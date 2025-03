Tomislav Klauški o prosvjedima u Srbiji: Ponovno, Amerika se postavila na krivu stranu povijesti

Podijeli :

Kolumnist 24sata Tomislav Klauški u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, komentirao je političke aktualnosti.

Osvrnuo se na skorašnji sastanak Vijeća za obranu, odnosno, pregovore između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

“U ovu rundu pregovora dva brda, Milanović dolazi s prednosti velike pobjede na predsjedničkim izborima. Dakle, Pantovčak je pobijedio Banske dvore i Milanović ulazi u pregovore s psihološkom prednosti. Ono što se za njega promijenilo jest da ne mora voditi ratove i može staloženo odraditi pet godina drugog mandata. Pitanje je što želi dobiti kroz pregovore jer kroz njih se uvijek nešto želi dobiti. Pitanje je u kojem će tonu sjesti i početi se odgovarati. Najveća im je prepreka odnos prema Ukrajini, odnosno, prema Rusiji”, kazao je Klauški.

Napetosti stvara i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, oko kojeg također dolazi do razilaženja na državnom političkom vrhu. Plenković se već oglasio i poziva na poštivanje Daytona, ali Milanović još uvijek šuti.

“Dodik je pripremao teren kako bi postao žrtva i izazvao pobunu. Poznat je kao razbijač Daytona i u tome je tražio saveznika, oko čega se zbližio s Milanovićem. To je sve na tragu toga da bi i Hrvati nešto dobili, ako se Dayton razbije. Ne treba zaboraviti da je i HDZ to radio za svoje interese. Ali, ovo sve se veže i na širu priču oko Ukrajine, Rusije, Srbije, a tu je u priči i BiH. Jer, rušiteljima međunarodnog poretka, a to su Vladimir Putin i sad Donald Trump, u interesu je narušavati stabilnost unutar Europe”, izjavio je i nastavio:

“Dolazimo do situacije da onaj tko je jači, određuje pravila. Dodik to koristi. Ono što se događa u Ukrajini i Palestini, pokazuje da nasilnici i autokrati smatraju kako mogu što žele. Ispada da su oružje i prijetnje jače od ustavnog prava. Ukrajina, primjerice, kao žrtva dobiva ultimatum, a agresor bi trebao dobiti što god želi. Dakle, kažnjava ju se. Putin joj brani ulazak u NATO i ne želi strane snage na njenom teritoriju, ali to što su ruske, strane, snage tamo, nije problem.”

Osim Dodika, u susjedstvu probleme predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Ponovno, Amerika se postavila na krivu stranu povijesti. Žalosno da svi ti prosvjednici mjesecima hodaju Srbijom i izražavaju snagu glasa moderne Srbije, primaju takve poruke. Prije 25 godina su Amerikanci podržavali rušenje Slobodana Miloševića, a sad otvoreno daju podršku režimu koji ponavlja obrasce Miloševićeve vlasti”, zaključio je Tomislav Klauški.

