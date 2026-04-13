Pljušte čestitke Magyaru nakon pobjede nad Orbanom: "Ovo je povijesnik trenutak!"

Oslobodili smo Mađarsku i riješili se režima Viktora Orbana, rekao je u nedjelju čelnik oporbene stranke Tisza Peter Magyar u pobjedničkom govoru nakon osvajanja dvotrećinske većine na mađarskim parlamentarnim izborima.
Mađarski dugogodišnji nacionalistički čelnik Viktor Orban u nedjelju je priznao poraz nakon 16 godina na vlasti.
Po rezultatima nakon prebrojanih 97,74 posto glasova, Magyarova Tisza imat će 138 mjesta u parlamentu od njih 199, dok će Fidesz dobiti 55.
Treća parlamentarna stranka bit će Naša domovina sa šest mandata.
07:25
Obama: Pobjeda oporbe u Mađarskoj je podsjetnik da se svi nastave boriti za pravednost
06:56
Čestitao i Plenković
Premijer Plenković poručio je da Hrvatska želi unaprijediti političku, gospodarsku i energetsku suradnju s Mađarskom.
"Upravo sam se telefonski čuo s Peterom Magyarom i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu", objavio je Plenković na X-u i kazao da se raduje daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini.
"Naš je cilj unaprijediti politički dijalog, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju", naglasio je Plenković.
Volodimir Zelenskij je uz čestitke pobjedniku kazao da je pobijedio "konstruktivan pristup" i obećao s Magyarom surađivati na jačanju Europe i održavanju mira i sigurnosti.
„Važno je kada konstruktivan pristup pobijedi“, napisao je Zelenskij na Telegramu.
„Spremni smo susresti se i zajednički konstruktivno raditi u korist oba naša naroda, i za mir, sigurnost i stabilnost u Europi.“
06:53
Čestitke iz Europe
Mnogi europski čelnici uputili su u nedjelju čestitke pobjedniku mađarskih parlamentarnih izbora Peteru Magyaru, nakon što je njegova oporbena stranka Tisza uspjela osvojiti dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu.
Magyar je među ostalima primio čestitke iz Italije, Španjolske, Britanije, Francuske, Njemačke, EU-a i iz susjedne Hrvatske, kao i iz Ukrajine od predsjednika Volodimira Zelenskija.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni uputila je čestitke Magyaru na "jasnoj pobjedi" i rekla da mu „talijanska vlada želi puno uspjeha u radu“, ali i zahvalila odlazećem premijeru Viktoru Orbanu na suradnji.
„Zahvaljujem svom prijatelju Viktoru Orbanu na intenzivnoj suradnji posljednjih godina i znam da će nastaviti služiti svojoj naciji, čak i iz oporbe“, rekla je Meloni na X-u.
„Italija i Mađarska su nacije ujedinjene dubokom vezom prijateljstva i sigurna sam da ćemo nastaviti konstruktivno surađivati u interesu naših naroda i rješavati zajedničke izazove na europskoj i međunarodnoj razini“, dodala je.
Španjolski premijer Pedro Sánchez čestitao je na pobjedi "europskih vrijednosti".
„Danas Europa i europske vrijednosti odnose pobjedu. Čestitam svim mađarskim građanima na ovim povijesnim izborima“, napisao je Sanchez na X-u, izrazivši želju da surađuje Magyarom „za bolju budućnost svih Europljana“.
Britanski premijer Keir Starmer čestitao je Magyaru čija je Tisza pobijedila Fidesz Viktora Orbana koji je bio na vlasti 16 godina.
„Ovo je povijesni trenutak, ne samo za Mađarsku, već i za europsku demokraciju. Radujem se suradnji s vama za sigurnost i prosperitet obje naše zemlje“, napisao je čelnik laburista na X-u.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na X-u napisao da je razgovarao s Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi na mađarskim parlamentarnim izborima.
"Upravo sam razgovarao s Peterom Magyarom kako bi mu čestitao na pobjedi u Mađarskoj", napisao je Macron na X-u.
„Francuska pozdravlja ono što je pobjeda u smislu sudjelovanja ljudi u demokratskom procesu i pobjedu koja pokazuje privrženost mađarskog naroda vrijednostima Europske unije i ulozi Mađarske u Europi“, dodao je Macron.
Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da se raduje budućoj suradnji s Magyarom.
„Mađarski narod je odlučio. Moje iskrene čestitke na vašem izbornom uspjehu", napisao je na X-u. "Udružimo snage za snažnu, sigurnu i, prije svega, ujedinjenu Europu", dodao je.
"Mađarska je izabrala Europu", napisala je na X-u predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
"Večeras europsko srce kuca malo brže u Mađarskoj“, dodala je, ističući da je na ovim izborima zemlja "nastavila svoj europski put“.
