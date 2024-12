Slučaj koji potresa UK: Kako se kineski špijun H6 zbližio s članom kraljevske obitelji?

Podijeli :

JUSTIN TALLIS / AFP

Navodni kineski špijun H6 u središtu je najnovijeg skandala zbog kojeg je kontroverzni princ Andrew ponovno završio na naslovnicama britanskih medija. Muškarcu kojeg se sumnjiči za špijunažu zabranjen je ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo jer je vjerojatno predstavljao prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Susreo se i s dva bivša premijera?

Biznismen koji je svoje vrijeme volio provoditi između Kine i Ujedinjenog Kraljevstva – nazivajući UK svojim “drugim domom” – prethodno je dobio dopuštenje da na neodređeno vrijeme ostane u Britaniji gdje se etablirao kao čovjek od povjerenja vojvode od Yorka, princa Andrewa.

Rečeno je da je koristio svoje visokoprofilne kontakte kako bi se približio Buckinghamskoj palači i drugim rezidencijama, a novi izvještaji sada navode da se susreo i s dva bivša premijera.

Sunday Times tvrdi da je Davida Camerona upoznao na prijemu u Downing Streetu, a Theresu May na drugom, čuvajući fotografije oba susreta, do kojih je došlo unazad 15 godina u svom londonskom uredu. Nije jasno jesu li sastanci održani dok je bilo koji od njih bio na dužnosti, piše Independent.

Međutim, iz Britanije ga je 2023. protjerala tadašnja ministrica unutarnjih poslova Suella Braverman, a Ministarstvo unutarnjih poslova reklo je da se smatra da je sudjelovao u “tajnim i prijevarnim aktivnostima” u ime Odjela za rad Ujedinjene fronte (UFWD), ogranka državnog aparata Komunističke partije Kine (KPK).

Farage zaprijetio otkrivanjem identiteta

Kineski poduzetnik podnio je slučaj Posebnom imigracijskom žalbenom povjerenstvu (Siac), no to je u četvrtak odbačeno sucima koji su zaključili da je Braverman “imala pravo zaključiti” da H6 “predstavlja rizik za nacionalnu sigurnost”.

Na snazi ​​je privremena mjera anonimnosti za poduzetnika, koji je poznat samo kao H6. Međutim, vođa stranke Reform UK Nigel Farage zaprijetio je da će iskoristiti parlamentarnu povlasticu da otkrije identitet osumnjičenog kineskog špijuna.

Parlamentarna privilegija daje pravni imunitet zastupnicima u slučajevima kao što je ovaj da otkriju ime spornog poduzetnika u Zastupničkom domu parlamenta.

Farage je za Mail on Sunday rekao da H6 treba “odmah razotkriti ime”, rekavši da u slučaju da se to ne učini to “miriše na zataškavanje establišmenta”.

Laburistički zastupnik Graham Stringer rekao je britanskim medijima da je “smiješno” da H6 ostane anoniman “u zemlji koju je navodno špijunirao”.

Angela Eagle odbila je reći je li navodni špijun razvio bliske veze s vojvodom od Yorka i proizveo neugodnu situaciju za Ujedinjeno Kraljevstvo jer je inzistirala na tome da su sigurnosne službe “uvijek bile na oprezu” u pogledu potencijalne špijunaže.

Ministar unutarnjih poslova rekao je za Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips: “Neću komentirati unutarnje probleme s kraljevskom obitelji. Mislim da to nije primjereno.Svi znaju što se dogodilo. Znaju što je poduzeto i mogu sami prosuditi.”

Upitana koliko bi mogla reći o toj osobi, Angela je rekla: “Ne mogu vam ništa reći jer, kao što znate, to je sigurnosno i obavještajno pitanje i sudovi su donijeli neke odluke o tome, tako da je trenutno samo poznat kao H6, ali stvar na koju se moramo usredotočiti je da se smatralo da predstavlja prijetnju našoj sigurnosti, posebno zbog činjenice prijateljstva s princem Andrewom i stoga mu je zabranjen povratak u zemlju.

Koja je korist H6?

Na pitanje o izvješćima da se susreo s Davidom Cameronom i barunicom Theresom May i da se fotografirao s njima, Dame Angela je rekla da se “političari često fotografiraju i susreću mnogo, mnogo ljudi, ali mislim da su zato naše sigurnosne službe uvijek na oprezu i to je svakodnevni posao za koji ih plaćamo”, rekla je.

Upitana zašto bi njegovo prijateljstvo s Andrewom bilo od koristi špijunu, rekla je da špijuni “nisu kratkoročni” i ponekad uspostavljaju prijateljstva s utjecajnim ljudima kroz vremenski period od “mnogo, mnogo godina”.

U petak je u priopćenju iz Andrewova ureda stigla obavijest da je “Vojvoda od Yorka poslušao savjet Vlade Njegovog Veličanstva i prekinuo svaki kontakt s tom osobom nakon što je izražena zabrinutost.”

To je posljednja u nizu kontroverzi za Andrewa. Prijateljevao je i s osuđenim pedofilom Jeffom Epsteinom, koji je umro 2019.

Vojvodu je optužila Virginia Giuffre (rođ. Roberts) da je imao seks s njom u tri navrata dok je imala samo 17 godina. Gospođa Giuffre kaže da joj je Epstein platio 15.000 dolara za seksualni odnos s Andrewom.

