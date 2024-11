Profesor o povratku Trumpa: Tu se radi o nečemu gdje se on, Musk i kontrolori velikih društvenih mreža bolje snalaze

Podijeli :

REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Dejan Jović, gostovao je u Pressingu kod Ilije Jandrića gdje je komentirao povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Jović kaže da je to bila glatka pobjeda, a razloga je mnogo. “Pitanje je li zamjena zadnji tren bila je izvedena na najbolji način od Bidena prema Kamali Harris. Je li Harris viđena kao neko tko je prošao kroz normalnu demokratsku proceduru, dakle ona nije prošla kroz te prethodne izbore za samog kandidata, nego jednostavno je određena kao takva”, rekao je.

“Ona se, izgleda, snašla prilično dobro. Ankete su pokazivale da raste i da možda može stići tu prednost koju je Trump imao od početka. Ali ja mislim da se tu radi o čitavom nizu drugih faktora. Dakle, o jednoj ponovnoj želji za nekom promjenom. Tu se radi o nečemu što je medijatizacija politike, odnosno politika realityja, gdje se ne samo Trump, nego i Elon Musk i kontrolori velikih društvenih mreža, mnogo bolje snalaze od demokrata”, dodao je.

Tri I

Kaže da se u SAD-u osjetila neka vrsta bijesa. “Ima priličan broj ljudi koji su ili stvarno nezadovoljni, pa to iskazuju tako da glasaju uvijek za nekog radikalnijeg kandidata. Ljudi su uvjereni kroz društvenu sliku koja se stvara da je elita neprijatelj naroda, da je neprijateljska, da je nepatriotska, znači sve ono što možemo čuti u našoj politici.

Smatra da je racionalno gledano neobjašnjivo kako se Trump uspio predstaviti kao čovjekom iz naroda, ali da politika nikad nije samo racionalno djelovanje. “Politika je tri i – interesi, ideje i identiteti. I u tom kontekstu, naravno, taj aspekt ideje i identiteta mnogima može biti vrlo atraktivan. Ovdje se radilo i o interesima, dakle, doista je ta polarizacija u američkom društvu dovela do toga da su ljudima neke stvari sada vrlo teško dostupne ako nisu jako bogati ili ako nisu spremni uzeti velike kredite i opteretiti se. Recimo, visoko obrazovanje, koje postaje stvarno sve teže dostupno i sve je skuplje, jer je privatizirano i skupo”, naveo je.

Kako će izgledati Trumpov prvi dan u Bijeloj kući?

“Neki od narativa su – ako je on uspio postati bogat, možda će raditi i u našu korist, možda će nas zaštititi, možda će nas bolje razumjeti. Ali je najviše to što on kritizira postojeću društvenu elitu, iako je i sam pripadnik iste. Znači, čini se da su ekonomske i socijalne teme bile one glavne biračima, gdje onda u Trumpu prepoznaju nekoga tko donosi neku promjenu”, naveo je Jović.

“Ali tu postoje i ideje i identiteti koji, ja mislim, koji se ne pojavljuju samo u SAD-u, jer ono što mi sad imamo, imamo jedan drugačiji svijet u kojem se obnavlja taj suverenističko-nacionalistički diskurs u čitavom nizu zemalja, gdje se zapravo tvrdi da se pretjeruje s liberalnim reformama i globalizacijom”, dodao je.

“To je paradoksalno”

Tvrdi da je Trump osvojio puno glasova mladih, odnosne generacije Z, jer je koristio društvene mreže koje su mu bile izrazito sklone. “Mislim, to što na svojoj strani ima Muska sigurno je ogromna prednost. Važan je i aspekt taj da ga je cijeli establishment diskreditirao, a pokušali su ga i ubiti dva puta. Dakle, on se uspeo prikazati kao netko tko je žrtva. Što je isto paradoksalno jer mislim da netko tko je toliko bogat i na neki način toliko je dio ekonomske elite sad se prikazuje kao žrtva i kao zaštitnik siromašnih”, naveo je.

Na Trumpovu tvrdnju da će deportirati milijune migranata bez dokumenta, Jović kaže da to zahtijeva veliku kontrolu nad državnim aparatom. “Pitanje je, naravno, je li to izvedivo bez kontrole. Ja vidim da paralelno s tim govorom ide i najava da će se napraviti velika i radikalna kadrovska reforma u državnom aparatu. Da će mnogi ljudi ostati bez posla. Da će biti moguće otpustiti one koji su prije, odnosno još uvijek su zakonom zaštićeni da ih političari ne mogu otpustiti. S druge strane, bit će potrebno nasilje. Mislim, nasilje je nešto što mi se čini da je postalo skoro pa legalizirano i svakako normalizirano. Ne samo u američkom društvu, nego i u evropskim društvima također”, istaknuo je.

