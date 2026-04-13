Pljušte čestitke Magyaru nakon pobjede nad Orbanom: "Ovo je povijesnik trenutak!"

Premijer Plenković poručio je da Hrvatska želi unaprijediti političku, gospodarsku i energetsku suradnju s Mađarskom.

"Upravo sam se telefonski čuo s Peterom Magyarom i čestitao na uvjerljivoj pobjedi na izborima u Mađarskoj. Uz jasan mandat mađarskih birača poželio sam mu brzo i uspješno formiranje nove vlade te puno uspjeha u radu", objavio je Plenković na X-u i kazao da se raduje daljnjem jačanju suradnje Hrvatske i Mađarske, kako na bilateralnoj, tako i na europskoj razini.

"Naš je cilj unaprijediti politički dijalog, produbiti gospodarsku i energetsku suradnju te otvorena pitanja rješavati u dobrosusjedskom i partnerskom ozračju", naglasio je Plenković.

Volodimir Zelenskij je uz čestitke pobjedniku kazao da je pobijedio "konstruktivan pristup" i obećao s Magyarom surađivati na jačanju Europe i održavanju mira i sigurnosti.

„Važno je kada konstruktivan pristup pobijedi“, napisao je Zelenskij na Telegramu.

„Spremni smo susresti se i zajednički konstruktivno raditi u korist oba naša naroda, i za mir, sigurnost i stabilnost u Europi.“