kapacitete, imamo volju da ispunimo svoja obećanja. Ne želimo kompromitirati međunarodnu sigurnost.

Ja sam diplomat, volim mir i borim se za mir. Posljednje što naša regija treba je rat. Ako dođe do napada, mi ćemo uzvratiti. UK, SAD, Francuska žele pomoći Izraelu, mi smo to ignorirali. Ako dođe do nekog napada od strane Izraela, mi ćemo uzvratiti tom terorističkom režimu.

Izrael s razlogom, zbog napada prošlog listopada, čini ono što čini u Gazi. Što mislite kad Izrael kaže da se brani i što mislite o Hamasu?

Oni se brane? Ubili su 35 tisuća ljudi, to nije obrana. Postoji neobičan koncept u rječnicku, obrana ne znači ubijanje 35 tisuća ljudi. Kad je riječ o Izraelu, to je kolektivno kažnjavanje ljudi. Mi ne govorimo o žrtvi, nego o okupatoru. Bespomoćni Palestinci moraju živjeti u siromaštvu, nemaju hrane i vode, možete li to zamisliti, a Netanyahu je kriminalac, čim ode s vlasti to je kraj njegove karijere, on se svim silama trudi opstati na vlasti. Međunarodna zajednica to mora zaustaviit. Suzdržavanje znači da morate zaustaviti one koji čine zlodjela. 7. 10. nije početak izraelskog režima, oni su prije 70 godina započeli krvavi rat na Bliskom istoku, oni su korijen svih problema na Bliskom istoku, imaju cionističku ideologiju koja dehumanizira Palestince i oduzima im prava. Svi imaju odgovornost da se ovo zaustavi.

Kažu da Hamas koristi ljude, da se skriva? Što mislite o tome?

Brojke vam govore. Prvo što ćete naći na Googleu je da je više od 35.000 civila ubijeno, više od 70 posto njih su maloljetnici i žene. Oni koriste strategiju ubijanja, oni koji oplakuju svoje žrtve i buldožerima iskopavaju grobove i šalju poruku koliko su okrutni. Ne govorimo o svima. Znam da je javno mnijenje protiv Izraela. Svi koji blokiraju neku mjeru u UN-u, to isto nije ispravno.

Je li moguće rješenje s dvije države u nekoj budućnosti? Pitam vas za to jer je i vaša vlada govorila o potencijalnoj mirovnoj konferenciji na kojoj bi za stolom morao biti i Hamas.

Imate pravo, trebamo mir, i to inkluzivan mir koji uključuje sve stanovnike izraelske zemlje. Ako je izraelski režim spreman na pregovore u kojima će sudjelovati svi, ja sumnjam u to, ali to bi dovelo do stabilnog i trajnog rješenja za mir u Palestini. Mi trebamo mir, regija treba stabilnost i pravedan mir. A to znači da treba uključiti sve one kojima su oduzeta temeljna prava.

Je li moguća ta mirovna konferencija onda, uz ovu izraelsku vladu?

Skeptičan sam. Ovaj režim je odmetnički, pokazao je da ne sluša Washington nego želi čistu židovsku državu, a to znači da neće uključiti Palestince. Vidite to dnevno ponižavanje Palestinaca, oni su građani drugog reda.

Znači, uz ovu izraelsku vladu sumnjate?

Mislim da bi trebala biti poslana snažna poruka. Bez obzira tko donosi odluke u tom režinu, moraju shvatiti da međunarodna zajednica to zahtjeva, počevši od priznavanja Palestine. To bi bila dobra početna točka. Da se zaustavi genocid u Gazi. Netanyahu čini sve da skrene našu pozornost s Gaze, Palestine, možda je zato i napao iransku diplomatski misiju. Time je prekršio sve diplomatske konvencije. Svi se trebaju koncentrirati na glavni problem, a to je Gaza. Vratimo se rješavanju problema Palestine. Možda izraelski premijer želi nastaviti zbog svog osobnog dobra. Svjedočimo sljedećem, on je spreman platiit bilo koju cijenu, a ljudi u okupiranoj Palestini su žrtve te nepopularne krajnje desne vlade u Izraelu.

Što mislite o puštanju toaca? Bi li to moglo dovesti do pregovora?

Iran želi trajno rješenje, tu si i druge arapske zemlje, posebno Katar. Mi svi pokušavamo zaustaviti ovu bol za sve, ali mi ne čujemo obećavajuće poruke ovog krajnje desenog režima u Izralu. Ne možemo ništa, oni moraju donijeti odluke, osobito oni koji podržavaju Izrael, moraju igrati konstruktivniju ulogu.

Kako gledate na odnose Hrvatske i Irana?

Jako volim vašu zemlju. Iran je prva azijska i muslimanska zemlja koa je prizvala Hrvatsku, bili smo uz vas tijekom Domovinskog rata, dali smo vam vojnu opremu, čak i kad vam je nisu slale NATO zemlje. To je čvrst temelj za bilateralne odnose u budućnosti. Shvaćmo hrvatsku vanjsku politiku, članica ste NATO-a i EU-a, možemo vam čestitati na svim uspjesima. Najvažnije je da na čvrstim temeljima između Hrvatske i Irana, mi imamo više do 30 tisuća zajedničkih riječi, razvijemo naše odnose i oslobodimo ih utjecaja trećih strana. Mi možemo imati odnose koji se temelje na uzajamnom poštovanju i na korist naših dviju nacija.

