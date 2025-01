Malo stanovnika Njemačke koristi ovu naknadu iako na nju imaju pravo: Pomoću nje možete povećati primanja

Podijeli :

Unsplash/ilustracija

Postoji državna beneficija koju koristi vrlo malo stanovnika Njemačke, iako na nju imaju pravo. Pomoću nje si kućni proračun možete povećati za gotovo 3.500 eura.

Svatko tko ima djecu zna da Njemačka daje potporu u obliku dječjeg doplatka. Ali to nije sve. Dječji dodatak mogu dobiti i obitelji s niskim primanjima, pišu njemački mediji.

Njemačka ministrica za obiteljska pitanja Lisi Paus (Zeleni) je rekla kako ovu naknadu koristi samo jedna od tri osobe iako na nju imaju pravo. Prema procjenama, nekoliko stotina tisuća djece u Njemačkoj nema ova primanja, iako na njih imaju pravo, prenosi Fenix magazin.

Radite u Njemačkoj i planirate odmor? Uz 23 dana godišnjeg odmora možete dobiti do 56 slobodnih dana

Moguće dobiti do 297 eura mjesečno po djetetu

Ovo tim više vrijedi jer je dječji dodatak 2025. ponovno neznatno porastao: s do 292 eura na do 297 eura mjesečno po djetetu. U 2023. maksimalni iznos ove naknade je bio 250 eura. To znači da je uz dječji dodatak moguće dobiti do 3.564 eura godišnje.

Obitelji s niskim primanjima koje primaju maksimalan iznos, zajedno s dječjim doplatkom, imaju na raspolaganju ukupno do 552 eura mjesečno za jedno dijete. Dječji doplatak također je blago porastao za pet eura u 2025. godini.

Dječji dodatak: Tko ima pravo na ovu naknadu?

Pravo na dječji dodatak u pravilu imate ako prihodi koji ostvarujete nisu dovoljni za cijelu obitelj. Konkretno, morate ispunjavati sljedeće zahtjeve:

Samohrani ste roditelj i zarađujete najmanje 600 eura bruto mjesečno.

S partnerom možete imati pravo na bruto prihod od 900 eura ili više.

Dijete mora živjeti u vašem kućanstvu.

Dijete mora biti mlađe od 25 godina, te nije u braku ili partnerskoj zajednici.

Dobivate dječji doplatak.

Ne primate ni građanski doplatak, ni socijalnu pomoć.

Vaš prihod, zajedno s dječjim doplatkom i, ako je primjenjivo, stambenom naknadom, također mora biti dovoljno visok da pokrije vaše životne troškove.

Vaša imovina ne smije premašiti granicu izuzeća od 55.000 eura za dvije osobe u kućanstvu i 15.000 eura za svakog dodatnog člana kućanstva.

Imate li pravo na dječji doplatak možete provjeriti putem KiZ kalkulatora na web stranici Njemačke agencije za rad. Tamo se također možete prijaviti za naknadu.

Ako podnesete zahtjev za dječji dodatak, Agencija za zapošljavanje će vas obavijestiti hoćete li ga primati i, ako hoćete, o kojem se iznosu radi.

Koji dokumenti su potrebni za prijavu?

Dječji doplatak se ostvaruje samo uz podnošenje zahtjeva. To možete učiniti putem interneta preko Savezne agencije za zapošljavanje ili možete isprintati obrazac zahtjeva za dječji dodatak, popuniti ga i poslati poštom ili faksom obiteljskom fondu nadležnom prema mjestu vašeg prebivališta.

Uz prijavu morate priložiti sljedeće dokumente:

Potvrda poslodavca o zaradi,

Dokaz o prihodu kao što je mirovina, roditeljski dodatak ili Bafög obavijest,

Ako je potrebno, dokaz o održavanju (na primjer na bankovnim izvodima),

Ako je primjenjivo, obavijest o stambenoj beneficiji,

Aktualni dokaz o troškovima smještaja (npr. ugovor o najmu).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

ANKETA / Milanović i Primorac u završnom obračunu za Pantovčak, recite nam za koga ćete glasati Kad se pije vitamin D, ujutro ili navečer?